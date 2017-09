Így kell kinéznie egy rendes közlekedési múzeumnak

Hogy gyorsan feleljünk is a címben feltett kérdésre: a második magyar űrhajós, kétszeres űrturista 2011-ben adományozott hárommillió dollárt a seattle-i Repüléstörténeti Múzeumnak (Museum of Flight, MOF), ezzel állva az 1500 négyzetméteres űrkutatási kiállítócsarnok 12 millió dolláros építési költségeinek negyedét. Simonyi emellett több különleges kiállítási tárggyal is hozzájárult a 2012-ben megnyitott, végül róla elnevezett múzeumrész gyűjteményéhez, így például a magyar származású mérnök és üzletember jóvoltából lehet megtekinteni annak a Szojuz TMA-13 űrhajónak a visszatérő kabinját, amellyel 2009-ben landolt a kazah sztyeppén a Nemzetközi Űrállomás elhagyása után.

Hogy miért választotta Simonyi a MOF támogatását? Valószínűleg azért, mert a Washington állam fővárosától kissé délre lévő nonprofit magánmúzeum a világ egyik legszínvonalasabb közlekedési kiállítása, ami páratlan gyűjteménynek ad otthont. Az 1965-ben alapított, évente félmillió látogatót fogadó repüléstörténeti és űrhajózási múzeum a King County nemzetközi repülőtér déli végében található, ami a Boeing egyik bázisának számít, így tökéletes zarándokcélpont a repülés szerelmeseinek.

A múzeum a legnagyobb privát repülési és űrkutatási múzeum a világon, több mint százötven repülő szerkezetnek ad otthont a négy fő csarnokban, emellett százhúszezer kötetes könyvtára és négymilliós fotóarchívuma is van, ami szabadon kutatható. Állandó és időszaki kiállításai egész napos, de inkább többnapos elfoglaltságot tudnak jelenteni az ide látogatók számára.

A legnagyobb csarnokba lépve valósággal letaglóz a velünk szembe jövő légiforgalom: a több emelet magasságú acélszerkezetes épület szinte teljesen töltve van legendás repülőgépekkel, csak a plafonról több mint harminc gép lóg és körülbelül ugyanennyi álldogál a kiállítótérben. A világháború légi csatáinak résztvevőit bemutató épületszárnyban csaknem harminc legendás repülőgéppel ismerkedhetünk meg szinte testközelből, míg a már említett Simonyi-csarnok melletti fedett kiállítótérben 18 civil és katonai repülőgép kapott helyet.

Ilyen egy igazi értéktár

Ami a leginkább szembetűnik, hogy a múzeumban látható gépek milyen elképesztően nagy gonddal és hozzáértéssel lettek restaurálva és kiállítva, ügyelve a tökéletes megvilágításra és jól fogyasztható információkra egyaránt. Szinte kivétel nélkül olyanok, mintha most gördültek volna ki a gyárkapun, hogy bármelyik pillanatban a levegőbe emelkedhessenek. A csarnokokban vakít a króm, tombolnak a gyönyörű színek, valósággal túlcsordulnak az érzékszervek, az egyszeri repülésrajongó pedig legszívesebben alaposan megtapogatna minden elébe kerülő gépet, ha ez nem lenne szigorúan tilos.

Magyarként sajnos nem tudtam közben nem arra gondolni, hogy milyen állapotban van a budapesti közlekedési múzeum és annak repüléstörténeti, űrhajózási gyűjteménye (gyakorlatilag a bizonytalan határidejű nemlétezés állapotában). És hogy milyen jó lenne, ha hasonló színvonalon lehetne azt egyszer bemutatni akár Kőbányán, akár Gyulaházán, akárhol. Ha megnézik az alább következő nagyképes beszámolót, érteni fogják, hogy mire gondolok.

(Seattle-be a Microsoft jóvoltából jutottunk ki – a cég utaztatott ki az Imagine Cup startupversenyre.)

