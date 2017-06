Android TV-re jönnek a Facebook-videók

Frissült a Facebook androidos appja, mostantól Android TV-re is letölthető – írja a 9to5Google. Bár ugyanazt az appot kell letölteni, mint mobilra, tévén máshogy néz ki: nincs hírfolyam, linkek és hasonlók, csak a Facebookon megjelenő videókat lehet benne lejátszani.

A videókat különböző kategóriákba rendezi az app, a Javasolt kategóriába a barátok által megosztott videók és más olyasmi kerül, amiről a Facebook azt gondolja, érdekelhet minket. Külön kategóriában találhatók meg az élő videók, a játékok és a saját videók is.

Önmagában is érthető, miért szabta át az appja tévés verzióját a Facebook, hiszen ha már nagy képernyő elé ülünk, nyilván elsősorban videókat akarunk nézegetni, nem cikkeket vagy bejegyzéseket olvasgatni, amelyekre a mobil is tökéletesen megfelel. A lépést ugyanakkor még inkább logikussá teszi, hogy a hírek szerint a cég június közepén elindítja a saját streamingszolgáltatását, és saját gyártású sorozatokkal is elő fognak állni. Lesz mivel megtölteni az appot és tévéképernyőt.