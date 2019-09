Ön is a visszeresek oldalán áll?

Egy korábbi kérdőívünkből kiderült, olvasóink saját tapasztalatból is jól tudják, mit jelent a visszérbetegség, mégis csak kevesen foglalkoznak a megelőzéssel, a kockázati tényezőkkel, és a tünetekkel is csak akkor fordulnak orvoshoz, ha már nagy a baj. Pedig tudatossággal nemcsak a betegség súlyosbodása lassítható, hanem akár megelőzhetők a szövődmények is.

Mi az a visszérbetegség? A visszérbetegség oka a visszerekben tartósan megnövekedett nyomás, ami főként a gravitációból ered, és tartós fennállása a vénafal károsodásához, a vénabillentyűk elégtelenségéhez, a visszerekben állandó pangáshoz, majd az erek kitágulásához vezet. A betegségnek komoly egészségügyi következményei is lehetnek. Ilyen a gyulladás, vérrög képződés, trombózis kialakulása, mely akár tüdőembóliához is vezethet, és szintén szövődményként jelenhet meg az ekcéma vagy a lábszárfekély.





Kezdve azzal, hogy napi szinten mennyit ülünk és állunk, hiszen a betegség kialakulásában nagy szerepet játszhat az álló és az ülő foglalkozás is, ahogy a mozgáshiány, a túlsúly és a dohányzás is növelik a visszérbetegség kockázatát.

De mi számít túl soknak, mit tegyünk, ha a munkánkból kifolyólag kénytelenek vagyunk talpon lenni, vagy épp a fenekünkön ülni, és egyáltalán miért probléma a visszereink szempontjából az, ha sokat csücsülünk?

Kiértékelő cikkünkben alaposan körbejárjuk a témát, de előtte arra vagyunk kíváncsiak, vajon az Index-olvasók mennyi időt töltenek naponta állással, üléssel, és szokásaikkal vajon hozzátesznek-e a jól láthatóan kitágult visszereik kialakulásához?

? Milyen testhelyzetben dolgozik? (kettő is bejelölhető) Naponta 4 óránál kevesebbet ülök

Naponta 4-8 órát ülök

Naponta legalább 8 órát ülök

Naponta 4 óránál kevesebbet állok

Naponta 4-8 órát állok

Naponta legalább 8 órát állok ? Mennyi idejét veszi igénybe a napi ingázás? Naponta egy óránál többet utazom

Naponta egy óránál kevesebbet utazom

Otthonról dolgozom ? Milyen közlekedési eszközzel jár nap mint nap? Nem utazom, otthonról dolgozom

Kerékpárral

Tömegközlekedéssel

Autóval

Egyéb ? Ha tömegközlekedéssel jár, akkor rendszerint áll vagy ül? Általában keresek egy ülőhelyet, nem bírom az ácsorgást

Eleget ülök a munkahelyemen, mindig állok

Változó ? Mikor áll a legtöbbet? Munkában

Miközben hivatalos ügyeket intézek vagy a napi bevásárlás alkalmával, a sorban

A házimunka elvégzésekor (főzés, vasalás, teregetés...)

Ácsorgós hobbim van ? Összesen kb. mennyi időt áll sorban egy átlagos nap? Hivatalos ügyintézés, vásárlás közben vagy máskor? Nem állok sorban, mindent online intézek

Nem állok sorban, ezeket az ügyeket más intézi helyettem

1 óránál kevesebbet

Több, mint 1 órát ? Ha sokat áll, odafigyel, hogy milyen lábbelit visel? Kimondottan ortopéd szaküzletben vásárolok cipőt

A kényelemnél jobban érdekel, hogy csinos darab legyen

Ráérek még odafigyelni a cipőre, bírom a strapát, fiatal vagyok

Általában kényelmes lépőt választok, az sem baj, ha tartja a bokámat ? Miből érzi, hogy túl sokat állt? Elfárad, elnehezedik a lábam

Kényelmetlenné válik a cipő

Megdagad a lábam

Fáj a derekam ? Fel szokott készülni „óvintézkedésekkel”, ha tudja, hogy sokat kell állnia? Nem szoktam semmivel készülni

Kompressziós harisnyát vagy zoknit húzok

Kényelmes cipőt/talpbetétet viselek

Lábkrémet használok

Vénaerősítő gyógyszert szedek ? Ha állómunkát végez, odafigyel arra, hogy pihentesse a lábait? Szünetekben leülök és felpolcolom, masszírozom a lábaimat

Nincs nekem arra időm

Csak a munka befejeztével

Csak, ha már nagyon fájnak ? Amikor hazaér, rendszerint milyen tevékenységbe kezd bele? Szerzek valami ennivalót és leülök a TV/internet elé

Házimunkát végzek

A gyerekekkel foglalkozom

Elviszem a kutyát sétálni

Edzeni megyek/sportolok

Olvasok, alszom egyet

Egyéb ? Egy átlagos napon mennyi időt tölt ülve film/TV/online tartalom nézéssel? Kevesebb mint egy órát

1-2 órát

Két óránál többet

Nem tudom pontosan, rendszeresen elalszom előtte

Nincs tévém, és interneten sem nézek filmet ? Amennyiben ülő/álló életmódot folytat (naponta több mint 6 órát áll vagy ül), mióta tart ez? Nem ülő/álló az életmódom

1-3 éve

3-10 éve

Több mint 10 éve ? Ülő munka mellett sportol, mozog valamit? Kellene, de valahogy sosem jön össze

Alkalomadtán

Minden nap mozgok valamit

Heti pár alkalommal edzek ? Ha ül, hogyan tartja a lábait? Odafigyelek a helyes lábtartásra, néha fel is polcolom őket a jobb vérkeringés érdekében

A legtöbbször “összefonom”/ keresztbe teszem őket

Rendszerint lehetetlen pózokban ülök

Nem szoktam figyelni, kellene? ? Ha ülő munkát végez, fel szokott állni közben? Igen, óránként nyújtózok, járok egyet

Nemcsak felállok, hanem meg is mozgatom a végtagjaimat

Rendszerint annyira dolgozom, hogy sokszor órákig meg sem mozdulok

Nem, még az ebédemet is munka közben eszem meg, maximum a mosdóba szaladok ki ? Tudta, hogy az ülő munka is rossz hatással lehet a visszerei állapotára? Nem, most hallom először

Hallottam róla, pont ezért igyekszem sporttal kompenzálni

Igen, tudok róla, de nem érdekel

Igen tudok róla, csak mindig elfelejtek tenni ellene ? Ön szerint a sok ülés vagy a sok állás jelenti a nagyobb kockázatot a visszérbetegség kialakulásában? Egyértelmű, hogy a sok állás

A sok ülés

Szerintem egyik sem tesz jót

Egyik sem számít, a visszérbetegség örökletes ? Milyen gyakran sétál, úszik, kerékpározik, kocog vagy tornázik? Legalább heti 3 órát

Heti 3 óránál kevesebbet

Csak rendszertelenül, alkalomadtán

Nem sportolok ? Az ön neme? Válasszon... Férfi Nő ? Az ön kora Válasszon... 25 alatt 26-35 36-45 46-55 56-65 65 felett Kijelentem, hogy az Index.hu Zrt adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam, megértettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy megadott adataimat a szolgáltató mint adatkezelő a szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje. A kérdőív beküldéséhez szükséges az adatkezelési hozzájárulás elfogadása.

