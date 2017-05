A Facebook elfoglalná a tévénket is

Már jövő hónapban elindítja a videós streamingszolgáltatását a Facebook, vagyis jönnek a saját gyártású sorozataik – írja több névtelen forrásra hivatkozva a Business Insider.

A Facebook további tévésedésére vonatkozó pletykák már tavaly év végén felröppentek, de a cég azóta se erősítette meg ezeket. A Business Insider viszont úgy tudja, hogy a június közepén induló első hullámban máris nagyjából két tucat sorozattal kezdenek. Állítólag kétféle sorozattípusban gondolkodik a cég:

Lesz néhány hosszabb, nagyobb költségvetésű show, amelyeket kifejezetten nagy képernyőre szánnak. A minőséggel kapcsolatban a Netflix Kártyavárát emlegették a források, vagyis magasra tette a lécet a cég.

Jönnek majd olcsóbb és rövidebb, 5-10 perces sorozatok is, ezek minden nap újabb részt kaphatnak.

Több sorozat is zöld utat kapott már állítólag, az egyik ilyen egy VR-randiműsor, ahol a szereplők először a virtuális valóságban találkoznak, mielőtt személyesen is randira mennek. De arról is szólnak a hírek, hogy az egyik prémium sorozathoz már alá is írt egy A-listás hollywoodi sztár.

Mindezt egy megújított videós fülre gyűjtve találhatják majd meg a felhasználók. Az egyik forrás szerint még csúszhat a júniusi bemutató, pláne, hogy az eredeti tervek szerint állítólag már a Facebook áprilisi fejlesztői konferenciáján debütált volna az új szolgáltatás.

Nagy a verseny a tévézés (és persze a mozizás) kinyírásáért/forradalmasításáért, a Netflix, a Hulu és az Amazon mellett a Youtube, a Snap, és az élő közvetítések terén még a Twitter is komoly erőket vonultat fel, hogy pozíciót fogjon az átalakuló piacon. A Facebooknak már csak azért is jól jönne a saját tartalom, hogy megtartsa a felhasználók hirdetési bevételre váltható figyelmét.

Emellett biztonságosabb terep is a sorozatoké, mert addig se azzal az egyre kellemetlenebb problémával birkózik a cég, hogy a felhasználói nagy üzemben nézegetik az álhíreket, ők meg úgy próbálnak ez ellen fellépni, hogy közben ne veszítsék el őket. Az más kérdés, hogy az emberek mit fognak szólni mindehhez, és hajlandók lesznek-e hosszabb videós tartalmat fogyasztani Facebookon. Mindenesetre a cég már márciusban önálló tévés appokat adott ki, feltehetően a saját tartalmak bemutatására is előkészülve.