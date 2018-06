A kézi kontra gépi mosogatás kérdésében nem könnyű döntést hozni, ha kisebb háztartásról van szó, főleg, hogy a kérdés nemcsak a költségekről szól. Van, aki egyszemélyes háztartásban is ragaszkodik a mosogatógéphez, mások pedig inkább kézzel mosogatnak, mert úgy gondolják, nem térül meg a gép vásárlása, vagy nem főznek sokat otthon. Igazságszolgáltatás helyett inkább számolunk, egy 2 és egy 5 fős háztartás esetében hasonlítjuk össze a kézi és a gépi mosogatás költségeit. Azt is összeszedjük, milyen egyéb szempontokat érdemes még figyelembe venni.

A mosogatáshoz a legtöbben elég negatívan viszonyulunk: akár folyóvízzel, akár a kagylót tele engedve végezzük, soha nem gondolunk rá a nap fénypontjaként. Kivételek persze mindig akadnak: hihetetlen, de van, aki egyszerűen szeret mosogatni, egyfajta "meditációnak" fogja fel a dolgot.

A legtöbben azért nem ide tartozunk, és kifejezetten nyűgnek éljük meg az edények tisztára varázslását. Egy kis számolással járunk utána, hogy megéri-e beruházni egy mosogatógépre. (A kapott összegek természetesen függnek az egyéni igényektől, a mosogatás tempójától, az adott település áram- és vízszolgáltatási díjaitól, de attól is, hogy perlátoros-e a csapunk.)

Kézi mosogatás folyó vízzel: van, akinek nyűg, van, akinek meditáció

A kézi mosogatásnál leolvastuk az akció előtt és a után is a vízórát, és mértük a mosogatással töltött időt.

Két fős háztartás esetén:

Még felsorolni is sok: 2 db lapos és 2 db mélytányér, 6 db evőeszköz, 2 db pohár, egy lábas, egy merőkanál, egy serpenyő és egy tálca. Az étel elkészítéséhez használt edényeket is el kell mosni (vágódeszka, kés, reszelő/hámozó, keverőtál, szűrő, stb. Máris tele a mosogató.

Lemértük az időt, összeadtuk a víz, a felmelegítéséhez szükséges energia és az eszközök költségeit: összesen 61 forintba* került a kézi mosogatás, és 8 percet vett el az életünkből.

*A víz ára: 30 liter, azaz 0,03 m3 vizet használtunk el. Ez 220 Ft/m3-rel és a csatornadíj árával, összesen 600 forintos m3 árral (Budapest) számolva kb. 18 Ft/mosogatás.

A víz felmelegítésének ára villanybojlerrel: 10 liter vízé, 35 Celsius fokra kb. 0,305 kWh, 40 Ft/kWh áramdíjjal számolva ez 37 Ft/mosogatás.

Vannak további költségek is: a mosogatószivacs ára heti cserével, 40-50 Ft-tal számolva napi 3 kézi mosogatás esetén 2 Ft/mosogatás. A mosogatószer havi egy, közepes árkategóriájú flakonnal számolva kb. 4 Ft/mosogatás.

Öt fős háztartás esetén:

Nemcsak szimplán több szett tányért és evőeszközt kell ilyenkor elmosni. Azzal is számolni kell, hogy szinte lehetetlen eltalálni, pontosan mennyit fog enni a család. Előfordul, hogy lesz maradék, és nemcsak a nagyobb méretű lábosokat, hanem maradékok tárolására használt műanyag dobozokat el kell mosogatni.

Az előbbi logika szerint öt főre egy mosogatás 152 Ft-ba* kerül, és 22 percig tart.

*A víz ára : 80 liter vizet használtunk el. A fenti értékekkel számolva ez kb. 48 Ft/mosogatás.

A víz felmelegítésének ára villanybojlerrel: 10 liter vízé, 35 Celsius fokra kb. 0,305 kWh. 40 Ft/kWh áramdíjjal számolva ez 98 Ft/mosogatás.

Természetesen lehet sokkal spórolósabban, nem folyó vízben mosogatni, de ezt egytálcás rendszerben elég körülményes kivitelezni, és sokkal tovább tart.

Gépi mosogatás: valóban drágább?

