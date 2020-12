Folyamatosan bővül az online is elérhető szolgáltatások köre, részben a járványhelyzet miatt olyan ügyeket is elintézhetünk a fotelból, amelyek régen többórás, személyes jelenlétet követeltek volna meg. Októbertől már jelzáloghitel-igénylést is elindíthatunk a neten: saját magunk végezhetjük el a kalkulációt, a folyamaton videóbankár vezet végig minket, a bankfiókban a szerződéskötésig pedig elég csak egyszer, a szerződés aláírásakor személyesen megjelenni. Kipróbáltuk.

Sokan próbáltak lebeszélni minket arról, hogy a korlátozások idején vásároljunk ingatlant. Fiatal házasok vagyunk, akik bármennyire is rajonganak egymásért, rájöttek, hogy a kényszerű home office miatt szükségük lenne egy nagyobb lakásra, amiben van egy plusz helyiség, és előbb-utóbb a család is bővülni fog. A döntés tehát megszületett – vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy így hozta az élet –, mi pedig reménykedtünk abban, hogy a járványhelyzetben is meg tudjuk oldani az ingatlanvásárlást.

Az ingatlanok megtekintését természetesen nem lehet megúszni, de a járványügyi szabályok, pl. a távolságtartás, maszkhasználat betartásával ez kivitelezhető. Egy vidéki kis faluba költözött ismerős családtól kaptuk a tippet, hogy már létezik olyan hitel, amit online is lehet igényelni, csak egyszer kell személyesen megjelenni a bankfiókban. Ők is így váltották ki korábban felvett lakáshitelüket egy hosszabb kamatperiódusú kölcsönnel, a bankba járás amúgy sem lett volna számukra opció a két kisgyerek és a távolság miatt. Amit lehetett, eddig is online intéztünk, de arról eddig nem is álmodoztunk, hogy lakáshitelhez is lehet jutni így. Úgy döntöttünk, mi is belevágunk.

Ingatlant keresni is meg kell tanulni

Első körben nem akartunk ingatlanközvetítőt megbízni, hogy ezzel is csökkentsük a kiadásokat. Írtunk egy listát az ideális ingatlanról, persze már az elején tisztában voltunk azzal, hogy lesznek pontok, ahol kompromisszumot kell kötnünk. Az nem gond, ha szét kell verni és fel kell újítani a konyhát, de az igen, ha 45 percnél többet kell utazni, hogy elérjük a belvárost. Természetesen a város közelsége az árakon is meglátszik, de egy kis számolás után kiderült, hogy hosszú távon többet költenénk üzemanyagra, bérletre, mint amennyivel olcsóbb egy lakás a város peremén, az utazással töltött időről nem is beszélve. Nagyon utálunk hajnalban kelni, és hajlandóak vagyunk egy kicsit több pénzt kiadni azért, hogy ne kelljen.

Azt senki nem mondta, hogy az ingatlankeresés akár több hónapos folyamat is lehet. Első körben megkérdeztük az ismerősöket, ismernek-e valakit, aki éppen árul ígéretes lakást. Beléptünk néhány csoportba a közösségi oldalakon, de hamar bizalmatlanok lettünk a sok pixeles, furcsa fotó és a minket válaszra sem méltató eladók miatt.

Folyamatosan böngésztük az ingatlanos apróhirdetéseket is, és kiderült, hogy keresni sem olyan egyszerű. Míg a gyorskereső funkciók az ár, a méret, a szobák száma és az elhelyezkedés alapján ömlesztik az emberre a találatokat, a részletes vagy összetett keresők bizonyulnak hasznosabbnak, itt viszont nem kevés türelem kell a szűrők beállításához. Ha véletlenül ellentmondásos vagy túl sok információt adunk meg a rendszernek, a találati eredmények száma nulla is lehet.

