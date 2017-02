Megőrül az ezerféle csetablaktól? Ferenc Jóska segít!

A barátokkal ma már cseten a legkönnyebb kapcsolatot tartani, munkatársakkal egyeztetni is így a leggyorsabb, ha épp nem egymás mellett ülnek. Viszont biztosan önnek is ismerős probléma, hogy kénytelen párhuzamosan sok különböző helyen csetelni, mert mindenki mást használ: a barátnő Facebookot, a régi osztálytárs Whatsappot, a szülők csak Skype-on érhetők el, a munkahelyen a Slack hódít, de a jó fejek maradtak Hangoutson, és így tovább.

Ha nem akar belefulladni a csetszolgáltatások tengerébe, jól jöhet egy program, amelybe a legtöbb népszerű csetablakot belegyömöszölheti, hogy egy helyen legyenek, és egy pillantással felmérhesse, hova jött üzenet. Ezzel próbálkozik a Franz nevű program. A nevét egyébként Ferenc Józseftől kölcsönözte az osztrák szolgáltatás, a logójuk is ugyanebből az okból lett egy nagy bajusz.

A Franz a honlapja szerint éppen 34 különböző szolgáltatást támogat, köztük a legnépszerűbb csetplatformokon túl olyan más üzenetküldő szolgáltatásokat is, mint a Gmail vagy az Outlook. Sőt pár meglepőbbet is, mint a LinkedIn, a Tweetdeck vagy a Steam gémerközösségi csete. (Van azért még pár feltűnő hiányzó, például a Viber.) Egy-egy szolgáltatásból egyszerre több fiók is hozzáadható, úgyhogy ha valaki például személyes és munkahelyi Gmailt is használ, mindkettőt bekötheti egymás mellé, nem kell közöttük váltogatni.

Más szolgáltatások is próbálkoztak már hasonló integrációval, de a Franz előnye, hogy nem akarja túlzásba vinni a dolgot, és a saját felhasználói felületét ráerőltetni minden szolgáltatásra, hanem mindegyik pont ugyanúgy néz ki és működik, mint külön-külön használva, csak éppen egy helyen. Ráadásul nem kell hozzá egy újabb profilt regisztrálni, nincs szükség saját Franz-fiókra.

A Franz Windowsra, Macre és Linuxra is elérhető. Technikai szempontból gyakorlatilag egy önálló böngésző, se a bekötött profiljaink üzeneteihez nem fér hozzá, se a jelszavunkat nem tárolja. Ugyanúgy jönnek az asztali értesítések meg a hangok, ahogy magában az adott szolgáltatásban be van állítva. Egyesével ki-be lehet kapcsolni a hozzáadott szolgáltatásokat, hogy ha például tudjunk dolgozni, ha túl aktívan pörög a csevegés egy messengeres baráti csoportban, de egy központi gombbal minden értesítés egyszerre is letiltható. Mindegyik fülön kis piros számláló jelzi az olvasatlan üzeneteket, meg a tálcára, az értesítési ikonok közé is bekerül egy kis piros kör, rajta egyetlen összesített értesítésszámmal.