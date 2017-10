Tesztelték a Blue Origin rakétahajtóművét

A Blue Origin űripari magáncég végrehajtotta az első sikeres tesztet a saját fejlesztésű BE-4 rakétamotorjával. A vállalat hat évet töltött a motor fejlesztésével. A tesztet a cég kísérleti telephelyén, Texasban végezték.

A sikeres teszt egy újabb mérföldkő a Blue Origin történetében: a fenntarthatóságuk és a jövőjük a rakétamotor működőképességétől függ. Csütörtökön egy videót is közzétettek a Twitteren a hajtómű begyújtásáról.

First hotfire of our BE-4 engine is a success #GradatimFerociter pic.twitter.com/xuotdzfDjF