A világ legnagyobb repülési és űrhajózási magángyűjteménye található Seattle-ben. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy 1954-ben épült gyönyörű Lockheed L-1049G Super Constellation parkol a múzeum parkoló felőli bejáratánál. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az egyik legelegánsabb utasszállító repülőgép, ami valaha épült. A múzeum gyűjteményében lévő 4544-es számú Super Connie a Trans-Canada Airlines flottájába tartozott 1963-ig, nyugdíjazása után étteremként és bárként funkcionált Torontóban, majd 2009-ben került Seattle-be. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A múzeum fő kiállítótere (T. A. Wilson Great Gallery) zsúfolásig tele különféle repülő szerkezetekkel. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Douglas DC-3-as utasszállító. A típus a harmincas éveke elejétől kezdve repült, a múzeumban látható példány több mint húszezer órát töltött a levegőben az American Airlines színeiben (a kiállítás kedvéért az Alaska Airlines festését kapta). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy Aeronca (Aeronautical Corporation of America) C-2 könnyű repülőgép 1929-ből. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A harmincas évek legendás versenygépe, a Granville Gee Bee Z Super Sportster replikája. A villámgyors, de nehezen repülhető gép 1931-ben sebességrekord-kísérlet közben zuhant le, pilótája, Lowell Bayles életét vesztette a balesetben. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy Stearman PT-13A Kaydet 1937-ből. A kétfedelű gépet kiképzőcélokra használta a hadsereg és a haditengerészet is. Mögötte egy Aeronca L-3B Grasshopper röpül. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy szépséges Art Deco légi jármű 1935-ből: Lockheed 10-E Electra, amit a Douglas DC-2 és a Boeing 247 versenytársának szánt a Lockheed az utasforgalomban. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A múzeum Vought (XF-8A) XF8U-1 Crusader gépének pazar festése. Az 1955-ben épült sugárhajtású gép a haditengerészet szuperszonikus vadászgépének prototípusa. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az először 1959-ben bemutatott Bell UH-1H Iroquois “Huey” szállítóhelikoptert mindenki ismeri, ha máshonnan nem, akkor vietnami háborús filmekből. A múzeum példánya is szolgált a háborúban, 1994-ben fejezte be a katonai szolgálatot. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A McDonnell F-4C Phantom II ikerhajtóművével egy Lockheed YO-3A farokrésze gabalyodott össze. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy Lockheed F-104C Starfighter, ami eredetileg a légierőben szolgált a hatvanas évek végéig. A múzeumi példány olyan festést kapott, mint a NASA-nál aerodinamikai kutatások során használt kísérleti gépek. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Northrop YF-5A (N-156F) Freedom Fighter, az 1959-ben bemutatott két hajtóműves könnyű F-5-ös vadászgép prototípusa. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Bowers Flybaby 1A (alul) és Stearman PT-13A Kaydet (középen) fej fej mellett repülnek a csarnok mennyezetéről lelógatva. A Flybaby-t 1971-ben építette Al Stabler, Peter Bowers 1962 díjnyertes tervei alapján. A gép olcsó, könnyen szét- és összeszerelhető, jól szállítható és tárolható, és mint ilyen, a civil repülés széles körben való elterjedését szolgálta. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

(Fotó: Nagy Attila Károly / Index) A múzeum fő büszkesége, a Lockheed M-21 Blackbird szuperszonikus kémrepülőgép, amiről külön cikkben emlékezünk meg

A múzeum birtokában van egy SR-71A Blackbird pilótafüléke is, a 64-17977 számú kémrepülőgép darabja, 1964-ből. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az M-21-es Blackbird hátán egy Lockheed D-21B kémdrón lovagol. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A második világháborús repülőgépeket bemutató kiállítás egy 1943-as német Messerschmitt Bf 109 E-3 vadászgéppel indul... (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

