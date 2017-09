Klímaszkeptikus lesz a NASA új vezetője

Donald Trump amerikai elnök megnevezte a NASA következő vezetőjét. Jim Bridenstine oklahomai képviselő korábban vadászpilóta volt, szeretné, ha Amerika visszatérne a Holdra, és nem hiszi, hogy emberi tevékenység okozná a klímaváltozást.

Fotó: Congress.gov Jim Bridenstine

Bridenstine jelölését a szenátusnak is jóvá kell hagynia, mielőtt átvehetné az amerikai űrügynökség irányítását. Két szenátor – akik a floridai Space Coastot képviselik – már a nyilvánosság előtt is kritizálták az ötletet, hogy egy politikus legyen a NASA vezetője.

Bridenstine a Rice Egyetemen szerzett diplomát, ahol közgazdaságtant, üzleti tanulmányokat és pszichológiát tanult. Doktori címet szerzett a Cornell Egyetemen. Részt vett a Rocket Racing League-ben, ami nagyjából ugyanaz, mint a NASCAR, csak rakéta-hajtóművekkel működtetik a járműveket. 2012-ben került a kongresszusba; azelőtt a Tulsa Air & Space Museum vezetője volt.

A képviselő a haditengerészet képzett vadászpilótája. Irakban és Afganisztánban is szolgált; ma az Oklahoma Air National Guard tagja. Benne van egy tudományos bizottságban (House Science, Space and Technology Committee), és megpróbálna új életet lehelni a NASA-ba az American Space Renaissance Act programjával. Ahogy a neve is mutatja, reneszánszt ígér az űrkutatásban.

Űrszemét, holdbázis, klímaszkepticizmus

Bridenstine már korábban is kikelt az űrszemét ellen, nagoyn veszélyesnek tartva azt. Szerinte ezt a problémát már nem sokáig lehet figyelmen kívül hagyni. Nagy rajongója a Hold-projekteknek. Nemrég azt mondta a NASA egyik washingtoni megbeszélésén, hogy a jeges víz fölfedezése a Holdon azzal kéne, hogy járjon, hogy állandó űrállomást kéne létesíteni a Holdon, mert ha lenne egy központja a holdjáróknak és más eszközöknek, az csökkentené az űrkutatás költségeit.

Bridenstine tagadja, hogy a klímaváltozás és a globális felmelegedés az emberiség műve lenne.

Azt mondanám, hogy a klíma változik. Mindig is változott. Voltak időszakok, jóval a belső égésű motorok előtt, amikor a Föld még forróbb volt, mint manapság.

– mondta 2016-ban az Aerospace Americának. Az efféle nézetek általában megriasztják a tudósokat, mert a NASA rengeteg kutatást végez a klímaváltozás okairól. De Bridenstine ennek ellenére ezt nyilatkozta egy másik interjúban:

Én egy oklahomai pasas vagyok, és semmi bajom a klíma tanulmányozásával. Ez az, amire ők valók. Tanulmányozzák a klímát. Nincs ezzel semmi baj.

Amikor arról kérdezték, hogy megváltoztatná-e a véleményét arról, hogy a fosszilis üzemanyagok szennyezik-e a környezetet, Bridenstine Kínára, Oroszországra és Indiára hivatkozott: