Minek kell 17 lencse egy kamerába?

A Samsung csütörtökön bemutatott egy új kamerát. A 360 Round nevű eszközzel – ahogy azt a neve alapján sejthetjük – 360 fokos videók készíthetők. A különlegessége meg az, hogy ehhez nem kevesebb, mint 17 (tizenhét) különböző kameralencsét használ. A nyolc sztereó lencse függőleges, egy pedig vízszintes képeket készíthet.

A kamera és a lencsék jól bírják a vizet és a port, ezért kültéri videók készítésére és élő felvételek közvetítésére is alkalmasak. A fejlesztéshez felhasználták a Project Beyond fejlesztése közben felgyűlt tapasztalatokat és műszaki megoldásokat is.

A Samsung kiemelte, hogy a kamerához nincs szükség ventilátorra a hűtéshez, vagyis csöndesebb és könnyebb lehet, mint a hasonló felépítésű és képességű kamerák. A számítógépes keretszoftver segítségével az elkészült képek akár egy virtuális valóságban is összefűzhetők.

A specifikációk:

Összesen 17 kamerája van, 1, illetve 2,8 hüvelykes méretben, 2 megapixeles szenzorokkal

A hat beépített mikrofonon kívül további kettőt is csatlakoztathatunk

LAN és USB kapcsolat

10 gigabájt memória, 40 gigabájtos háttértár

2 terabájtos SSD meghajtókat, illetve 256 gigabájtos SD kártyákat tud fogadni

A tömege 1,93 kilogramm

A 360 Round októberben kerül a piacra. Még nem tudni, mennyibe kerül majd.

(The Verge | Samsung Mobile)