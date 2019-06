Az amfiteátrumtól a faluházig

Sosem lehet elcsépelt Óbudával kapcsolatban a „Mit adtak nekünk a rómaiak” idézet. A főváros budai oldalán itt található a legtöbb, mintegy tizennégy építészeti emlék az ókori Aquincumból.

A vízvezetékek mellett sok érdekes párhuzam vonható a jelenlegi Óbuda településszerkezete és az ókori között. A Pók utcai lakótelepnél például az északi városkapu, polgári amfitetárum és maga a polgárváros terült el, az Aquaeductus – Vízvezetéknél ma a Római Fürdőben áznak a polgárok, az Index irodái alatt a légió fürdőjének romjai állnak, a Hajógyári Sziget és az Óbuda felöli Duna-ág vonalában pedig a Helytartói Palota állt.

De nem csak a római emlékek, hanem kísérleti házgyári lakások és ipari (mű)emlékek tekintetében is toplistás a III. kerület. Az első gyárak és az előkelő úri és polgári épületek a 18. század végén, illetve a 19. században épültek. Néhány közülük valóban műemlékvédelem alatt áll, mint a Zichy és a Kiscelli kastély, vagy az 1780-ban épült Selyemgombolyító.

Budapest egyesítésével végleg megváltozott a környék: jött az iparosodás, később a lakosságnövekedés miatt épülő házgyári lakások garmadájával. Kuriózum lakásfronton, hogy az '50-es 60-as évek házkísérleteinek prototípusai egy teljes lakótelepet alkotnak a Váradi utca magasságában. Ezeket az érdekes típuslakásokat sajnos a panelkorszak lesöpörte a tervezőasztalról.

Óbudán a panelházak korszaka sem akárhogyan sikerült. Az egykori Téglagyár helyén Magyarország legnagyobb egybefüggő, 886 lakásos panelháza virít, amit már megépülésekor is Faluház néven emlegetett a hüledező korszellem.

Az óbudai gyártelepek fehérgalléros élete

Mester Nándor, a portfolio.hu vezető ingatlanpiaci elemzője szerint az óbudai iparterületek rehabilitációja lényegesen lassabban halad, mint a VIII. vagy XIII. kerületben. Ennek az egyik oka a metró hiánya a szakértő szerint, melyet olyan tömegközlekedés-fejlesztési terv oldana meg, mint például a ráckevei- és a szentendrei HÉV összekötése vagy a HÉV föld alá vezetése.

Azonban túl értékes ipari területek állnak még „pőrén” a III. kerületben ahhoz, hogy ez a felemásan, vagy nem is hasznosított adottság fennmaradjon. A város terjedése is indokolja az új korszakot, hiszen itt találhatók az utolsó nagy és egybefüggő rehabilitálható területek. Így az elkövetkező 15-20 évben Óbuda teljesen átalakul majd a lakóövezetek, kiskereskedelmi és irodaépületek tekintetében is.

Galéria: Mi épül a BUSZESZ helyén?

A gyárépületek Óbudán többségükben egészen más funkciót töltenek be, mint a rendszerváltás előtt. Például irodaépületekké avanzsálódtak, mint a Flórián téren magasodó Magyar Királyi Dohánygyár épülete, melyben 1892-ben kezdődött meg császári rendeletre a cigarettagyártás.

Az 1900-es években épült gázgyár impozáns épületegyüttese melletti gyártelepet egy jól átgondolt szerkezetű irodai zóna, a Graphisoft Park foglalja el folyóparti kapcsolattal. A két legismertebb és eddig legproblémásabb gyárépület a régi Szeszgyár (BUSZESZ) és a Harisnyagyár a Hajógyári-szigettel szemben.

Zöldülő város projektek a Szeszgyár és Harisnyagyár helyén

Két izgalmasnak ígérkező ipari területre tervezett beruházás indul el már idén, melyek drasztikusan meg fogják változtatni a városképet és a régi gyárterületekről alkotott általános vélekedést. A két beruházás értékteremtő jelentősége természetesen az ingatlanárakban is látszódni fog, bár ezen a téren most sem áll rosszul a kerület. A Pók utcai lakótelep például évekig vezette a legdrágább panelek toplistáját a Római-part közelsége miatt, de a békásmegyeri panelek is 20-25%-kal drágábbak, mint a Duna másik oldalán lévők. Újépítésű lakás tekintetében a 8-900 ezer Ft/nm-hez közelednek az árak, ami a bel-budai árakkal vetekedik.

A belvároshoz kicsit közelebbi beruházás a BUSZESZ korábbi telephelyén épül, ami a kiegyezés évében, 1867-ben Leipziger Vilmos által elindított szeszgyár területére koncentrálódik. A gyár helyére alacsony emissziójú lakóépületek kerülnek, melyek köré sétányokkal szabdalt parkot terveztek közvetlen kapcsolattal a Fő térhez. Így a zöldterülettel jelentősen gazdagított terület ismét a város szerves részévé válik -korábban kerítéssel is elzárt terület volt.

