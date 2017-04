Még egy gép árát elkölthetjük a Windows 10-re

Manuálisan már telepíthető, de április 11-től automatikusan elérhetővé válik a Windows 10 Alkotói Frissítés, a Microsoft rendszerének újabb ingyenes frissítése. Ezzel leginkább azok járnak jól, akik újabb szórakoztató funkciókat várnak. Nyilván nehéz lenne azzal hirdetni egy ilyen update-csomagot, hogy kevésbé lesz szívás ezután a Windowst használni, ezért a Microsoft inkább még több dolgot préselt bele az operációs rendszerébe.

Ezúttal a 3D-s alkotásra és játékra helyezték a hangsúlyt, ezekhez kapunk szoftveres eszközöket. Azért megnyugodhatunk:

tényleg kicsit kevésbé lesz szívás Windowst használni.

Rögtön telepítés után a Mixed Reality portál ajánlója fogad minket azzal a szöveggel, hogy nagyjából 2 GB tartalom letöltése után beléphetünk a Microsoft vegyes valóságába. Így nevezték el Redmondban a kiterjesztett valóságot, mert lényegében arról van szó, hogy rajzolt hologramokat helyezhetünk el a minket körülvevő valódi térben, azaz keveredik a fikció és az igazi világ.

A megjelenítéshez persze szükség lesz egy kijelzővel felszerelt szemüvegre vagy sisakra is. Nem kell rögtön az egymillió forintos HoloLensszel kezdeni, mert a partner gyártók, mint az Asus, Acer, Dell és Lenovo, szintén belépnek a virtuáliába. Az eszközeik ára százezer forint környékéről indul, ez már a megfizethető kategória, bár azt azért hozzá kell tenni, hogy viszonylag ritkán veszünk százezer forintos kiegészítőket a pécénkhez. Sőt, ennyi pénzért már tűrhető teljesítményű asztali számítógépet lehet összerakni.

Vagyis

még egy számítógép árát elkölthetjük hardverre, hogy kihasználjuk a Windows 10 Alkotói Frissítés újdonságait.

Ráadásul eleve igen jó gép kell, hogy ne legyen gond a kevert valóság megjelenítésével. A Microsoft legalább Core i5 procit, Intel HD 620-as csipet, vagy inkább valamilyen Nvidiát, AMD-t ajánl, emellett minimum 8 GB RAM-ot, több mint 100 GB-nyi ssd-t és bluetooth 4.0-t javasol. A tesztgépünkben lévő olcsó alaplapi Intel csipre (Intel HD520) rögtön nyígni kezdett, hogy az neki nem elég jó.

Annyi sisak nélkül is kiderült, hogy Mixed Reality portál nagyon hasonlít a HoloLens és a többi VR-sisak menüjére. A térben előttünk lebegő rácshálós menüben tudunk a négyzetekre bökni, hogy kiválasszuk a minket érdeklő játékot vagy más egyéb tartalmat.

De hogy tényleg alkotói legyen ez a frissítés, arról már a Paint 3D gondoskodik. Ez is jobb hardvert igényel, mint amit egy átlagos számítógépben megtalálunk, hiszen érintőkijelzővel és tollal lehet a legkönnyebben rajzolni a Windowsban.

A Paint 3D-ben a legegyszerűbb háromdimenziós testeken kívül (kocka, gömb, henger, kúp) kész cicákat, kutyákat és embereket is lerakhatunk a térben, vagy szabad kézzel megrajzolt formáknak adhatunk némi mélységet. Ezeket mind ki tudjuk pingálni különféle digitális ecsetekkel, vagy rakhatunk rájuk matricákat, képfájlból behívott textúrákat, és akkor lesz a végén egy ilyen izénk. Hát, mondjuk csak ki, egy ilyen tagadhatatlanul Paint-minőségű műalkotásunk.