...hogy aztán a legendás német gép legendás ellenfelével, a Supermarine Spitfire (Mk.IX) bemutatásával folytatódjon. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A múzeum gyűjteményében lévő Lockheed P-38L Lightning kéttörzsű, kétmotoros nehéz vadászgép az utolsók között, 1944-ben épült. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Curtiss P-40N Warhawk. A P-40-es repülőgépek nem tartoztak sem a leggyorsabb, sem a legjobb amerikai vadászok közé, de így is csaknem 14 ezer darab épült belőlül és végigharcolták a II. világháborút, súlyos veszteségeket okozva az ellenségnek főként az észak-afrikai, ázsiai és csendes-óceáni hadszíntereken. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Erről a Chance Vought F4U Corsair haditengerészeti vadászgépről enni lehetne, olyan patikatiszta. A Goodyear által 1945-ben gyártott példány (FG-1D Corsair) eredetileg a USS intrepid repülőgéphordozón szolgált. 1950-ben a Washington tóba zuhant, miután összeütközött egy másik Corsairrel. 1983-ban emelték ki a tóból és restaurálták. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Senki se hinné, hogy egy tó fenekén pihent hosszú évekig. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A második világháborús terem a félemeleti galériáról nézve. Az előtérben egy 1943-mas General Motors FM-2 Wildcat nehéz vadászgép a csendes-óceáni hadszíntérről. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Talán a kép érzékelteti, hogy az itt kiállított 1947-es Republic P-47D Thunderbolt nehéz vadászbombázó mekkora egy böszme állat volt. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Ez a North American P-51D Mustang valószínűleg 1944-ben épült, de a háború után olyan sok kézen ment át, hogy pontos pedigréje ismeretlen. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy Fokker D.VIII replikával nyit az első világháborús kiállítás. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az olasz Caproni Ca.20-at tartják a világ első vadászgépének, a múzeumban kiállított, 1914-ben épült példányt sikerült szinte teljesen eredeti formájában megőrizni. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy 1915-ös egyfedelű Fokker E.III vadászgép 1981-es replikája. A gép az I. vh egyik legismertebb repülője volt. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy Fokker Dr.I Triplane F.I és egy Nieuport 27 légiharca az idő csendjébe dermedve. (Mindkét plafonról lelógatott repülőgép replika.) (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy 1917-es Curtiss JN-4D Jenny orra. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Ezt a háború után Amerikába vitt Pfalz D.XII kétfedelű német gépet előszeretettel használták Hollywoodban filmes jelenetekhez, később kaszkadőr-rmutatványokhoz (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az egyetlen magyar űrturistáról, Simonyi Károlyról elnevezett állandó kiállítás (Charles Simonyi Space Gallery) fő darabjai közül kettő: a SpaceShipOne modellje, és a NASA houstoni központjából származó űrsiklómodell, amin annak idején az űrhajósok az űrbéli rakodási műveleteket gyakorolták. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Michael P. Anderson, a Columbia űrsikló katasztrófájában elhunyt NASA űrhajós kezeslábasának felvarrói. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Ezzel a Szojuz TMA-14 űrhajóval repült 2009-ben Simonyi Károly a Nemzetközi Űrállomásra és vissza a Földre. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Égésnyomok a Szojuz TMA-14 visszatérőegység oldalán. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Hubble űrteleszkóp 1:2 arányú modellje. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Boeing által fejlesztett rakétafokozat (Inertial Upper Stage - IUS) modellje az űrsiklómodell rakteréből nézve. Az IUS-ek segítségével jutott el például 1988-ban a Magellan űrszonda a Vénuszig, vagy 1990-ben a Galileo a Jupiterig. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A múzeum nagy hangárjában látható Boeing B-29 Superfortress ("T-Square 54") összesen 37 bombázóküldetésben vett részt a II. világháború alatt. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A B-29-es orra. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A valaha épült húsz Concorde szuperszonikus utasszállítók egyike. A gyűjteményben lévő példány 1978-ban repült először a British Airways színeiben és karrierje során 5600-szor szállt fel és le, összesen 16 200 órát repülve. 2003-ban vonták ki a forgalomból. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Concorde pilótafülkéje. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Balra a Boeing VC-137B "Air Force One", az Egyesült Államok elnökének különgépe 1958-1962 között, az első a sugárhajtásúak között. A múzeumban látható gép Eisenhower elnök idején kezdte pályafutását, 1962-ig volt kifejezetten elnöki különgép, és 1996-ban selejtezték le az elnöki flottából. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az elnöki gép fedélzetén a kommunikációs központ. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Boeing WB-47E Stratojet közepes méretű stratégiai nukleáris bombázó. Az ötvenes évek elején kifejlesztett katonai repülőgép egyben előfutára volt a korszerű, több hajtóműves sugárhajtású utasszállító gépeknek is. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A TWA Douglas DC-2 utasszállítója és a Stratojet. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)