Titokban lehallgat minket a Facebook?

Egy virálisan terjedő videó nyomán felröppent egy új – vagy inkább újra leporolt – összeesküvés-elmélet, hogy a Facebook a telefonok mikrofonjával titokban lehallgatja a beszélgetéseinket. Elég vad elképzelés, és sok szempontból hibás. Fennakad a megvalósíthatóság és a hatékonyság rostáján – írja a Wiredön megjelent cikkében a Facebook egy korábbi munkatársa, Antonio García Martínez, aki a hirdetések célzásáért volt felelős.

Azt veszi alapul, hogy a folyamatos lehallgatásnak nagyjából akkora adatforgalmat kell generálnia, amennyit egy hagyományos telefonhívásnak. A beszédünket 24 kbps minőségben kódolják, hogy még jól hallható legyen amit mondunk, és ez másodpercenként 3 kB, naponta 130 MB adatforgalmat jelentene, amennyiben jóindulatúan azt feltételezzük, hogy legalább álmunkban nem hallgatózik a Facebook, csak a nap ébren töltött felét figyeli.

Ez csak az Egyesült Államokban napi 20 petabájt tárolandó és feldolgozandó adatot jelentene.

A Facebook aktuális adatfogyasztásához képest ez 33-szoros növekedés lenne. Martínez szerint ezt az adatforgalmat szinte lehetetlen lenne eltitkolni, mert elképesztően lelassítaná a telefonunkat.

Vannak folyamatosan hallgatózó eszközök, mint például az Amazon Echo, amely az aktiválásához szükséges kevés kulcsszót észleli, és rögzíti az ezek után elhangzó parancsokat. A Facebook hirdetéseket generáló rendszerének azonban legalább egymillió kulcsszava van a cikk szerint, ezért a telefonnak valóban folyamatosan figyelnie és rögzítenie kéne az elhangzó szavainkat, hogy megfelelően tudja célozni a reklámokat.

Martínez kifejti, hogy amikor a Facebooknál dolgozott, elvégeztek egy tesztet, és ebben minden létező információt, amit csak a felhasználóról tudtak, benyomták a hirdetési motorjukba, és megnézték, hogy növeli-e a reklámok hatékonyságát. Nem ez jött ki, így is nagyon kis érdeklődést mutattak a netezők a hirdetések iránt.

Martínez szerint az egocentrikus világképünk csapdájába esünk, amikor azt gondoljuk, hogy minden rólunk szól. Az igazság szerinte ezzel szemben az, hogy a hirdetőket az életünk nagyon kis része érdekli. A Facebook azonban nagyon pontosan figyeli a minket körülvevő eseményeket, a népszerű témákat, és területi alapon is célozza a hirdetéseket. Egy futballmeccsről nyilván az adott csapat otthonában beszélnek sokat, így az ott élők érezhetik azt, hogy a Facebook ismeri a mindennapi témáikat.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy minden számítógépünk, amivel bejelentkezve vagyunk a Facebookra, adatokat tud gyűjteni rólunk. Azt is megírtuk korábban, hogy a Facebook adatbrókerektől is rengeteg olyan információt vesz, amelyekhez másképp nem férne hozzá. Szóval a mikrofonos lehallgatástól nem igazán kell tartani, mert a Facebook enélkül is elképesztően mély ismeretekkel rendelkezhet rólunk, hogy a hirdetései telibe találjanak minket.