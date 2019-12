A karácsonyi képeslap lényege mit sem változott az elmúlt évtizedekben, csak a forma lett más: posta helyett ma már főleg interneten küldjük a jókívánságokat. Híres íróktól, költőktől, itthonról és külföldről gyűjtöttünk össze gondolatokat a karácsonyról, amelyek akár ünnepi üdvözletként is megállják helyüket az elektronikus képeslapokon.

179 éve küldünk karácsonyi képeslapot

1843-ban járunk, az Egyesült Királyságban. Egy közhivatalnok, Sir Henry Cole épp arra keresi a megoldást, hogyan reagáljon arra a nagy halom levélre, amelyet a nyilvános posta bevezetése után kapott. Ekkor merül fel benne a feliratozott karácsonyi képeslap gondolata, amit nem sokkal később egy jól ismert művésszel, John Calcott Horsley-val meg is terveztetett.

A történelem legelső karácsonyi lapja (1843), melyből 1000 nyomat készült Londonban. Grafika: John Calcott Horsley

A lap közepén lévő képen egy család három generációjának tagjai láthatók, akik a címzettre emelik poharukat. A lap két oldalára jó cselekedetekre buzdító rajzok kerültek: ételt és ruhát adni a szegényeknek. Ebből a képeslapból összesen 1000 darab készült, darabonként egy schillingért árulták. A nyomdatechnika rohamos fejlődésének köszönhetően 1860-ra már nagy számban gyártották, 1880-ban pedig már a karácsonyi hagyományok elmaradhatatlan részét alkották. Cole ötlete betalált, alig negyven évvel később a karácsonyi képeslapküldés szokása elterjedt egész Európában, és a mai napig a köztudatban van.

A világ túloldalán, az Egyesült Államokban is hasonló időben, az 1840-es évek végén jelent meg az első képeslap, amit Louis Prang készített. Később, a Hall fivérek képeslapjai terjedtek el tömegáruként, 1915-ben. Ők a legnagyobb képeslapgyártók mind a mai napig.

A huszadik században világszerte kiadók jöttek létre a képeslapok rajzolására, de újságok és múzeumok is jelentettek meg üdvözlőlapokat. Mára visszaszorult a fontosságuk, a digitális éra, főleg a social média hatására egyre ritkábban adunk fel postán képeslapot, ugyanakkor maga a szokás továbbra is él a virtuális térben is.

Amitől mindenki szeme könnybe lábad

Ám a képeslapok lelkét nem is a küldés módja, hanem maga az üzenet adja - az a néhány sor, ami személyesen nekünk érkezik. Ha feladóként nincs ötletünk, és a sablonos „Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket” szöveget fel szeretnénk kicsit turbózni, akkor akár a lenti gondolatok közül is választhat.

1. Az első karácsonyi üzenetet Márai Sándortól, korának egyik legismertebb és legelismertebb írójától vettük.

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.”

Még 9 különleges karácsonyi idézet 2. József Attilával folytatjuk a sort, aki tragikus és lemondással teli élete ellenére az egyik legszebb karácsonyi gondolatot hagyta hátra. „Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre”. 3. Nem maradhat ki Ady Endre híres karácsonyi költeménye, a Karácsonyi rege - amelyet sokan talán betéve tudnak. „Karácsonyi rege Ha valóra válna, Igazi boldogság Szállna a világra...” 4. Az alábbi idézet a magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakjától, Wass Alberttől származik, akinek a műveit csak a rendszerváltás után jelentették meg. “Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek!” 5. A képeslapon is jól mutató versszak az alig 19 éves Juhász Gyula, Karácsony felé című verséből való, amely 1902-ben, a Szeged és Vidéke napilap karácsonyi számának mellékletében jelent meg. “...Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott, Beheggesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra égi szeretetben, Ilyenkor decemberben” 6. Kosztolányi Dezsőnek, a XX. századi magyar széppróza és líra egyik legnagyobb alakjának a műveiben is megjelenik a karácsony. „Kik messze voltak, most mind összejönnek a percet édes szóval ütni el, amíg a tél a megfagyott mezőket karcolja éles, kék jégkörmivel.” (Karácsony) 7. Agatha Christie, az angol krimi „koronázatlan királynője” ezt írta a legnagyobb keresztény ünnepről: „Szép régi szokás a karácsony (...). Erősíti a családi együvé tartozás értékét.” 8. A főleg történeti témájú novelláiról, regényeiről és költeményeiről híres Conrad Ferdinand Meyer idézetét is kár volna kihagyni. „Csendbe csengő, halkan tovahangzó És dagad a mélyből új harangszó, Hozzon néked örömet és békét” 9. Oren Arnold, akit 46 évesen ért el az irodalmi siker, így írt a jeles ünnepről. „Karácsonyi ajándékötleteim: az ellenségednek megbocsátás, az ellenfelednek türelem, a barátodnak szeretet, a partnerednek szívesség; mindenkinek jóindulat, minden gyermeknek egy jó példa, és végül magadnak tisztelet” 10. Végül, Rainer Maria Rilke, az impresszionista költő soraival zárjuk a gyűjtést. „Havat terel a szél az erdőn, mint pehely-nyájat pásztora. S néhány fenyő már érzi sejtőn, miként lesz áldott-fényű fa.” Bezár

Így küldjön karácsonyi képeslapot! Ha ön is szeretne örömet szerezni szeretteinek, néhány kattintással egyedi üdvözlőkártyát küldhet neki. Nincs más teendője, mint választani egyet a meglévő minták közül, megadni a címzettet és a feladót. Az egyedi lapot bármilyen felületen megoszthatja, elküldheti mailben, cseten és Facebook-oldalán is posztolhatja.

BRAND & CONTENT