Élőzzön jól, és több ismerőse marad

Az élőzésnek (gyerekkori nevén élő közvetítésnek) mindig megismételhetetlen varázsa lesz. A távol lévő nézőket bevonja a történetbe, a jelenlévők pedig valami nagy dolog részesének érezhetik magukat. Míg régebben egy komplett közvetítő kocsinyi apparátusra volt szükség egy-egy külső helyszíni élő felvétel készítéséhez és továbbításához, ma már az élvezhető végeredményhez igazából egy szál telefon is elegendő. Végigvesszük, mikor van értelme live-ozni, hogyan és egyáltalán mire is találták ki ezt a műfajt, illetve az új Sony Xperia 10 segítségével adunk is pár gyakorlati tippet.