Megvette a Prezi az Infogramot

Minden komolyabb magyar startup felvásárlása a vállalkozás sikerességét mutatja, ám egy ma bejelentett ügylet a megszokottól eltérően zajlott le, hiszen nem egy kiváló hazai csapat került külföldi kézbe, hanem egy magyar vállalat vásárolt meg egy másik, szintén világszerte ismert céget. A lett fővárosban, Rigában működő Infogr.am került a Prezi birtokába.

A Prezit aligha kell bemutatni a hazai közönségnek, hiszen nem csak a több mint 85 millió regisztrált felhasználójuk ismeri őket. A hazai közéletben is meghatározó szereplők, a vállalkozói kultúra elkötelezett támogatói. Az elmúlt évben különösen aktívak voltak: tavaly nyáron bemutattak egy üzleti terméket, idén április végén pedig leleplezték a teljesen új alapokra helyezett Prezi Next platformot, és már dolgoznak a kiterjesztett valóságban megjeleníthető prezentációs megoldásukon is.

Persze az Infogr.am termékével is gyakran találkozhatnak az olvasóink, hiszen ezt az online grafikongyártó motort használjuk az Indexen. A lett cégnek körülbelül 3 millió regisztrált felhasználója van, és mivel számos médiavállalat is ezt a tábort gyarapítja, a netezők nagyságrendileg másfél milliárdszor látták a rendszerükben létrehozott grafikonokat. Azzal, hogy a médiában megjelennek az Infogram grafikonjai, komoly nüvekedést tudtak elérni, sok újságolvasó ugyanis a saját vállalatában is elkezdte használni a grafikonszerkesztőt.

Látvány és bizalom

„Mindig azon gondolkodunk, miként tudnak a felhasználóink lenyűgöző vizuális eszközökkel történeteket elmondani a közönségnek. A Prezi Nexten alapuló technológia lehetővé teszi, hogy a kiterjesztett valóságban is elhelyezzünk tartalmakat. Viszont azt is láttuk a felhasználóinknál, hogy nagyon sokszor az adatok alapozzák meg a bizalmat.

Az Infogram a legjobb az adatok megjelenítésében, a Prezihez hasonlóan képesek elérni, hogy az emberek odafigyeljenek a bemutatott információkra

- mondta Árvai Péter, a Prezi vezérigazgatója.

„Egy grafikon az csak egy grafikon, része az elmesélni kívánt történetnek, de néha a legfontosabb rész éppen az, amiről az adatok árulkodnak. Ha érthető és magával ragadó módon mutatjuk be az információkat, akkor az elősegíti a teljes történet intuitív befogadását” - tette hozzá Mikko Järvenpää, az Infogram vezérigazgatója. A két cégvezető videókonferencián válaszolt a kérdéseinkre, egyenesen San Franciscóból.

A Prezi és az Infogram alapítói régóta ismerik egymást, abban az évben találkoztak először, amikor az Infogram megnyitotta az irodáját San Franciscóban, és Árvaiék csapatát faggatták a tudnivalókról, példaként tekintettek a Prezi fejlődésére, növekedésére.

Cash-flow pozitívak vagyunk, nem anyagi okokból adtuk el a céget, hanem mert azt láttuk, hogy együtt jobb lehetőségünk lesz növekedni

- mondta Järvenpää. A megállapodás nem volt teljesen váratlan, a két cég korábban szervezett közös hackathont, amelyen ötleteket osztottak meg egymással. Mint kifejtették, nemcsak a két termék nagyon hasonló, hanem a csapatok munkahelyi kultúrája, valamint Magyarország és Lettország történelmi háttere is kompatibilis egymással.

Hogy lesz-e egy csomagban kapható Prezi és Infogram hozzáférés, azt most még nem tudták megmondani, mert ez a vevők igényeitől függ. A két vállalat megoszt bizonyos feladatokat, de továbbra is két különálló termékként kezelik a Prezit és az Infogramot. Annyit elárultak még, hogy hamarosan előállnak valami újdonsággal.

A felvásárlásban készpénz és részvények cseréltek gazdát, de ennek összegét nem árulták el, magánvállalatként nem is kötelező nekik erről beszélni. Árvai Péter elmondta, hogy a Prezi legutóbbi befektetési körében szerzett 57 millió dollárnyi tőke nagy része még a vállalati bankszámlán hever. Az Infogram különálló cégként, a Prezi 100 százalékos tulajdonaként működik tovább, és mint Árvai elmondta, nem azzal foglalkoznak, hogy ki kinek a beosztottja, hanem hogy mit tudnak elérni közösen.

Az Infogramnak 35 fős a csapata, többségük Rigában, páran San Franciscóban dolgoznak. A Prezinél 270-en dolgoznak, a fejlesztők Budapesten, míg az értékesítők az Egyesült Államokban vannak. A létszámban csak annyi változás várható, hogy bővülni akarnak, vannak nyitott pozícióik.