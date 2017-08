Elon Musk tényleg Hyperloopot épít

Négy évvel azután, hogy bedobta az ötletet a köztudatba, és átengedte másoknak a megvalósítását, Elon Musk mégis maga építi meg a Hyperloop nevű szupervasutat – írja a Wired. Már múlt hónapban felmerült, hogy a Tesla-, SpaceX- és Boring Company-vezér Musk beszáll a csővonatbizniszbe, de csak most nyert a hír hivatalos megerősítést.

A különc milliárdos, a vonat és az alagutak

Musk először még 2013 júniusában beszélt a Hyperloop ötletéről, vagyis egy olyan tömegközlekedési eszközről, amely úgy működne, hogy az emberek kapszulaszerű fülkékben, vákuumközeli állapotban utaznának egy nagy csőben, nagyjából 1100 kilométer per órás sebességgel, az egész rendszert pedig napenergia hajtaná meg, és sokkal gyorsabb és gazdaságosabb lenne, mint bármilyen mai alternatíva. Még azév augusztusában aztán szabadon elérhetővé tette a terve részleteit egy 57 oldalas tervezetben, hogy bárki megvalósíthassa, aki akarja – de akkor még azt mondta, ő maga nem fogja megépíteni,

mert nem ér rá.

Az elképzelést eleinte leginkább kétkedés fogadta, de aztán először az derült ki, hogy a dolog tényleg megvalósítható, és bő egy évvel később egy cég, a HTT már el is kezdett dolgozni a maga változatán, sőt az is felmerült, hogy ez a Bécs-Pozsony-Budapest vonalon valósulna meg. Később már arról szóltak a hírek, hogy az Egyesült Arab Emírségekben indulhat az első Hyperloop, de a norvégok és a hollandok is érdeklődnek. Közben egy másik cég, a Hyperloop One nevadai telepén már készül a csővonat alagútja, és egy sor másik cég szállt be a Hyperloop-versenybe. Magáról az ötletről még tavaly januárban ebben a cikkben írtunk részletesebben.

A legutóbbi Musk-projekt, a Boring Company nevű alagútfúrócég ötlete tavaly decemberben pattant ki Musk fejéből. Konkrétan úgy történt a dolog, hogy először dühből kiírta Twitteren, hogy "Megőrülök a forgalomtól. Fejleszteni fogok egy alagútfúró gépet, és elkezdek ásni", majd pár órával később, hogy "Ezt tényleg meg fogom csinálni" – és aztán tényleg megcsinálta.

Mégis ráér

A Hyperlooptól viszont az ígéretéhez híven valóban távol tartotta magát Musk, egészen most júliusig, amikor Twitteren közölte, hogy a fúrócége szóbeli jóváhagyást kapott a kormányzattól, hogy megépíthessen egy földalatti New York-Philadelphia-Baltimore-Washington vasútvonalat, amelyen a két végállomás közötti menetidő mindössze 29 perc lesz. Már ekkor felmerült, hogy ezen a vonalon a Hyperloop fog majd közlekedni, de a Wired csak most kapott hivatalos megerősítést a cégtől: igen, Muskék tényleg Hyperloopot fognak építeni.

Ez egyrészt remek hír azoknak, akik reménykednek a szupervonat megvalósulásában, hiszen ha egy Musk súlyú és befolyású ember beszáll a bizniszbe, az felgyorsíthatja a jogi akadályok elhárítását, és a befektetők kedvét is meghozhatja. Másrészt viszont nem biztos, hogy azok a cégek is örülnek neki, amelyek Musk felhívására és a hátrébb lépésétől felbátorodva éveket és dollármilliókat öltek a maguk Hyperloop-projektjébe – bár a Wirednek azt állították, van elég hely a piacon mindenkinek.