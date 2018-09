„Ma már nincs olyan, hogy informatikus”

Nemzetközi szinten is jegyzett projektek zajlanak a hazai IT-piacon, annak ellenére, hogy több tízezer szakember hiányzik a munkaerőpiacról. Pulay Gellérttel, az IThon.info portál alapítójával, László Levente ügyfélkapcsolati vezetővel és Jakab Tamás termékmenedzserrel beszélgettünk az okokról, az informatika egyre bővülő területeiről, és arról, hogy miért nemcsak a zsenikre utaznak az IT- cégek. A sokoldalúság jegyében a kihívást kereső informatikusok most két tucat informatikai területet magában foglaló országos versenyen mutathatják meg, mit tudnak, és mérhetik össze saját tudásukat.

Egy 2016-os jóslat szerint mostanra ~30 ezer IT szakember hiányzik majd a munkaerőpiacról. Ez bejött?

Pulay Gellért: Sőt! Az elmúlt 2 évben kb. 40 százalékkal nőtt a szakemberek iránti igény. Erre sokan rávágják, hogy persze, biztosan azért alakult ez így, mert sokan elvándoroltak, de mi azt látjuk, hogy nagyjából ugyanannyian jönnek már, mint amennyien mennek. Az IT-szektorban a fizetések reálértéke kezd versenyképes lenni a nyugati bérekével. Pusztán emiatt nem éri meg már külföldre költözni.

A 2016-ban alapított IThon.info látható, összehasonlítható, egyszerűen kereshető információkat jelenít meg IT-cégekről és különféle képzési lehetőségekről. A cél, hogy a részletes tájékoztatáson és a szakmai közösségépítésen túl hazai alternatívákat nyújtsanak a folyamatos elvándorlással szemben.

Aki igazán tehetséges, azt itthon is kiemelten megfizetik, egyre több külföldi cég jön Magyarországra, és a kezdőktől a profi IT szakemberekig mindenki talál magának itthon is kihívást. Egyébként pedig teljesen mindegy, hogy mennyien hiányoznak: ha hirtelen 30 ezer ehhez értő ember ideköltözne, a globális piac ezt észrevenné, és háromszor ekkora igény lenne a szakemberekre.

A bő másfél éve indult IThon.info portál egy új szemlélet szerint mutatja be a hazai informatikai lehetőségeket, és segít ismertebbé válni a munkáltatóknak. Mik a tapasztalatok? Működőképes ez a modell?

László Levente: Nagy igény volt az ilyen típusú tartalmakra, és a cégek is ráéreztek arra, hogy tudnak nálunk kommunikálni, bemutatni a projektjeiket. Már ők keresnek minket új formátumú megjelenésekkel. Ilyen típusú, bővíthető tartalmat máshol nem találnak a szakemberek, az oldalunk olykor részletesebb, mint egy karrierportál, ahogy egy séma szerint bemutatja a céget. Rövidesen pedig egy nagy újítással is érkezünk...

Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség László Levente

Teljes munkaidős állásokra vagy inkább projektekre keresnek szakembereket a cégek?

Pulay Gellért: Is-is, mondhatni mindegy, csak legyen. Projekt alapon is lehet lehetőségeket találni természetesen, sokakat jobban érdekel a szabadúszói forma. De inkább azt mondanám, hogy próbáljuk több oldalról megmutatni, milyen trendi és izgalmas dolgok történnek a hazai IT-piacon, amelyeket nemzetközi szinten is lehet jegyezni, és hogy a hazai IT piac igenis izgalmas terep.

Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség Pulay Gellért

“Ha megmondod neked mi a fontos, megmondom hol keresd.”

Például itthon is fejlesztik a világ tíz legtöbbet letöltött mobiljátékai közül az egyiket, és a világ leglátogatottabb, legterheltebb sportfogadó oldalát is részben itthonról fejlesztik. De van olyan hazai szövegbányászattal foglalkozó cég is, ami a nemzetközi piacon komoly brandnek számít, és a bankszektoros megoldások területén is magasan jegyzik a magyar IT-piac egyes szereplőit. Ezek csak kiragadott példák, végtelen sztorink van.

