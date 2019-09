Ön mennyire bennfentes belföldi turista?

Turistáskodni nagyszerű hobbi: felfedezni, kipróbálni, megkóstolni, körülnézni, belemerülni, feljutni. Természetesen minden országban vannak sláger célpontok, viszont a regionális kedvenceknek is megvan a maguk varázsa. Következő kvízünkben azt tesztelheti, hogy mennyire ismeri a kevésbé toplistás úti célokat - melyek persze ugyanannyira klasszak, mint a „túllátogatottak”, csak kevésbé kell megverekedni a látnivalókért.

Borítóképen a Hévízi-tó

(x) Legyen tagja ön is az ország legnagyobb SZÉP-kártyás közösségének! Élvezze a kártya előnyeit és szerezzen új élményeket országszerte, 35 ezer elfogadóhelyen. További részletekért kattintson ide

A belföldi turizmus több szempontból is jó, kezdve mindjárt azzal, hogy nem kel hozzá repülőreszállni, ami fenntartható döntés, főleg, ha gyalog vagy kerékpárral vág neki az útnak. A legjobb természetesen mégis az, hogy élményeket gyűjthet, és olyan helyeken járhat, amikről talán csak az általános iskolában olvasott.

Az sem másodlagos szempont, hogy a belföldi utazással anyagilag is jól járhat, hiszen az útiköltséget leszámítva a teljes kalandot megúszhatja cafetériából. Ha van SZÉP-kártyája, fizetheti ezzel a cechet az étkezéstől kezdve a fürdő- és múzeumbelépőn át a szállásig, sőt a komp- vagy gyerekvasút jegyek megváltására és kerékpárbérlésre is használható.

Ezekre a helyekre mentünk el tavaly (is) a legtöbben

A top városok, a leglátogatottabb természeti képződmények, fürdők vagy falusi célpontok az évek során nem sokat változtak a hazai turizmust tekintve. 2018-ban a Szallas.hu felmérése szerint (mely vendégéjszakák szerint rangsorolt) a turisták kedvenc célpontja volt Budapest, a második Siófok, a harmadik Eger. A dobogós helyezetteket Hajdúszoboszló, Szeged, Gyula, Pécs, Balatonfüred, Zalakaros és Hévíz követte.

Pécs, Zsolnay-kút

A látnivalók rangsorolása is a Balaton, a nagyvárosok és a fürdők körül forgott. Csúcstartó az egri vár, a Miskolctapolca Barlangfürdő és a Zalakarosi Fürdő, de szép helyezést ért el a Festetics-kastély és a Harkányi Gyógyfürdő is. Szintén rengeteg látogató választotta a siklósi várat, a kehidai termál- és élményfürdőt, a szigligeti és a füzéri várakat, valamint a Zsolnay Kulturális Negyedet Pécsett.

Barlangfürdő, Miskolctapolca

Stresszoldó TIPP - A top látnivalók mindegyikében fizethet OTP SZÉP kártyával, mind a fürdőbelépők, mind vendéglátás, mind pedig szállás tekintetében. Maradjon még egy napot, és élvezze ki a szabadságot, ha már úgy sem a pénztárcáján múlik a pihenés.

Bár nem került fel a listára, de biztos, hogy a legtöbb sorban állással töltött időért járó díjat a Tapolcai Tavasbarlang kapná. Szinte lépni sem lehet Hollókőn húsvétkor - pedig a falu és a határában álló vár az év további részében bőven megéri a látogatást.

Hova utazna el legközelebb egy teli SZÉP-kártyával? (Többet is választhat) 485 Lillafüred

447 Más

370 Sopron

348 Tokaj

338 Pécs

237 Szeged

192 Hévíz

171 Eger

158 Csak a Balaton

107 Hajdúszoboszló

57 Budapest

Már egyre kevésbé csak a strandokról szól a Balaton is; sokan látogatnak el a különös alakú hegyhez, a Hegyestűhöz vagy a Tüskevár regény helyszínét adó Kis-Balatonhoz. Szintén lemaradt a listáról, de rengetegen járnak minden évben Aggteleken, Kékestetőn vagy Tokajban, nem beszélve az ország második legnagyobb és nemzetközi díjat is bezsebelő állatkertjéről Nyíregyházán.

Fahíd a Kányavári-szigetre, Kis-Balaton

Megéri letérni

Még akkor is érheti kellemes meglepetés, ha az egyik toplistás városban dobja el az úti könyvet, és barangol kedve szerint. A turisztikai trendek is azt mutatják, hogy egyre népszerűbb a szelíd, hátizsákos turizmus és a „titkos”, inkább a helyiek látogatta célpontok iránti érdeklődés.

Talán annak is köszönhetik népszerűségüket ezek a helyek, hogy szinte már mindenhol lehet fizetni SZÉP-kártyával.

Ugyanakkor sokszor a lokálpatrióták sem tudják, mit rejt a városuk. Ha ön fővárosi, vajon járt már a Koller Galéria szoborkertjében vagy Sas-hegy látogatóközpontjában?

Megéri kísérletezni. Biztos rengetegen kaptatnak fel a visegrádi várhoz a kilátásért, holott szemből, a nagymarosi magaslat tetején álló kilátóból pont olyan szép a Dunakanyar, és még a várat is lehet látni.

Szerencsére rengeteg hasonló tippet találunk mostanában az egyre alaposabb utazási oldalak beszámolóiban. Ilyen például a Szép kilátás blog, az Index és a Turista Magazin Kék menet kiadványa a túrarajongóknak. Átfogó ismeretet ad az állami turizmus portál, és számtalan tematikus - így kerékpáros, családi programokról beszámoló - vagy regionális oldallal találkozhat a felhozatalban.

Ön mennyire szereti a kerülőutakat?

Következő kvízünkből megtudhatja, mennyire ismeri a toplistákon túli Magyarországot. Íme néhány kérdés épületekről, tájakról, érdekességekről.

Minden kérdés megválaszolására 70 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

BRAND & CONTENT