A Facebook egyenesen az agyunkat célozza meg

A Facebook a Google nyomába ered, és az online világ mellett belevág a hardverek fejlesztésébe is. Egy évig dolgoztak scifinek hangzó projekteken egy titkos katonai fejlesztéseken edződött veterán vezetésével, és úgy néz ki, lassan eljön az idő, hogy megmutassák, mit találtak ki. Mi viszont nem várunk erre, és megmutatjuk már most.

Április közepén rendezik a Facebook F8 nevű fejlesztői konferenciáját, ami az utóbbi években a techvilág egyik legfontosabb eseményévé nőtte ki magát, olyasmivé, mint a Google I/O-ja, vagy az Apple WWDC-je. Itt mutatja meg az internet egyik vezető cége, hogy mire készül a következő évben-években. Az idei F8 azonban az előzetes hírek szerint nem csak erről fog szólni, hanem arról, hogy a Facebook kilép az online világból, és hardverfejlesztésre adja a fejét. És ami még izgalmasabb: bemutatkoznak az egy éve alapított Building 8 titkos kutatólabor fejlesztései is.

A Building 8-at tavaly áprilisban hozta létre a Facebook, azzal az ígérettel, hogy “a világ legjobb szakembereit hozzuk össze, hogy olyan dolgokat hozzanak létre, amik lehetetlennek tűnnek, és új korszakot nyitnak”. A csapatot egy Regina Dugan nevű hölgy vezeti, aki korábban a DARPA (az amerikai védelmi minisztérium katonai kutatás-fejlesztési ügynöksége) igazgatója volt, később a Google Advanced Technology and Projects részlegén vezette a fejlesztési projekteket. Dugan a Building 8-cal tulajdonképpen a Google X laborját másolta le, ahol egészen futurisztikus dolgokkal kísérleteznek a mérnökök; innen nőtt ki többek között a Google Glass és a Google-féle önvezető autó projektje is. A csapat 17 amerikai elitegyetemmel dolgozik együtt a Harvardtól az MIT-ig, a Stanfordtól a Princetonig; ez nagyjából annyit jelent, hogy egyetemi kutatólaborokat finanszíroz, és cserébe lenyúlja az onnan kijövő legígéretesebb ötleteket.

Az F8-ig már csak pár hét van hátra, ennek megfelelően el is kezdtek szivárogni a hírek a Building 8-ból.

Végre lesz Facebook-telefon?

Ez a legrégebb óta terjengő pletyka a Building 8 környékén. Tulajdonképpen egész logikus: Dugan egyik utolsó projektje a Google-nél az Ara nevű moduláris, legóként összepuzzlézható okostelefon volt, aminek a fejlesztését elkaszálták, viszont a csapatból több kulcsember is követte őt a Facebookhoz az átigazolása után. A Facebooknak már volt egy - méltán elfeledett - okostelefonos próbálkozása, 2013-ban nagy csinnadrattával mutatták be a HTC-vel közösen készített First készüléket, ami az Androidot facebookosította a végletekig, tulajdonképpen az operációs rendszer felületévé léptetve elő a Facebook alkalmazásait. A telefon iszonyatosan nagyot bukott, egy hónappal a premierje után már 1 dollárért adták az eredeti 100 helyett, annyira nem kellett senkinek.

A Building 8 álláshirdetéseiből viszont elég világosan az látszik, hogy folyamatosan vesznek fel okostelefonos specialistákat, szoftveres és hardveres vonalon egyaránt. Pár hónappal a Building 8 indulása után pedig a Facebook felvásárolt, és beolvaszott a csapatba egy moduláris elektronikával foglalkozó startupot, a Nascent Objectset. A legújabb pletykák szerint viszont nem is az általános okostelefonos, hanem a kamerás vonal az érdekes most a Facebook számára, mióta az ősellenség posztját felvett Snapchat átpozicionálta magát kamerás céggé a Spectacles napszemüveggel. Még az is lehet, hogy a nemrég bejelentett, professzionális - és jó drága - 360 fokos, 3D-kamera, a Surround mindenki számára elérhető verzióját kalapálják éppen. Ami tökéletesen beleillene abba a trendbe, hogy a Facebook mennyire nyomja mostanában a videós (élő, 360 fokos, stb) tartalmakat a hírfolyamokban, és jó lenne a milliárdokért felvásárolt, de azóta is csak vegetáló Oculus Rift VR-világának felrázásához is.

Ki drónon száll fölébe

A Building 8 egyik félig-meddig nyilvános projektje a drónfejlesztés, amit egy Frank Dellaert nevű fickó vezet, ő mellékesen a robotika professzora volt a Georgia Tech egyetemen, és az előző startupja, a Skydio egy egészen elképesztő, önállóan navigáló kamerás drónnal került be a hírekbe tavaly, ami képes egy ember mozgását követve a levegőből folyamatos képet adni róla. Ja, elég ijesztő. Dellaert csapatának magja a Skydio volt mérnökeiből, és a GoPro-tól elcsábított specialistákból áll, és a titkos projektjük nagyon úgy néz ki, hogy a Snapchat szintén fejlesztés alatt álló kamerás drónjához hasonló valami lesz.

