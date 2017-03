Így tud egy teljes weboldalt lefényképezni

Gyakran jöhet jól, ha tudunk képernyőmentést készíteni. Ez alapesetben elég egyszerű feladat, csak meg kell nyomni a billentyűzeten az erre szolgáló Print Screen gombot. Na de mi a teendő akkor, ha nemcsak azt akarjuk megörökíteni, ami éppen látható, hanem mondjuk egy olyan weboldalt, aminek a teljes tartalmát csak akkor látjuk, ha lejjebb görgetünk? Például ha olyan botrányos a reggeli Index-címlap, hogy el akarjuk rakni, hogy később is háboroghassunk rajta. Ezzel a képernyőmentőgomb már nem tud megbirkózni.

Ha csak ritkán van szükségünk ilyesmire, a legegyszerűbb megoldás, ha egy képernyőmentő weboldalt használunk. Ilyen a Web-Capture, ahova csak be kell másolni a lementendő weboldal címét, aztán lenyomni a Capture web page gombot, és egy kis várakozás után meg is jelenik a kép. Extraként lehet képformátumot választani, illetve van egy bookmarklet is, ha ezt a könyvjelzősávra húzzuk, legközelebb csak erre kell rábökni, és lementi az oldalt, ahol épp járunk. A képet aztán meg lehet nyitni böngészőben és lementeni a gépre.

A webes megoldás viszont elég korlátozott, és néha várni is kell az ingyenes szerverekre, ha túl sokan szabadulnak rá egyszerre a szolgáltatásra. Ezért érdemes lehet inkább böngészőkiterjesztésekkel dolgozni. Chrome-ban például népszerű az Awesome Screenshot. Ez nem cím alapján húzza be az oldalt, hanem közvetlenül a képernyőről készít mentést, ezért meg is kell várnunk, amíg tényleg legörget az oldal aljára. Cserébe viszont trükkösebb feladatokat is megold, például jelszóval védett felületekkel is megbirkózik.

A teljes oldalon kívül lehet csak egy képernyőrészletet vagy a teljes asztalt is menteni. Rögtön a kép elkészítése után pedig megnyílik egy szerkesztőfelület, ahol az elkészült képet lehet körbevágni, összefirkálni, kitakarni, bekarikázni. A végeredményt el lehet menteni a gépre vagy a felhőbe is. (Firefoxra itt tölthető le.)

Hasonló kiterjesztésből ezer hasonló közül lehet választani, szinte ugyanezt tudja például a Nimbus Screen Capture is. Ha viszont nincs szükség a szerkesztésre és más extrákra, csak egy stabil képmentőre van szükségünk, a bot egyszerűségű Full Page Screen Capture lesz a nyerő: egy gombnyomás, mentés, és készen is vagyunk. Az egyetlen extra, hogy a mentés folyamatát egy Pacman-figura jelzi, aminek persze semmi értelme nincs, de azért jól néz ki.