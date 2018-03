Az art deco Budapesten

Ha nem is biztos, hogy az art deco az utolsó világstílus, az egyértelmű, hogy az első globális művészeti stílus volt. Az Art Nouveau (a belga-francia szecesszió) meghódította pár év alatt a kontinens országait, sőt, a volt cári birodalom tartományaiban és Latin-Amerikában is fellelhető, viszont az angolszász országokat a hullámzó növénymotívumok hidegen hagyták. Ezzel szemben az art deco az első világháború utáni technikai globalizációnak (expresszvonatok, óceánjárók és filmek) köszönhetően pár év alatt nemcsak a Nyugat centrumaiban, azok perifériáin és gyarmatain jelent meg, hanem a sztálini Szovjetunióban is megtalálható. És persze Budapesten is.