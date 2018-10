Jogi vitája támadt a szomszéddal, az építési vállalkozóval vagy a használt-autó kereskedővel? Mielőtt a bíróságra indulna, fontolja meg, mert évente közel 300 ezer per indul Magyarországon, egy átlagos eljárás pedig akár több évig is eltarthat. A jogi ellentétek sok esetben bíróság nélkül is kibogozhatók, az alternatív jogvita-rendezési lehetőségekkel pedig nemcsak rengeteg időt, hanem sok pénzt spórolhat és a stressztől is megkímélheti magát. Ha kitölti a kérdőívünket, megtudhatja, mennyire tájékozott a peren kívüli megegyezés lehetőségeivel kapcsolatban.