Felfedezték a világ legnagyobb vízalatti metánkészletének forrását

Brit kutatók felfedezték a világ legnagyobbjaként ismert, Közép-Amerikától egészen Hawaii szigetéig tartó vízalatti metánkészlet forrását - írja az Independent.

A londoni Queen Mary Egyetem kutatói hat hétig keresték a Csendes-óceáni metán forrását. Ezt végül a tengerfenéken találtak meg, az itt lakó, oxigénmentes környezetet kedvelő baktériumok termelik a gáz legnagyobb részét. A legtöbb metán a 300 és 500 méter közti sávban található meg, ahonnan a kutatók elmondása szerint normális esetben soha nem is fog feljönni.

Ha a gáz a felszínen lenne, akkor viszont hamar ki is jönne a vízből, erre pedig a globális felmelegedés miatt egyre nagyobb az esély. Az egyik kutató elmondása szerint a melegedés hatására a baktériumok számára előnyös oxigénmentes zónák egyre vastagabbak lesznek, ezáltal közelebb kerülnek a felszínhez. Ez egyébként a vízi élővilág számára is sötét jövőt fest, ebben a környezetben ugyanis nagy része elpusztul.

Az emberi beavatkozás, mint például az olajfúró tornyok építése is okozhat problémát. Ez felkavarhatja a vizet és a felszínre hozhatja a metánban dús réteget. Emellett az is problémát jelenthet, hogy nemcsak természetesen alakulhatnak ki a korábban említett oxigénmentes zónák, hanem akkor is, ha nagy mennyiségű trágyát öntenek a vízbe. Ilyenre példa többek közt a Mississippi torkolata.

Dr. Felicity Shelley, a kutatócsoport egyik tagja elmondta, ez a kutatás is rámutatott arra, milyen keveset tudunk az óceánról és annak felmelegedésre gyakorolt hatásairól. Szerinte ha többet tudnánk az óceánban lévő üvegházhatású gázok koncentrációjáról, az a szén körforgásában megbújó lyukakat is segíthetne befoltozni.