Ma már számos intézmény hirdet gyorsan megszerezhető IT-tudást adó képzést. Életszerű, hogy egy tanárnő, vagy egy asztalos egy év tanulás után junior fejlesztő lesz?

Pulay Gellért: Legalábbis kaphat már egy olyan alap tudást, amiből tud táplálkozni, és valahol elkezdeni dolgozni is. Nem akarjuk azt sugallni, hogy ez a szakma mindenkinek szól, mert ez nem igaz. De mindenki akkor jár a legjobban, ha kipróbálja, hogy ez való-e neki, mert ez nem is annyira egyszerű, mint elsőre tűnik. Rengeteg fajta lehetőségről beszélünk, és amíg nem tudod miből választasz, hogyan döntesz? Érdemes az intézmények nyílt napjaira elmenni vagy kitölteni a beugró teszteket online, vagy személyesen. Ezek ingyenesek és jó visszajelzéseket adnak az embernek. Tudnak segíteni is, irányt mutatni. Ráadásul éppen aktualitása is van és szerintem minden szülő tartozik annyival a gyerekének vagy felnőttként magának, hogy minél inkább megismerteti ezekkel a lehetőségekkel. Most van felvételi időszak. Viszont tiszteljük annyira a tapasztalt szakemberek tudását, hogy nem állítunk olyat, hogy néhány száz óra után milliókat lehet keresni.

Hogyan lehet kedvet csinálni a hazai IT-s projektekhez?

Pulay Gellért: Úgy, hogy több hiteles dolgot mondunk el róla. Továbbra is csak hazai munkalehetőségeket, projekteket népszerűsítünk. Ez nem azt jelenti, hogy nem látjuk a problémákat, de nem mindegy, hogy kincskeresők, vagy ganajtúró bogarak vagyunk. Egy dinamikus hazai IT piaci növekedés nemzetgazdasági szinten is nagy eredményeket hozna. Mindenkinek közös érdeke, hogy minél több jó IT szakember legyen Magyarországon, ezt próbáljuk különféle projektekkel elősegíteni.

Ide tartozik a II. Országos IT Megmérettetés, ahol jó nevű, itthon működő cégek segítségével próbáljuk megmutatni, hogy ez a szakma nagyon sokszínű, sokaknak való.

Alapvetően ez egy játék, ami azoknak szól, akik jók a területükön, ugyanakkor szeretnénk kedvet csinálni az IT szakmához a szakterületek egy-egy kiemelt szereplőjének bevonásával, és a vállalkozó kedvű szakemberek játékba hívásával. Az olimpia is a profik között zajlik, de amikor látni a kiemelkedő magyar tehetségeket rengetegen kedvet kapnak az adott sportághoz.

24 kategóriában indulhatnak a nevezők. Miért hirdettetek meg ilyen sokat?

Pulay Gellért: Pont azért, hogy a sokszínűséget mutassuk. Ma már nincs olyan, hogy „informatikus”, hanem inkább azt mondhatjuk, az informatikán belüli 60 terület közül az egyikkel vagy néhánnyal foglalkozik egy szakember. Abból is meg lehet élni, ha egy területhez ért valaki nagyon specialistaként, de abból is, ha több kategóriához ért valaki jól.

Jakab Tamás: Ezért alakítottunk ki 24 kategóriát, ezzel az informatikai szakterületek kb. 70 százalékát fedjük le. A legnagyobb hangsúlyt a programozás kapja, de az üzemeltetés, IT-biztonság, üzleti intelligencia, hálózati ismeretek területén is vannak kategóriák, és az idén bejött a játékfejlesztés, big data és a tesztauatomatizálás is.

Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség Jakab Tamás

Érdemes egyszerre több kategóriában is indulni?

László Levente: Igen, mindenképpen! Tavaly átlagosan 4 kategóriában játszott egy játékos, és az abszolút győztesünk is végül négyet nyert meg.

Pulay Gellért: Ma már elsősorban nem zseniket, hanem sokoldalú-, vagy a változásra nyitott szakembereket keres a piac és nagy értéke van a “kevert tudásnak”. Fontos, hogy legyen átfedés a tudásban a területek között.

