Combig a Kis-Balatonban hegesztették az első kőolajvezetéket

A Budafapuszta-2 fúrás, háttérben a BT-2 tankállomás. A több évnyi kutatás sikerrel zárult: Budafapuszta-2-nél jelentős mennyiségű földgázt és kőolajat találtak (naponta 10 300 m3 földgáz és 65 m3 kőolaj hoztak a felszínre). A következő nyolc fúrásból hét szintén sikeres lett. A magyar állam 1938-ban módosította szerződését az EUROGASCO-val, és budapesti székhellyel létrejött a Magyar Amerikai Olajipari Rt (MAORT), melyben a részvények 90%-a a Standard Oil Co. of New Jersey kezében volt. (Fotó: Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum)