A rendőr is megmondja, miért veszélyes a forralt bor

Peti lazán öltözött a céges partira, úgy gondolta, vörösboros marhapörkölthöz nem kell a szokásos öltöny-nyakkendő. Kényelmesen elindult, a GPS szerint fél óra elég volt arra, hogy kocsival eljusson Érdre. Mire odaért, már javában tombolt a hangulat, ment a zene ezerrel. Amikor megpillantotta újdonsült kolléganőjét, Rékát, úgy gondolta, viszonylag gyorsan és kellemetlenség nélkül vészelheti át a kötelező, rendkívül irritáló két órás programot, ha beszélget vele.

A kétdiplomás nővel villámgyorsan repült az idő, a végére el is kezdtek iszogatni.

Peti: Mit igyunk?

Réka: Forralt bort, abból úgyis kimegy az alkohol.

Megittak vagy négy pohárral, majd Peti felajánlotta, hazaviszi Rékát.

Az ősz már kifutóban volt, közelgett a tél, a forralt boros árusok itt-ott már megjelentek, így a hazaúton megálltak még egy pohárkára.

A Margit-híd közelében azonban kellemetlen szirénázás ütötte meg fülüket. Egy rendőrautó leterelte őket, megálltak.

Rendőr: Szép estét kívánok, személyes iratokat kérnék, majd szondafúvás következik.

Peti: Üdvözlöm, szintén szép estét! Mire jó ez? Csak forralt bort ittunk.

Rendőr: Gyorsan megleszünk! Hajrá!

Peti, majd Réka is megfújta és már hajtottak volna tovább, amikor szembesültek a valósággal.

Rendőr: Sajnálom, ez sokba fog kerülni. A jogsi is itt marad, az autóért pedig rokonok jöhetnek.

Peti kezdett kijönni a sodrából.

Peti: Biztosan az eszköz romlott el, csak forralt bort ittunk, öt pohárral.

Rendőr: Pont ez a gond. Jó sok alkoholt vedeltek!

Peti: Mi maga, kémikus?

Rendőr: Nem, csak nem élek tévhitekben. Sokan hiszik, hogy a forralt bor higított alkoholtermék, így alkoholtartalma elenyésző, ám az igazság az, hogy ez az érték jellemzően valahol 7 és 10 százalék között helyezkedik el. Ez máris magasabb, mint egy átlagos sör alkoholtartalma, de van még egy aprónak tűnő, ám lényeges szempont: a forralt bor magas cukortartalmának köszönhetően gyorsan fel is szívódik a szervezetben. A forralt bort általában úgy készítik, hogy melegíteni kezdik az összetevőket, a bort, a narancsot, a szegfűszeget, a fahéjat, esetleg ánizst és citromkarikát, valamint a cukrot és opcionálisan a vizet. Néhány perc melegítés után kis lángon főzik, így nem illan el az alkohol. A dolognak tudományos háttere is van: az alkohol (etil-alkohol) forráspontja 78,5 Celsius-fok, így valódi főzés esetén reális az alkohol hőbomlása. Az alkohol tehát forralt bor esetében jóval gyorsabban fejti ki a hatását. Egy része már a száj- és gyomornyálkahártyán keresztül is felszívódik, ezáltal gyorsabban érezhető is a hatás, főként, ha nem csak egy pohárral fogyaszt belőle! Önnek öt pohár forralt bort fél napig dolgoz fel a szervezete, Zacher Gábor toxikológus ráadásul elmondta, nincs is az az étel, ami igazán blokkolni tudná az alkohol hatását!

Peti csak hápogni tudott. Néhány másodpercig, amíg a rendőrkocsi elhajtott, némán álldogált, majd Rékához fordult. Megfogta a lány kezét, és így szólt:

Peti: Hm... nem megyünk forralt borozni?

Réka: Szívesen!

S miközben az első szembejövő kocsmát keresték tekintetükkel, egyre csak azon járt a fejük, hogy a rendőrnek vagy a forralt bornak köszönhetik-e, hogy ezen az estén egymásra találtak.