Miért éri meg nevezni?

Jakab Tamás: Minden kategóriának van egy győztese – az, aki a legjobb megoldásokat küldi be hétről hétre a legrövidebb idő alatt. De az abszolút győztes az, aki a legtöbb kategóriában a legjobb eredményt éri el. Nem kell tehát feltétlenül mindegyiket megnyerni.

László Levente: A játékból sok minden kiderül a feladatíró cégről is, akit így a játékos az átlagosnál részletesebben ismerhet meg. Egy - egy kategória egyben egy izgalmas projekt is lehet, amely több esetben egy “történet” köré épül. Senioroknak nagy kihívás a verseny, azonban a részvételt junioroknak is javasoljuk, akik szeretnék látni, hogy mit tudnak most és miben kell még fejlődniük.

Pulay Gellért: A presztízs is számít, komoly szakmai értékkel bír, ha valaki bekerül a felső 30 százalék közé. Volt már arra példa, hogy sokat számított egy állásinterjún, hogy a jelentkező benne volt az első tízben, és pl. egy PhD-ösztöndíj megszerzésénél is jelentett már előnyt a jó helyezés.

A Megmérettetésnek lett egy - a versenyen túlmutató célja, melyet IT Összefogásnak hívunk. Indítunk egy versenyen kívüli kategóriát, amelyben pluszpontokért lehet részt venni és akár több millió akadályoztatott ember netezési lehetőségeit fogjuk javítani, nehezen megoldható hibák kijavításával és a problémakör jobb megismertetésével. Az összeállításában az Informatika a Látássérültekért Alapítvány a partnerünk. Ebbe céges csapatok bekapcsolódását is szívesen vesszük. Fontos, hogy megmutassuk, az IT tudással mennyi jó dolgot lehet tenni, pláne, ha sok okos ember összegyűlik.

A versenyre való jelentkezés szeptember 12-én éjfélkor lezárul, de ehhez a projekthez a határidő után is bárki még hetekig csatlakozhat, egyéniben és céges szinten is.

A II. Országos IT Megmérettetésen 10 héten keresztül, minden kiválasztott kategóriában hetente 10 percnyi megoldandó feladatot kapnak a résztvevők. Az egyes kategóriákon belül a legjobb eredményt felmutató versenyzők értékes nyereményekben részesülnek, így egy-egy terület legjobbjait külön-külön is díjazzák. Az abszolút győztes azonban az, aki a legtöbb kategóriában összesítve a legjobb teljesítményt éri el. Övé lesz a “Magyarország legsokoldalúbb informatikusa” díj.

Mi a főnyeremény?

Egy utazás a németországi Augsburgba, a KUKA központi gyárába, ahol a nyertes megnézheti a jövő technológiáját, és ahol már most robotok gyártanak robotot.

További információk, jelentkezés

A versenyen az alábbi kategóriákban lehet indulni (kattintson) (zárójelben a hitelesítő cég neve) Analytics in practice (IBM)

Android programozás (AutSoft)

ASP.NET (Grepton)

AWS – Big Data (Starschema)

Beágyazott rendszerek – (C nyelv) (Nextent)

C++ programozás (NNG)

Cisco switching/routing, hálózati rendszerek (Training360)

DevOps – GCP, AWS és Kubernetes (ShiwaForce.com)

iOS fejlesztés (AutSoft)

IT biztonság (Hacktivity)

JAVA (Spring, Hibernate, JPA) (Qualysoft)

JAVA Enterprise Edition (IBM)

Java Innovation (ShiwaForce.com) JavaScript programozás (ShiwaForce.com)

Linux üzemeltetés (Wonderline)

Microsoft Windows üzemeltetés (Training360)

.NET fejlesztés C# nyelven (DXC Technology)

Oracle SQL – PL/SQL programozás (Training360)

PHP programozás (Mito Communications)

Python (Robert Bosch Kft.)

SQL Server teljesítmény mendzsment (Training360)

Tesztautomatizálás (Sigma Technology)

Unity (OtterWorks)

Weboldal készítés modern eszközökkel (Front-end) (Training360) Bezár

BRAND & CONTENT