Egy 10 terítékes, A+ energiaosztályú mosogatógépnél az elhasznált víz, az áramfogyasztás, a mosogatótabletta árát és a gép amortizációját vesszük figyelembe.

Két fős háztartás esetén:

Összesen: egy teletöltött kisebb mosogatógéppel 80-90 Ft-ba* kerül egy mosogatás , a tabletta árától függően.

*A vízfogyasztás: 11 liter, ez kb. 7 Ft. Az energiafogyasztás: 1 kWh, 40 Ft. A mosogatógépbe való tabletta (létezik olyan, ami mellé nem kell külön só és öblítőszer) 30–41 Ft/db.



Fontos azonban, hogy ez az összeg nem 2-3, hanem 10 terítékre vonatkozik, tehát legalább 2-szer annyi mosogatnivalót lehet bepakolni egy kisebb mosogatógépbe is, vagyis:

naponta maximum egyszer kell elindítani a gépet, és arányaiban máris kedvezőbb lesz a mosogatás ára.

Le lehet faragni a költségekből, ha este pakoljuk be a gépet, és egy hosszabb, de energiatakarékosabb éjszakai programot indítunk el. Így reggelre minden tiszta lesz.

Ötfős háztartás esetén:

A több terítékes gépek sem fogyasztanak jelentősen több vizet és áramot, ezért itt nem végezzük el újra a számítást. A mosogatógépet viszont minden nap be kell indítani.

Rengeteg ivóvizet spórolhatunk meg

Összességében elmondhatjuk, hogy a gépi mosogatáshoz 80%-kal kevesebb víz szükséges, így napi egyszeri használat esetén akár 28000 liter vizet is megtakaríthatunk évente, ami a 15000 Ft-ot tesz ki. A gépi mosogatás ezenkívül 50 %-kal kevesebb energiát fogyaszt a kézi meleg vizes mosogatással összehasonlítva.*

Egy 4 fős háztartás napi egy gépindítással közel 19000 Ft-ot spórolhat évente, 50 Ft-ot minden gépindítással.**

Ha minden budapesti háztartás mosogatógépet használna évente akár 19 290 821 liter vizet is megtakaríthatnánk, ami elegendő Budapest ivóvíz ellátásához 34 napon keresztül.

*Az adatokat a normál mosási ciklus során fogyasztott vízmennyiség középső értéke alapján határozták meg (forrás: Bonni Egyetem, Németország, 2013). A mosogatógépek tényleges víztakarékossága eltérő lehet az egyén kézi mosogatási szokásaitól függően. Ezek a megtakarítások forró víz használata esetén érvényesek (nem mindenki használ forró vizet kézi mosogatásnál).

A zöld szemlélettől a manikűrig

Az egy dolog, hogy mosogatógéppel olcsóbban jövünk ki, még akkor is, ha csak két fős a háztartás (ha ritkán főzünk, és nem is reggelizünk otthon, akkor persze nem). A számokon túl még rengeteg szempont jöhet számításba, amikor összehasonlítjuk a mosogatógépes, és a gép nélküli életet.

Pénzben nem mérhető, de a mosogatógépnek köszönhetően felszabadult idő is számít. (Tény, hogy a mosogatógép ki- és bepakolása is vesz el időt, de mosogatás után is a helyükre kell tenni az edényeket.) Ha csak naponta 15 percet töltünk mosogatással, és felszorozzuk 365-tel, azt kapjuk, hogy közel 4 napot vesz el az életünkből egy évben. Ez pedig rengeteg – gondoljunk csak bele, hogy mi lenne, ha ezt hozzácsaphatnánk a szabadságunkhoz. Abból is ki lehet indulni, hogy mennyi mindent lehet ez alatt a 15 perc alatt csinálni – a szobabiciklin való tekeréstől a másnapi szett kivasalásán át a meditációig sok minden beleférhet.

A látvány is fontos: az el nem mosott edények láttán azonnal rendetlennek tűnik az egész konyha, még akkor is, ha csak 4-5 tányér van a mosogatóban.

Egy idő után az ételmaradékok csak nehezen távolíthatók el, és sajátos bioszféra alakul ki, szagokkal és színekkel, és a tányérok maguktól is képesek tektonikusan elmozdulni egymáson. Nagyon sok lelkierő kell, hogy egy ilyen kupac elmosogatásának nekiálljunk.

