Régen ugye Rómába vezetett minden út, az utak kereszteződésében pedig létrejöttek a városok. Ma épp fordítva, a városok fejlődésének mértékében épülnek az utak és fejlődnek tovább a városrészek. Nem egyszerű vállalkozás; a kész településszerkezet figyelembevételével kell beilleszteni az újabb funkciókat, fejlettebb közlekedési csatornákat, valamint megfelelni számos kritériumnak és szabályozásnak. Ráadásul az alapos jövőbelátásnak sem szabad híján lenni.

A megnövekedett utasforgalomban részt vevők, illetve a csomópontnál élők és dolgozók elvárják a jobb kereskedelmi-, szórakoztató- és pihenőzónákat, parkokat, korszerű és észszerű közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatásokat. Valahogy így lesz ez Kelenföldön is.

Európában példaértékű csomóponttá válik Budapest nyugati kapuja

Az ország nyugati részébe induló buszok, vonatok és autópályák miatt Újbudának a Kelenföld-Őrmező és Sasad találkozásánál fekvő részét a főváros „nyugati kapujának” is szokták nevezni.

Kelenföldön a városrehabilitáció nemcsak arról szól, hogy lett Újbudának is egy metrója - bár tény, hogy az M4 már önmagában lényeges változást hozott a kerület életébe.

Az elmúlt évek során a Budaörsi úti M1-M7-Balatoni út teljes átszervezése-korszerűsítése, barnamezős beruházások révén az irodaház- és bevásárló komplexum építése, az Etele tér és az őrmezői végállomás rendezése párhuzamosan zajlik. A cél egy Közép-Európában egyedülálló kiterjedésű, intermodális csomópont létrehozása az ehhez kapcsolódó szolgáltatásbeli infrastruktúra kialakításával.

A kelenföldi intermodális csomópont kapcsolódási pontjai és közlekedési csatornái

A csomópontról 30 percen belül vonattal elérhető települések 10 perc Budaörs, Törökbálint, Diósd 15 perc Biatorbágy 20 perc Herceghalom 25 perc Érd, Bicske 30 perc Velence, Martonvásár, Tatabánya

A közlekedés modernizálásának, átszervezésének következményeként már néhány éven belül érezhető fellendülés tapasztalható a kerület szociális és kereskedelmi életében is: gyakorlatilag több tetszhalottnak tűnő városrész kapcsolódott be a fővárosi pezsgésbe.

A fejlesztésekből azonban még hátravan jó néhány dolog, ilyen például az Etele tér BKV végállomásának kérdése. A régi pályaudvar épületének sorsa sincs eldöntve, annyi biztos, hogy funkcióját az M4 metró és a MÁV közös aluljárójában található jegypénztárak és utasforgalmi irodák veszik át. Folyamatban van az Etele térre épülő okospláza , és a főváros nyugati kapujának leendő ikonikus épülete, a Budapest One kivitelezése is.

Szimulációval találták meg a tökéletes formát

A földről szalag-, a levegőből inkább stilizált virág formájú épület elsőként fogadja majd a Budapestre nyugati irányból autóval vagy vonattal érkezőket. Ezzel a szándékkal tervezték az M1-M7 és 7-es út csomópontja, a vasút és az M4 metró által határolt területre a Budapest One-t, úgy, hogy a környező közlekedési tengelyhez igazodjon. Ezáltal az agglomerációból vonattal 15-20 perc alatt, a belvárosból pedig tömegközlekedéssel akár 10 perc alatt meg lehet közelíteni az épületet.

*A parametrikus tervezés a tisztán geometriai modellezés helyett a geometria mögötti logikára épülő rendszer.

De a Paulinyi-Reith & Partners építészei által tervezett formának és az elhelyezkedésnek más célja is volt. "A hullámzó épület szokatlan alakja a parametrikus* tervezéssel támogatott optimalizálás eredménye. Az irodaház kialakítását szimulációk segítségével úgy terveztük, hogy a napsütés iránya, a napenergia-potenciál, a légáramlás és más fontos szempontok szerint is legideálisabb forma jöjjön létre" - mondta Dr. Paulinyi Gergely elnök-vezérigazgató.

Felejtsen el mindent, amit eddig az irodaépületekről gondolt

A cégek irodaválasztásának és -kialakításának a jövőben egyre nagyobb szerepe lesz az üzleti életben - tudtuk meg Paukovics Gábortól, a Kinnarps Hungary munkatér szakértőjétől. Már nem elég egy bármilyen épületbe asztalokat elhelyezni.