Kamerás drónok persze már most is vannak, de drágák, bonyolult és nehézkes a kezelésük, könnyű összetörni őket, viszont profinak kell lenni ahhoz, hogy értékelhető képeket vagy videót rögzítsenek. Viszont ha ezt az összes problémát megoldja valaki, biztosan állati népszerű cucc lesz a végeredmény.

És ha már drón, muszáj megemlékeznünk a Facebook Aquila nevű programjáról is, amit szintén tavaly jelentettek be, és elég ambiciózus: egy Boeing-méretű, de pehelykönnyű szerkezetű, napelemes drón, ami két-három hónapig képes a levegőben maradni, és nagy magasságból nagyjából 100 kilométeres körzetben biztosít internetelérést. A tavaly nyári első tesztrepülés óta keveset hallani róla (egy decemberben lezuhant prototípustól eltekintve), de nehezen elérhető, fejlődő világbeli helyeken több milliárd embernek tudná elvinni az internetet. És azzal a Facebookot. És azzal a Facebook szolgáltatásait. Nem is beszélve a reklámokról. Szóval potenciál, az van benne bőven, azzal együtt is, hogy India például simán visszadobta pár éve a Facebook által felkínált ingyen internetet.

Beágyaztak a valóságnak

Éppen három éve, 2014 márciusában döbbent le a fél világ azon, hogy a Facebook iszonyú összegért, 2,3 milliárd dollárért vásárolta fel a VR-világ úttörőjének számító Oculust. A virtuális valóságnak azóta sem sikerült igazán divatba jönnie, sőt, az Oculus kapott egy csúnya pert is a nyakába különféle lopott technológiákkal kapcsolatban. Ennek ellenére Mark Zuckerberg személyesen nagyon erősen hisz abban, hogy a virtuális, beágyazott, kevert, vagy bármilyen, csak nem valódi valóságé a jövő. A tavalyi, sőt már a tavalyelőtti F8-on is arról beszélt, hogy a közösségi média következő nagy platformja a telefon után a virtuális valóság valamilyen variációja lesz. Idén illene már mutatni ebből valami kézzelfoghatót is.

A cég évek óta kísérletezik AR (augmented reality, beágyazott valóság) megoldásokkal, különösen, mióta a Pokémon GO világsikere az AR-rt ismertebbé és népszerűbbé tette, mint a VR-t az összes létező VR-szemüveg, -sisak, -játék, és -pornó. Az AR lényege, hogy nem teremt körénk egy teljesen új világot, mint a VR, hanem a már meglevő, igaziba rajzol bele hologramszerűen virtuális dolgokat. Ezt technikailag jóval bonyolultabb megoldani, de az eredmény is könnyebben fogyasztható, felhasználóbarátabb valami. A kósza hírek szerint a Facebook az idei F8-on mutatja meg a maga AR-szemüvegét, még éppen időben, hogy ne maradjon le a Microsoft-féle Hololens mögött. A projektet az a Michael Abrash vezeti, aki egyfajta félisten a 3D-programozás világában, többek között az első igazi, valós idejű 3D-s játék, a Quake alapjait írta John Carmackkal közösen. Aki mellékesen most az Oculus egyik kulcsembere, szintén a Facebook virtuálisvalóság-projektjében.

Na és most mire gondolok?

A végére hagytuk a legizgalmasabbat, nevezhetjük nem-invazív agyhullámszkennelésnek, neurológiai képalkotásnak, elektrofiziológiai adatelemzésnek, de inkább mondjuk ki magyarul:

a Facebook gondolatolvasással kísérletezik.

Természetesen erről a projektről lehet a legkevesebbet tudni, és valószínűleg még nem fognak semmi kézzelfoghatót mutatni belőle az idei F8-on sem. Mindenesetre vezető orvosi egyetemek agykutatóit vadászta össze hozzá a Facebook, olyanokat, akik eddig gondolattal vezérelt művégtagok fejlesztésében, agyhullámokból kinyerhető vizuális adatokkal és hasonlókkal foglalkoztak. Érdemes belenézni pár facebookos álláshirdetésbe: mesterségesintelligencia-specialistákat keresnek orvosi kutatási háttérrel, az agy és a számítógép közötti interfész megépítésére, két éves projektre.

Ennek tükrében elég durva belegondolni is, hogy milyen lesz a Facebook, ha ennek a projektnek az eredményeit is beleépítik. Addig gondoljunk bele, míg ezt megtehetjük anélkül, hogy a Facebook tudna róla.

(Borítókép: Mark Zuckerberg a 2014-es Facebook F8 konferencián, San Franciscóban. Fotó: Justin Sullivan/Getty Images/AFP)