A mosogatógép megléte ezenkívül számos családi és párkapcsolati vitát megelőz. Természetesen nem oldja meg ezeket, mivel az igazán mély konfliktusok más formában is kibuknak, de a „ki mosogasson”, és „ki mennyit mosogat” jellegű veszekedéseknek annyi.

Többet főzni néha sokkal jobban megéri, mert a felesleget lefagyaszthatjuk, így több alkalomra megspóroljuk az ételek előkészítésével és a sütés-főzéssel járó hercehurcát. Ha a mosogatást a gép intézi el helyettünk, könnyebben rávesszük magunkat arra, hogy egyszerre nagyobb adagokat készítsünk. Imádni fogjuk, amikor csak elő kell venni a fagyasztóból a levest.

A mosogatógép kevesebb vizet használ el, mint a folyó vízben való mosogatás. Többet, mint az egy edényben történő, öblítéses megoldás –

de valljuk be, hányszor állunk neki ilyennek, ha nem kempingezünk?

És ahogy már említettük, a kézápolás is hatékonyabb lesz, tovább bírja a manikűr.

Mosogatógép-tetrisz, azaz a bepakolás művészete

A mosogatógépbe való bepakolás is gyakorlatot igényel, ki kell tapasztalni, hogy mit, hova, milyen szögben érdemes elhelyezni, hogy a leghatékonyabban és a leginkább helytakarékosabban történjen a tisztítás. (Kézzel mosogató vendégek gyakran szeretnének a házigazdáknak segíteni azzal, hogy bepakolják a mosogatógépet, de az eredmény általában az lesz, hogy amikor a vendégek nem látják, a vendéglátók újrapakolják az egészet.)

Ez egy tetrisz, aminek megvannak a saját szabályai. Először is: nem kell leöblíteni az edényeket a mosogatógépbe való behelyezés előtt, mert a tányérokra tapadt ételmaradékokkal fog reakcióba lépni a mosogatógép-tabletta. A nagyobb darabokat ugyanakkor, amik eltömíthetik a mosogatógép szűrőjét, el kell távolítani.

Nem kerülhet a gépbe fából készült, illetve fanyelű eszköz, mert felszívja a vizet. Ez a faeszköznek nem igazán jó, plusz a faanyag „elszívja” a vizet a többi edénytől. Kézzel kell elmosni az éles késeket is, mert a mosogatógépben hamarabb tompák lesznek, és nem tesz jót a gépi mosás a kristálypoharaknak, aranyszegélyű tálaknak és kényes porcelánoknak sem. A tapadásmentes felületű serpenyők bevonata is rövidebb életű lesz, ha rendszeresen mosogatógépbe kerülnek.

A műanyag tárgyaknál feltüntetik, hogy mosogatógép-kompatibilisek-e, ezt érdemes figyelembe venni. Az alumínium-eszközöknél számíthatunk arra, hogy a színüket elvesztik, a címkéket pedig le kell áztatni vagy kaparni az üvegekről, mert a ragasztóanyag kioldódhat, ez pedig károsítja a mosogatógépet.

A vízsugár a gép belsejében a forgókar alatt, középen a legerősebb, oldalt és alul pedig gyengébb. Az alsó kosárban melegebb lesz a program ideje alatt, ezért ide ne tegyünk műanyagot. A tányérokat középre „nézve” helyezzük el az alsó kosárban, belülre a kisebbeket, kívülre a nagyobbakat. A kanalak és a villák felfelé, a kések a nyelükkel lefelé nézzenek, ez utóbbiak a sérülésveszély miatt.

Azt is érdemes ellenőrizni, hogy a forgókar mozgását semmi ne gátolja. Ne zsúfoljuk túl a kosarakat, mert a víznek szabadon kell keringenie, fontos, hogy mindenhová elérjen. Csak így lesz hatékony a tisztítás. Eleinte szükség lesz egy kis türelemre, ha belejövünk, pillanatok alatt rendet vágunk a mosogatógépben.

Ha ön szeret a mosogató felett állva tűnődni az élet nagy kérdésein, és látni, hogy tett valami igazán látványosat, folytassa a jól bevált rutint, és élvezze ki a mosogatást minden percét! Ha utálja ezt az egészet, gondolja át újra, hogyan lesz könnyebb az élete.