A keresési feltételeket és az esélyes ingatlanokat szerencsére el is lehet menteni, és kérhetünk értesítést az általunk beállított paramétereknek megfelelő új hirdetésekről is. Olyan funkció is van, amely nemcsak az ingatlanok hirdetéseit, hanem az eredeti árakat is tárolja, így figyelemmel lehet kísérni az árak változását és a tendenciákat. A „csak gyorsan megnézem ezt az új hirdetést még lefekvés előtt” nálunk nem működött, ebből mindig félig átvirrasztott, böngészéssel töltött éjjelek lettek.

Megtalálni az igazit sosem könnyű

Találtunk egy tucat potenciális lakást, meg is néztünk jó párat ezek közül. Sajnos szinte mindegyikről kiderült, hogy valami nem oké; rendezetlen tulajdonviszonyokkal, alkuképtelen és/vagy modortalan tulajdonossal is találkoztunk, de volt olyan is, hogy az általunk megbízott, az ingatlan állapotát felmérő szakértő beszélt le minket a vásárlásról. Egyszer még hőkamerás vizsgálatra is befizettünk. Nem volt olcsó, de megérte, mert így végül nem vettünk meg egy olyan lakást, amely valóságos pénznyelő lett volna a nem látható hibák miatt.

Kezdtük úgy érezni magunkat, mint szingli korunkban, amikor a számtalan randi után sem találtuk meg az igazit, és kezdtük feladni. Aztán egy napsütéses őszi napon feldobta a Facebook egy ismerősünk posztját. Nem hirdette meg egy ingatlanos oldalon sem a lakást, remélte, hogy az ismerősei közül akad rá vevő. Azonnal beleszerettünk a felújítást igénylő, de lakható, praktikus elrendezésű lakásba. Műszaki probléma nem volt, és az ízlésünknek is megfelelt. Az egyetlen gond az volt vele, hogy kicsit drágább volt, mint amit beterveztünk.

Csak egyszer kell bankfiókba menni: aláírni a szerződést

Újra át kellett gondolnunk az anyagiakat. Az álomlakásunkat 59 millió forintért kínálták, az önrészünk egy örökség és a megtakarításaink révén 35 millió forint volt. Az ingatlanközvetítés díját megúsztuk ugyan, de számolnunk kellett azzal is, hogy a lakás árán felül ki kell fizetni az ügyvéd költségének – az ingatlan árának 1-5 százalékának – felét és a vagyonszerzési illetéket is, ami a lakás forgalmi értékének 4 százaléka.

Úgy döntöttünk, nem vesszük igénybe a CSOK-ot, hanem jelzáloghitelt veszünk fel.

Ez eddig egy összetett, viszonylag hosszadalmas folyamat volt, de korábban említett ismerőseink tanácsára alaposan utánanéztünk az online lehetőségeknek. Gyorsan kiderült, hogy a CIB Bank az igénylési folyamatot több fázisnál online megoldásokkal gyorsítja, így jóval kevesebb idő telhet el a hiteligénylés és a hitelbírálat között, amennyiben minden szükséges dokumentumot bemutatunk. Nem volt kérdés, hogy kipróbáljuk, milyen a fotelból intézni életünk legfontosabb pénzügyi tranzakcióját.

Először meggyőződtünk arról, hogy valóban megfelelünk az igénylési feltételeknek, majd tanulmányoztuk, melyik konstrukció lenne számunkra a legmegfelelőbb. A CIB online hitelkalkulátora segítségével többször, többféleképp kiszámoltuk, mennyi lenne a törlesztőrészletünk az egyes konstrukciók esetén, ha 25 millió forintra van szükségünk. Csak be kellett írnunk, mekkora összeget szeretnénk felvenni, mennyi legyen a futamidő, és mennyi jóváírást vállalunk havonta. Többféle összeggel és többféle hitellel elvégeztük a kalkulációt, végül eldöntöttük, hogy olyan hitelt akarunk igényelni, amiben a törlesztőrészlet 5 évig változatlan marad, és 15 évre várhatóan havi 178 ezer forintot kell fizetnünk azzal, hogy a kamatperiódus 5 évre szól, azaz 5 évente nőhet vagy csökkenhet a törlesztőrészlet. (Ezek a kondíciók minimum havi 100 ezer forint jóváírás vállalása mellett élnek).

