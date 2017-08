Mit tervez a NASA a következő öt évben?

. Újabb betűszó, ezúttal a Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer. Mint ebből kiderül, a NASA vezérkara nem veti meg az amfetaminszármazékokat a küldetés célja, hogy szinte az egész égbolt infravörös tartományát elemezzék, hogy a világ keletkezési körülményeire következtessenek belőle. Meg a reionizációra. Meg más bolygók élhetőségére.