Lesz majd egy Windows Capture 3D Experience nevű app is mobilokra, amit nyilván iOS-re és Androidra is kiadnak, hogy legyen is, aki használja, és ezzel csak körbe kell fotózni kisebb tárgyakat, hogy nagyjából élethű digitális 3D-s modellt készítsünk róluk, hogy azokat is be tudjuk húzni a Paint 3D-be további szerkesztés céljából. Vagy azért, hogy rögtön kinyomtassunk róla egy másolatot, amennyiben van otthon 3D-printerünk.

Erről sajnos még csak egy promóvideót láttunk, és vannak kétségeink afelől, hogy a szkennelés tényleg ilyen simán és gördülékenyen fog működni. De ne legyen igazunk!

Az Edge böngésző is meg tudja jeleníteni a 3D-s modelleket, például a Microsoft Remix 3D portálról, ahová a saját alkotásainkat is feltölthetjük. A Windows 3D nézegetője pedig támogatja a .fbx és .3mf fájlok megnyitását, modellek forgatását és nagyítását. Az fbx-et ismert tervezőszoftverek is támogatják (pl. Autodesk, Blender), míg a 3mf a háromdimenziós nyomtatás iparági sztenderdje.

Ha leszáll az éj

Nagyobb hangsúlyt kap a Windows 10-ben a játék, ez a Gépházban külön menüpontot kapott. A Windows-G gombok lenyomásával tudunk Játék módba kapcsolni, ahogy eddig is, és ha ezt az Alkotói Frissítésben megtesszük, akkor az éppen futó játék több erőforrást kap, mint a többi, háttérben futó szoftver.

A játékunkról könnyen tudunk felvételt készíteni, és feltölteni azt a közösségi oldalakra, illetve az Xbox Live-on élőben is közvetíthetjük az akciót. Ez tök jó, mert bárki megnézheti a Microsoft portálján, hogy milyen királyul pasziánszozom, de sajnos a hardcore gémerek nem ebben utaznak, és nekik valószínűleg jobban tetszene, ha a köreikben népszerűbb Twitch és Youtube is támogatott feltöltési célpont lenne.

Aki nem játékokkal, hanem csak böngészéssel tölti el az éjszakát, annak a szemkímélő éjszakai fény (Night light) lesz hasznos. Melegebb színhőmérsékletre válthatjuk a megjelenítést, ami állítólag megkönnyíti a számítógépezés utáni elalvást. A kijelző beállításainál találjuk meg, hogy a Windows mikorra időzítse a fények átállítását, és milyen színhőmérsékletet állítson be.

A Windows 10 Alkotói Frissítésben a fentieken túl még rengeteg apróbb újítás megtalálható, ezek közül kiválasztottuk a legérdekesebbeket.

Az Edge böngésző módosításai:

Előnyt kap a html 5, és letiltható a Flash.

Belenézhetünk a böngészőfülekbe, a weboldalak bélyegképét találjuk ott.



Ellenállóbb lesz a lassú és/vagy lefagyott weboldalakkal szemben.

Támogatott a Brotli képtömörítési eljárás.

Maga a rendszer is kapott néhány új funkciót:

Szünetelni tudjuk a frissítéseket 35 napon át, ilyenkor a Defender biztonsági frissítései azért még megérkeznek, csak a többi nem.

Könnyebb bejutni a Gépházba, mint a régimódi Vezérlőpultra.



A driverfrissítések is elkerülhetők, kikapcsolhatók.

A napunkból akár 18 órát is megadhatunk aktív időszakként, amikor a Windows biztosan nem fog frissítéseket telepíteni újraindulás közben.

Ethernet kapcsolatot is be tudunk állítani forgalmi díjasként, ez az otthoni használatra szánt mobilnetes routerek használatát teszi kiszámíthatóbbá. Idehaza is fontos, hiszen a szolgáltatók kínálnak vezetékes hozzáférést kiváltó, de azért még korlátozott adatforgalmú tarifákat.

Átláthatóbbá vált a Windows adatgyűjtési gyakorlata, és törölni tudjuk a rólunk tárolt információkat.

Pár hasznos trükk is bekerült: