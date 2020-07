Karantén után már parkolni is érintésmentesen szeretnénk

A belvárosi parkolóhely-keresés a nagyvárosi lét egyik átka - a forgalmas utcákon való körözés nem csak stresszes, hanem a környezetet is szennyezi. Bár a járvány alatt megcsappant az autózók száma, az ingyenes parkolás utolsó időszakában már újra sokan ültek kocsiba. A pandémia előtt készült felmérésünk eredménye mellett a PARKL közelmúltbeli adatait is megosztjuk, és egy Totalcar szerzőt is megkérdeztünk a parkolási gondok megoldási lehetőségeiről.