A hitelkalkulátor kitöltése után az online igénylés gombra kattintva egy kérdőív jelent meg, ahol a hitelfelvétel okával, a bevételeinkkel, jövedelmünkkel, havi rendszeres kiadásainkkal, meglévő hiteleinkkel kapcsolatban kellett megválaszolnunk néhány kérdést. Majd meg kellett adni az elérhetőségünket, hogy egy videóbankár „személyesen” is átbeszélhesse velünk a részleteket.

Csak ezt követően indult el a hitelfelvétel folyamata valójában, amely során csak egyszer, a szerződés aláírásakor kellett személyesen elmenni a bankfiókba.

Nem tartozik közvetlenül a hitelfelvételhez, de nálunk az is szempont volt, hogy így csökkent a szükséges papírmennyiség is: az átlagosan 150 oldalnyi dokumentum jelentős részét a neten töltöttük ki,

és a szerződéskötésig keletkező dokumentumok, mint például az értékbecslés megrendelése vagy az igénylőlap kezelése is elektronikusan történt.

Az online ügyintézésnek köszönhetően gyorsabban zajlott a hitelkérelem elbírálása is, így a karácsonyt már az új, tágasabb lakásban tölthetjük. Nem lesz több vita abból, hogy ki, milyen hangosan vesz részt a Zoom meetingen, és nem fogjuk zavarni egymást, ha valakinek túlóráznia kell. A plusz szobából pedig néhány év múlva gyerekszoba is lehet. Egy biztos: csak így fogunk ügyet intézni, a járványhelyzet után is.

A teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke a változó kamatozású kölcsön esetén nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.A kölcsön folyósításának feltétele a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződés megkötése, valamint a kölcsönszerződésnek megfelelő tartalmú, közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat.

Videóbanki csatornán keresztül kizárólag piaci kamatozású lakáshitelek igényelhetőek, a CIB Bank Otthonteremtési Kamattámogatott hitel, a Családi Otthonteremtési Kedvezmény és az Adó-visszatérítési támogatás termékek esetében nem választható az online hiteligénylési folyamat.

CIB 5 Éves Kamatperiódusú Szabadfelhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön THM: 3,98 - 5,72% CIB 10 Éves Kamatperiódusú Szabadfelhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön THM: 4,51 - 6,23% CIB Végig Fix Szabadfelhasználású Kölcsön THM: 4,87 - 9,12% CIB 5 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel THM: 3,04 - 4,22% CIB 10 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel THM: 3,59 - 4,73% CIB Végig Fix Lakáskölcsön THM: 4,34 – 7,62% A teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke a változó kamatozású kölcsön esetén nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.A kölcsön folyósításának feltétele a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződés megkötése, valamint a kölcsönszerződésnek megfelelő tartalmú, közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat. Videóbanki csatornán keresztül kizárólag piaci kamatozású lakáshitelek igényelhetőek, a CIB Bank Otthonteremtési Kamattámogatott hitel, a Családi Otthonteremtési Kedvezmény és az Adó-visszatérítési támogatás termékek esetében nem választható az online hiteligénylési folyamat. A tájékoztatás nem teljes körű. A részletes feltételeket a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat, a fogyasztók részére szóló Ingatlanfedezettel biztosított hitel- és kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, a CIB Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelekre, a CIB Végig FIX Ingatlanfedezetes Kölcsönökre, CIB 5, illetve 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsönökre vonatkozó Kondíciós Lista, valamint a vonatkozó ügyfél-tájékoztató tartalmazza, melyek megtalálhatóak a www.cib.hu oldalon és a CIB bankfiókokban. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

BRAND & CONTENT