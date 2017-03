Már megint űrtörténelmet írt a SpaceX

Magyar idő szerint pénteken, 0 óra 27 perckor egy már egyszer használt Falcon-9 rakétát indított sikeresen Elon Musk űripari cége, a SpaceX. A Falcon-9 rakéta második feladata a SES-10 kommunikációs műhold geostacionárius pályára állítása volt.

A floridai Kennedy Űrközpontból a tervezett időben, helyi idő szerint csütörtök fél hétkor fölbocsátott rakéta zökkenőmentesen startolt el, majd kb 2 perc 40 másodperc repülés után az első fokozat levált és megkezdte második visszatérését az "Of Course I Still Love You" drónhajójara. Körülbelül 9 perccel a start után a landolást is sikeresen abszolválta a rakéta első fokozata, hatalmas üdvrivalgást kiváltva a SpaceX irányítóközpontjában összegyűlt tömegből.

Az élő közvetítésbe ekkor beugrott egy rövid nyilatkozat erejéig maga Elon Musk is. Elmondta, hogy irtózatosan büszke a SpaceX csapatára, és hogy sok nehézséggel és buktatóval teli utat tettek meg idáig, de most sikerült megmutatni, hogy az űrrepülés legdrágább részén lehet csökkenteni a költségeket, amennyiben újra felhasználható rakétákat gyártunk.

A most újrahasznált Falcon-9 rakéta tavaly áprilisban járt először az űrben, akkor a Nemzetközi Űrállomásra vitt felszerelést a segítségével a Dragon teherűrhajó. Akkor a CRS-8-as küldetés végén a rakéta első fokozata sikeresen landolt a SpaceX "Of Course I Still Love You" nevű autonóm bárkáján, elsőként teljesítve ezt a célt (a korábbi óceáni landolások kudarccal végződtek).

Az újrahasznosítható rakétafokozatok kifejlesztésével évek óta foglalkozik a SpaceX, és az utóbbbi időben rutinszerűvé váló visszatérések után most újabb mérföldkőn van túl Elon Musk cége: egy korábban már használt rakétát készítettek fel új küldetésre, ami feladata végrehajtása után ismét landolt is ugyanazon a drónhajón. Ezzal a SpaceX bebizonyította, hogy van létjogosultsága az űripari költségek efféle lefaragásának.