Az Amazon okoskamerája megmondja, milyen ruhát vegyünk fel

Echo Look néven kamerát mutatott be az Amazon – írja a Business Insider. Az új eszköz – amellett, hogy az eredeti Echo több asszisztensi funkcióját is ellátja – hangvezérelt kamerával készít felvételeket, hogy lássuk, hogy áll rajtunk a ruha, és segítsen eldönteni, mit kéne inkább felvenni.

Az Amazon egyre több csáppal igyekszik magába húzni és bekebelezni a divatipart, az Echo Look is ebbe az irányba lehet egy újabb lépés. Az eszköz egész alakos fotókat és videókat készít a felhasználóról, amelyekből összeállítható egy személyes ruhakatalógus, már ha valakinek pont ilyesmire van szüksége. Előzékenyen el is tudja homályosítani a hátteret, hogy kiemelje a lényeget, vagyis az embert és a ruháját.

Ha pedig levideóztatjuk, ahogy körbe forgunk, a kamerához tartozó appban kapunk egy körbeforgatható képet, hogy hátulról is lássuk, biztosan jól megy-e a frakkhoz a skótszoknya. Mindezt kéz nélkül, az Amazon Alexa nevű hangvezérelt asszisztense parancsszóra végzi, hogy közben bőszen öltözködhessünk.

Alexa persze nem is lenne igazán intelligens, ha csak ennyit tudna. A képek alapján viszont öltözködési tanácsokat is ad. Meg lehet kérni, hogy hasonlítson össze két képet, és megmondja, szerinte melyiken látható a ruha, amelyiket választanunk kéne. Az Amazonnak már eddig is volt egyébként hasonló szolgáltatása, de az csak emberi szakértők tanácsára hagyatkozott, ez viszont gépi tanulásra épülő algoritmust is bevet.

Mindezt 199,99 dollárért, vagyis nagyjából 60 ezer forintért adja az Amazon.