„Az irodaalkotás egy állandó folyamat, melynek összhangba kell kerülnie nem csak a vállalat üzleti, szervezeti, HR, és egyéb céljaival, de a dolgozók igényeivel, jóllétével és a munkafolyamatokkal is. Az iroda nem egy olyan hely, amit el kell szenvedni, hanem az üzleti célok jelentős eszköze”.

A Budapest One épületének jövőbemutató tervezését az irodaház-trendek és két nemzetközi minősítési elv is befolyásolta.

„Fontos a trendek tekintetében a kényelmes és gyors megközelíthetőség, az alakíthatóság, a harmonikus, fenntartható, komfortos és egészséges munkakörnyezet, valamint a széleskörű kereskedelmi szolgáltatások” – mondta Radványi Gábor az épületet fejlesztő Futureal főépítésze.

Ezek mentén, illetve a két nemzetközi minősítő rendszer, a fenntartható és környezethez igazodó épületek BREEAM, és a dolgozók jól létére összpontosító WELL standardnek való megfelelésre koncentrálva épül a Budapest One irodaház.

A WELL legmagasabb fokozata, a platina előminősítését már elnyerte az épület. Ez a gyakorlatban egy sor olyan külső és belső tulajdonságot hordoz, amitől - legalábbis paramétereiben biztosan – igazán élhető lesz egy munkahely. Ilyen az energiatakarékos, intelligens központi épületirányítási rendszer, a zöld tetőkert, a meditációs szoba, tusolóval felszerelt biciklitároló, a vízmentes nanotechnológiás autómosó és az elektromosautó-töltő, vagy az épület tetején a panorámás futópálya. Az építészeti lehetőségeken túl az épület biztosítani fogja a frisslevegő- és a magas minőségű ivóvízellátást, az egészséges táplálkozásra koncentráló étkezdét, a jó közérzethez szükséges mennyiségű természetes fényt, színükben is harmóniát teremtő falakat. Kiemelkedő jellemzője az épületnek a hazainál sokkal szigorúbb, nemzetközi szabványoknak megfelelő teljes körű akadálymentesség.

A 25 ezer négyzetméternyi irodaház-funkció mellett a lakosság és az átutazók részére is nyitott, félhektárnyi zöldterületet alakítanak ki. 2600 négyzetméteren kávézók, üzletek, szolgáltatóház épül a vonat, metrókijárat, a P+R parkolók és buszmegállók közvetlen közelébe.

Mindennap kihívás, de a kilátás már most is gyönyörű

Klasszikus irodai beléptető kártyával, fém beléptető kapun lehet bejutni a Budapest One építkezésére, ahol néhány hónapja egy szép fogadóépület is nyílt a szolgálati konténerek mellé. Az idei hőség első napjaiban is csúcsra jár a munka. Az építésvezetőtől úgy tudjuk, körülbelül 90 alvállalkozó dolgozik 350-400 emberrel nap, mint nap, akik szinte elvesznek a területen, olyan hatalmas - a munkásoknak ilyenkor óránként 10 perc szünet és védőital is jár.

Bár jelenleg az épület 40%-a fog elkészülni az első ütemben, így is döbbenetes számok övezik. A 8 emeletes épület közel 25 ezer négyzetméter bérirodát, illetve 2 600 négyzetméter kereskedelmi és szolgáltató egységet tartalmaz majd, amelyhez 3 szint mélygarázs tartozik. 30 ezer köbméter betont és 3 ezer tonna betonacélt használtak fel a szerkezethez. A belmagasságon nem spóroltak, a földszint 4,5 méter magas betontól betonig - tudtuk meg az építésvezetőtől -, de ebből le kell majd számítani a padlót és az álmennyezetet. Az elemes homlokzat (az ablakok előtti hullámdísz) 2200 elemből áll, „nyilván a 2. és 3. ütemben ennél még több lesz” - teszi hozzá a szakember.

A Budapest One legmagasabb pontja 40 méter. A tetőre tervezett futópálya a 3. ütem felépítésével ér körbe, illetve az épület tetején egy zöld pihenőrész is épül. A kilátás már most is gyönyörű, körülbelül a belvárosig, Gellért-hegyig, illetve Budaörsig ellátni. A panoráma pedig fantasztikus a budai hegyvonulatokkal.

