Az Apple-nek sürgősen szüksége lenne egy új kijelzőgyártóra

A Samsung Display szállítja a világ legjobb minőségű OLED kijelzőit, ahogy az ez a saját modelljeiken (Galaxy S8 és Note 8) is meglátszik. Az Apple-nek nagy szüksége van rájuk, mert csak ők tudják ellátni őket az új iPhone-hoz szükséges csúcsminőségű érintőképernyőkkel.

Az általában jól értesült KGI elemzője, Kuo Ming-csi szerint a Samsung is érzi az Apple kiszolgáltatott helyzetét, és ezért, mivel nincs konkurenciája, olyan árakat szab az Apple-nek, amilyet nem szégyell.

Ma, az új iPhone bemutatásának közeledtével a Samsungon kívül nincs más vállalat, aki képes lenne hasonló méretben, konzisztens minőségben kijelzőt gyártani. Az LG ugyan nemrég ismét visszatért az OLED technológiához – azt használja a nemrég bemutatott V30 is –, de ők csak maguknak gyártanak képernyőket, és nincs akkora piacuk, mint a Samsung csúcsmodelljeinek.

Kuo becslése szerint az Apple 120-130 dollárt fizethet egyetlen OLED kijelzőért a Samsungnak, az ilyenkor szokásos 45-55 dollár helyett. (Ennyibe került az iPhone 7 Plus 5,5 hüvelykes képernyője.) Az árkülönbözetet viszont az Apple alighanem áttolja a vásárlókra. Ezt alátámasztja a New York Times cikke is; szerintük az iPhone 8 kezdőára akár 1000 dollár is lehet.

Alighanem az Apple is érzi, hogy szükségük lesz egy konkurens kijelzőgyártóra. Nyilván nem véletlenül injekcióztak kétmilliárd dollárnyi tőkét az LG Display-be; ki tudja, lehet, hogy a jövő iPhone-jait már ők fogják gyártani. Az LG kijelzőgyártó üzletága egyébként is népszerű befeketetési célpont. A Google ugyancsak náluk költi a pénzét – alighanem azért, mert a pletykák szerint az LG lesz a Google Pixel 2 XL gyártója.