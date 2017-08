Túl sok emailt kap? Tegye el egy kattintással másnapra!

Ismerik a Gmailben a szundi funkciót? Persze, hogy nem ismerik, mert nincs is benne. Pedig nagyon hasznos, úgyhogy most megmutatjuk, hogy lehet beletenni.

A szundi ebben a kontextusban nem a hét törpe egyike, hanem az angolul snooze néven ismert funkció. Arra jó, hogy ha kap egy emailt, amivel akkor éppen nincs kedve vagy ideje foglalkozni, de előbb-utóbb kezdenie kell vele valamit, egyszerűen elrakhatja későbbre. Ezzel a levél ideiglenesen eltakarodik az útból, és az előre megadott pillanatban kerül csak újra elő.

Több ilyen külső szolgáltatás is létezik (a legismertebb talán a Boomerang), de ezeknek több hátránya is van: vagy fizetősek, vagy más, gyakran szükségtelen funkciókkal is telerakják a postaládánkat, de a fő probléma, hogy vagy csak asztali böngészőben működnek (ott is csak abban, amelyikbe telepítettük a kiterjesztésüket), vagy mobilon külön emailalkalmazást kell hozzájuk használni. Na de mi van, ha mindenhol használni akarja ezt a funkciót, viszont nem cserélné le a már bevált appot se csak emiatt?

(Frissítés: több olvasónk reklamálta, hogy ezt a funkciót az Inbox is tudja. Valóban tudja, de az Inbox, noha szintén a Google szolgáltatása, nem egyenlő a Gmaillel, más logika szerint működik és némileg más funkcionalitást kínál. Az alábbi útmutató azoknak szól, akik a Gmailt szeretnék használni továbbra is.)

Magába a Gmailbe is beleszuszakolható egy ugyanilyen, tök ingyenes és korlátlanul használható funkció. A módszer a Google Apps Script nevű funkcióra épül, ezzel a Google mindenféle szolgáltatását lehet személyre szabott okosságokkal még hasznosabbá tenni.

Elsőre ijesztőnek tűnhet, mert igényel némi előzetes babrálást, de nyugalom, mindent mutatunk, és ha egyszer beállítjuk, utána már pofonegyszerű lesz használni. Úgy fog működni a dolog, hogy először létrehozzuk a szkriptet, ami a módszer motorja lesz, aztán ráhúzzuk a címkéket, amiket utána majd hozzá kell rendelni a félretenni kívánt levelekhez. Mindez öt perc alatt megvan, ígérem.

Szóval elsőként nézzük a a motorháztető alatti részt, először pontokba szedve, aztán a gyakorlatban, videóban is:

var MARK_UNREAD = false;

var ADD_UNSNOOZED_LABEL = false;

function getLabelName(i) {

return "Snooze/Snooze " + i + " days";

}

function setup() {

// Create the labels we'll need for snoozing

GmailApp.createLabel("Snooze");

for (var i = 1; i <= 7; ++i) {

GmailApp.createLabel(getLabelName(i));

}

if (ADD_UNSNOOZED_LABEL) {

GmailApp.createLabel("Unsnoozed");

}

}

function moveSnoozes() {

var oldLabel, newLabel, page;

for (var i = 1; i <= 7; ++i) { newLabel = oldLabel; oldLabel = GmailApp.getUserLabelByName(getLabelName(i)); page = null; while(!page || page.length == 100) { page = oldLabel.getThreads(0, 100); if (page.length > 0) {

if (newLabel) {

// Move the threads into "today's" label

newLabel.addToThreads(page);

} else {

// Unless it's time to unsnooze it

GmailApp.moveThreadsToInbox(page);

if (MARK_UNREAD) {

GmailApp.markThreadsUnread(page);

}

if (ADD_UNSNOOZED_LABEL) {

GmailApp.getUserLabelByName("Unsnoozed")

.addToThreads(page);

}

}

// Move the threads out of "yesterday's" label

oldLabel.removeFromThreads(page);

}

}

}

}