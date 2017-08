Patkányok támadtak a londoni internetre

Miközben azon röhögtünk, hogy a felújított orosz metróink ellen egy faék egyszerűségű fakockával is szabotázsakció indítható, kiderült, hogy az Egyesült Királyság csúcstechnológiáját is padlóra küldte egy primitív létforma.

Csütörtök este egész Dél-Londonban akadozott vagy egyáltalán nem működött az internetszolgáltatás. Mint kiderült, patkányok rágták meg a kábeleket. Bár a rágcsálókat már akkor rágcsálónak hívták, amikor az üvegszálas optikai kábelt még fel sem találták, a patkányokat ez az anakronizmus nem zavarja. Lehet, hogy az üvegszál nem finom, de al dente.

A Sky és a TalkTalk csütörtök este kilenc órakor elnézést kért a szolgáltatás pocsék minősége miatt. Az egyik ügyfélnek 9 óra 55 perckor azt írták, hogy a mérnökök még mindig keresik a hiba okát, majd kiadtak egy közleményt.

– írták. Egy szellemes kommentelő így nyugtázta a hírt a Twitteren:

With Sky broadband down again in Balham/Clapham/Streatham, we get a rare look at their technical operation. pic.twitter.com/2c37TGulLh