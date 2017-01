Elismerték: visszavonhatatlanul károsodtak műemléki anyagok a csőtörés miatt

Szerdán az Index is megírta, hogy súlyos kár érhette a 135 év műemlékvédelmi anyagait (tervrajzokat, fotókat, állapotfelméréseket, helyreállítási dokumentációkat, ilyesmit) őrző műemléki tervtárat. A minisztériumok tervezett felköltözése miatt kell a Várnegyedből mennie az amúgy is éppen teljes átalakítás alatt lévő örökségvédelmi rendszer fő intézményének, a volt Forster Központnak. Hiába csomagolták azonban össze még májusban a nemzeti kulturális örökség szempontjából is fontos anyagokat, a költözés azóta is csúszik, így a dokumentumok már több, mint fél éve állnak a lekapcsolt fűtésű épületben. Itt történt csőtörés január 12-én, ami miatt komoly kár érte az épület alagsorában álló dokumentáció jelentős részét.

Most az is kiderült, hogy mennyit. A hivatalos tájékoztatás szerint körülbelül 1500 dokumentumot ért károsodás az itt tárolt 16 ezer közül. A távhővezeték törése miatt egy lépcsőfoknyi magasságban öntötte el a 60 fokos víz a pincét. Ami tehát legalul, a földön elhelyezett raklapokon, rossz helyen volt, elázott.

A sérült dokumentációk szerencsére nem a legértékesebbek a tervtárban őrzöttek közül, a hatvanas évek után készült dokumentációk az érintettek, de ezek között is vannak fontos és örökségvédelmi szempontból jelentős anyagok, például sérült falképes dokumentációk tartozhatnak ezek közé – derült ki Győr Attila művészettörténész, a központ egykori gyűjteményi osztályvezetőjének szavaiból.

Műemlékvédelmi szakemberek nekünk korábban is azt jelezték, hogy nem lehet mindent megmenteni, de a Miniszterelnökség korábbi érdeklődésünkre még azt közölte, hogy „a gyors és szakszerű mentésnek köszönhetően valamennyi irat megmenekült”. A jelek szerint azóta számukra is egyértelművé vált, hogy sajnos nem ez a helyzet.

Bár a mai tájékoztatón örvendetesnek mondták, hogy a restaurátori szakvélemény szerint a sérült anyagok nagyjából 90 százaléka megmenthető, elismerték, hogy a maradékkal nem lehet mit csinálni. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 200 dokumentáció visszafordíthatatlanul károsodott.

Puskás Imre, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára azt hangsúlyozta, hogy a kár nem függ össze a kapcsolódó intézményi átalakítással, a Forster Központ megszűnésével, vagy az épületben dolgozók és az ott őrzött állomány költözésével. „A csőtörés olyan vis maior eset volt, ami akkor is megtörténhetett volna, ha nem szűnik meg a Forster Központ” – mondta az államtitkár.

Tudomásunk szerint ez legfeljebb csak félig igaz. Bár az eltört csővezeték amúgy is rossz állapotban volt, és költözéstől függetlenül is megadhatta volna magát, az elázott dokumentációk jelentős része a költözés miatt került végzetes helyre. Míg ugyanis a korábban is az alagsorban őrzött dokumentációk többségét magasabban, olyan polcrendszereken tárolták, amiket nem öntött el a víz, a károsodás nagy részben azokat az anyagokat érte, amiket a költözés miatt kellett összecsomagolni, és egyéb hely híján raklapokra tenni – a szétrohadt csőből kifolyó víz elől ez nem jelentett védelmet.

Frissítés: Az Index birtokába jutott információk szerint az egész csőtörés emberi mulasztás eredménye lehet, és közvetlenül összefügg az intézmény elköltöztetésével. Mint megtudtuk, a cső azért durrant szét – mint most kiderült, egyszerre több helyen is –, mert az épület fűtését a költöztetéssel összefüggésben) az ősszel szakszerűtlenül kapcsolták le. Elmaradt a víztelenítés, a fűtés lezárását nem is jelezték a Főtávnak sem, így a főelzárók is nyitva maradtak. Emiatt végül nem csak az épületben lévő (már nem a Főtávhoz tartozó) csövek, hanem maga a hőközpont is szétment. Nem igaz tehát, hogy a csőtörés olyan vis maior volt, amit nem lehetett előre látni.