Népszavazási kezdeményezés indul a homeopátia ellen

A Racionalista Párt népszavazási kezdeményezést nyújt be a homeopátiás szerek gyógyszerként való reklámozása és forgalmazása ellen – írja közleményében a szervezet.

"A Fidesz stratégiájának meghatározó eleme a konstans háborús retorika: a képzelt ellenségek látványos "legyőzése" az, ami a mai napig életben és kormányon tartja a pártot. Próbáljuk meg mi is, hiszen ellenségünk éppenséggel nekünk is akad, méghozzá a Fidesz kreált ellenségeivel szemben nagyon is valós:

A HÜLYESÉG.

Egyre többen vannak azok a sarlatán szélhámosok, akik (kihasználva az emberek tájékozatlanságát és a modern tudományba vetett bizalom megrendülését) terjesztik az áltudományos és/vagy ezoterikus bullshitet, ezzel pedig sokmilliárdos üzletet építenek. 300 évvel vagyunk túl a(z első) felvilágosodáson, ehhez képest sokan már a középkori viszonyok között is nevetségesen ható elméleteket terjesztenek, ideje lenne végre korlátok közé szorítani ezeket" – írják a kezdeményezést bejelentő blogbejegyzésben.

"Felháborítónak tartjuk, hogy gyakorlatilag tiszta vizet lehet reklámozni és patikában árulni mindenféle hatásvizsgálat nélkül, sokszor a ténylegesen ható, költségesen kifejlesztett és alapos vizsgálatnak alávetett gyógyszereknél is magasabb áron" – írják a kezdeményezés indoklásaként.

A népszavazási kérdés így szól:

Egyetért-e ön azzal, hogy a tudomány által igazolt gyógyhatással nem rendelkező homeopátiás készítményeket ne lehessen gyógyszerként, gyógyhatású szerként reklámozni és forgalmazni?

A kérdés adatkezelési nyilvántartásba vételét a szervezet egy képviselője magánszemélyként már kezdeményezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Ha ez megtörténik, az Országos Választási Irodához is benyújtják hitelesítésre.

A népszavazási kezdeményezés mellett a blogbejegyzésben azt írják, tárgyalásba kezdtek olyan patikákkal is, amelyek vállalnák, hogy nem forgalmaznak homeopátiás termékeket a jövőben. A kezdeményezéshez csatlakozó patikákat nyilvános térképre is fogják gyűjteni.

A tudományos konszenzus szerint a homeopátia áltudomány, és világszerte egyre több tudományos testület tesz lépéseket ennek világossá tételéért. 2015 márciusában nagy visszhangot kapott, amikor az ausztrál Nemzeti Egészségügyi és Orvosi Kutatási Tanács (NHMRC) összegezte 1800, az alternatív szer hatásait vizsgáló tanulmány eredményeit, és arra jutottak, hogy a homeopátia nem hatásosabb, mint a placebó. Ezt követően az ausztrál háziorvosok egyesülete hivatalosan is megkérte az orvosokat, hogy ne írjanak fel homeopátiás szereket.

A homeopátia elleni harc itthon is elindult. A Magyar Tudományos Akadémia 2015. novemberi állásfoglalása szerint "a homeopátiás készítményeket ugyanolyan hatékonysági vizsgálatoknak kell alávetni, mint a hagyományos gyógyszereket".

Az Egyesül Államok már tovább ment, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság tavaly novemberben döntött arról, hogy a homeopátiás készítmények gyártói ezentúl csak tudományosan megalapozott állításokat közölhetnek a gyógyszereik csomagolásán.