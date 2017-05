Hamis képek és hírek terjednek a terrortámadás után

Megállíthatatlanul terjed egy kép a közösségi oldalakon Ariana Grande-ról, amelyről azt állítják, hogy a hétfő éjszakai manchesteri terrortámadás után készült. A képen az énekes látható, ahogy kissé megviselten, magába roskadva.

Please stop spreading rumors about this picture. This is from Scream Queens (2015) when Ariana Grande was on the show... Let's still pray. * pic.twitter.com/TiMp3wWi3D