A tervek között szerepel egy igazán hiánypótló megoldás, az Óbudai-szigettel összekötő gyalogos híd megépítése.

„Jelenleg a híd megépítéséről egyeztetések folynak a Fővárosi Önkormányzattal.” – tudtuk meg Bozsovics Zsolttól, a projekt igazgatójától.

A Waterfront City nevet viselő projektnek, - amit a Biggeorge Property fejleszt, - több olyan tulajdonsága is van, ami miatt igazán szerethető és közösségi részét képezi majd a fővárosnak. Az óbudai Duna-part mellett 5 hektár alapterületen épül majd fel a projekt a Folyamőr utca, Miklós tér, Bogdáni út által határolt területen. A projekt területén halad majd át a Kolosy térről induló Budai Promenád azon szakasza, amely a 600 m-re található óbudai Főtérrel köti össze a projektet a jövőben.

Az épületekre jellemző, hogy magasabbak lesznek az átlagos új építésű társasházaknál, 9 és 14 emeletes épületek váltják egymást, melyek a Budai-hegyekre, az Óbudai-szigetre, a városra, valamint a Dunára kínálnak egyedülálló panorámát. A 90%-ban terasszal rendelkező, penthouse és kertkapcsolatos lakások hűtés-fűtését talajszondás hőszivattyús rendszer biztosítja. A HÉV mellett épül egy zöldtámfal, ami nemcsak a Dunához legközelebb lévő épületek zajvédelmét biztosítja, de élő kertként fog funkcionálni a lakóépületek és a rakpart felőli oldalon is. A "smart city" városrész létrehozásával a környék felértékelődése várható, egy új városközpont alakulhat ki, mely 1400 lakással, és 10 000 négyzetméter kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és iroda egységgel, - valamint smart city elemekkel, mint a közösségi szolgáltatásokat támogató saját applikáció, mozgásérzékelős közvilágítás, napelemes okospadok, illetve a közterületi E-autó töltők, - teszi gazdagabbá az ott lakók életét.

„A Buszesz Zrt. 2017 nyarán leállította az ipari termelést Óbudán, eddigre az épületek jelentős része rossz műszaki állapotba került. A terület kiváló fekvése miatt az épületek felújítása helyett azok bontása és a terület revitalizációja mellett döntöttünk”

– meséli Bozsovics Zsolt a készülő beruházás előkészületeiről. „A bontás során jelentős mennyiségű káros anyagot (elsősorban azbesztet és kátrányt) szállítottunk el e területről, a korábbi ipari tevékenység által okozott szennyezést sikeresen felszámoltuk.”

Védett ipari épület és pláza

Nem tűnik el végleg a régi Szeszgyár, bár mára csak a volt központi épület egykori magja és a 43 méter magas ipari kémény idézi a százötven éves gyár hangulatát. „A kémény és a központi épület helyi védelem alatt áll, ezért ezt a két építményt a bontás során megtartottuk, és a fejlesztés során felújítjuk. A központi épületben, amely terveink szerint a közösségi élet fontos színterévé válik a jövőben, kisebb kiállítást is tervezünk, amelyben bemutatjuk a terület történelmi emlékeit.”

Többször volt már közbeszéd témája a Filatorigátnál található Harisnyagyár helyzete: jelenleg ipari egységek, loft irodák, üzletek, raktárak működnek az épületekben. A kiemelkedően jó elhelyezkedésű gyárterület Szentendrei úti oldalán hamarosan egy 50 ezer négyzetméteres plaza-jellegű kereskedelmi komplexum épülhet az Árkádot is fejlesztő ECE beruházásában, ha a beruházás megkapja a szükséges engedélyeket.

A hírek szerint akár már jövőre megkezdődhet ez, a három évig tartó beruházás is. Az óbudai megapláza több szempontból is lényegesen megváltoztatja a III. kerület és külterületeinek kiskereskedelmi életét. Az egyre növekedő lakosság igényeit kielégítve az új lakóingatlan-fejlesztésekkel párhuzamosan volumenében és színvonalában is óriásit lép a kiskereskedelmi szolgáltatás.

A Harisnyagyár volt területének Dunához közeli oldalán már most is több loft iroda működik, ez a területrész loft irodák és művészeti galériák számára lehet alkalmas a műemlék épületek felújítását követően.

Mindezen fejlesztésekből egyértelmű, hogy Óbuda újjászületik és a korán ébredők jelentős felértékelődést könyvelhetnek el, ha ebben a kerületben vásárolnak új lakást.

