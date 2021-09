A MINERVA ingatlanalapja vásárolta meg az ikonikus Fotex székházat

A közelmúltban cserélt gazdát a budai oldal egyik legikonikusabb irodaépülete, a Fotex székház. A MINERVA Befektetési Alapkezelő Zrt. most bejelentette, hogy Várszegi Gábor birodalmának egykori központját az egyik ingatlanalapjuk vásárolta meg. Ennek apropóján kérdeztük a részletekről a cég vezérigazgatóját, Gombos Lajost.

A múlt héten jelent meg a hír, hogy Várszegi Gábor értékesítette egy európai ingatlanalapnak a rendszerváltás utáni budapesti irodafejlesztés egy ikonikus épületét, a Fotex székházat.

A Magyar Építők friss írása foglalta össze az épület rövid történetét:

a ma már külföldön élő, magyar milliárdos üzletember 1990-ben álmodta meg az első amerikai típusú irodaházat az akkor legmodernebbnek számító megoldásokkal. Későbbi cégének, a Fotex Rt.-nek ez lett a székháza. Innen az épület neve: Fotex Pláza Irodaház. Az épület tervezője Dr. Czeglédi Ottó volt, az ő tervei alapján valósult meg a budai mini felhőkarcoló, ami azóta is meghatározza a hegyvidék lábának látványát.

A tranzakció részleteiről és az alapkezelő működéséről kérdeztük a cég vezérigazgatóját, Gombos Lajost.

Fotó: Nagy Mihály Gombos Lajos

Kezdjük az alapkezelővel, pontosan mi is ez? Pontosan ki is a vevő? Az alapkezelő, az alap vagy a tulajdonos Szíjj László?

Meg kell különböztetnünk a három fogalmat. Az épületet a MINERVA Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt MINERVA V50 Ingatlanfejlesztő alap vásárolta meg. A MINERVA Befektetési Alapkezelő Zrt. nyolc alapot kezel, ebből jelenleg öt magántőke- és három ingatlanalap.

Szíjj László pedig a MINERVA Befektetési Alapkezelő Zrt. tulajdonosa. Az alapok befektetői köre, azok tulajdonosai ettől eltérőek lehetnek, kilétüket az értékpapírtörvény védi. Ez leginkább a banktitokhoz hasonlítható. Tehát nem Szíjj László vásárolta meg a korábban Fotex székház néven ismert irodaházat, hanem a MINERVA Befektetési Alapkezelő Zrt. kezelésében álló MINERVA V50 Ingatlanfejlesztő alap.

Ez a befektetési forma ismerős lehet akár a lakossági banki termékek világából is, a fiókokban kapható befektetési jegyek és az azokat kezelő, kibocsátó alapkezelők működése nagyon hasonló a mi működésünkhöz, de mégsem teljesen ugyanaz. A leginkább lényeges különbség az általunk kezelt magántőkealapoknál van. A magántőkealapok működését egy 2011-es uniós irányelv szabályozza, a magántőkealap olyan zárt befektetési forma, amelynek értékpapírjai zárt körben, szakmai befektetőknek kerülnek értékesítésre. Ők lehetnek bankok, biztosítók, más vagyonkezelők, de akár magánszemélyek is.

Mennyire szokványos, hogy egy ingatlanalap vásárol meg egy irodaházat?

Ingatlanalap esetén teljesen szokványos. A befektetési alap sikerességét a hozamában mérik. A tranzakció eredményeképpen olyan jövedelemtermelési célú ingatlan került a portfólióba, amely folyamatos bevételt biztosít az alap részére. Egy meglévő bérlői állománnyal rendelkező irodaház megvásárlása önmagában is ígéretes befektetés.

Milyen jelentős elemei vannak a kezelésben álló alapoknak?

A MINERVA Befektetési Alapkezelő Zrt. a hosszú távú befektetéseket keresi és azokat a partnereket, akik értékelik a kiszámíthatóságot. Befektetéseink döntő többsége az iroda- és ingatlanpiacon, a turisztikában, valamint az élelmiszeriparban van.

Fotó: Nagy Mihály Gombos Lajos

A MINERVA az MKB Bank részvényeinek a résztulajdonosaként vált ismertté a hazai sajtóban. Vannak-e a pénzügyi szektort érintő további befektetési tervei az alapkezelőnek?

A MINERVA Befektetési Alapkezelő Zrt.-t egy szolgáltatóként kell elképzelni, amely a kezelésében álló alapok számára szolgáltatásokat nyújt. Az általa kezelt alapok befektetési stratégiája meglehetősen eltérő, portfóliójukban akár banki részvények is szerepelhetnek. Jelenleg a pénzügyi szektorba történő befektetések nincsenek a fókuszban, de a jövőben nem zárható ki hasonló befektetési döntés sem.

Közismert, hogy a MINERVA tulajdonosa jelentős hazai építőipari érdekeltsége mellett legutóbb egy kiemelt afrikai koncesszióban is érdekeltté vált. Gondolkodnak-e hasonló külföldi nyitásban, vagy akár hasonló üzleti lehetőségekben?

Mivel a pénzügyi szektornak az infrastruktúra fejlesztésében továbbra is meghatározó szerepe van, az alapkezelő a tulajdonosi szerkezetéből adódó, rendelkezésére álló jelentős építőipari kapacitások és referenciák kihasználásával a PPP és koncessziós piac szereplőjeként is fejlődni szeretne, ezáltal is eredményes befektetéseket megvalósítani kezelt alapjai számára.

Van-e székházvásárláshoz hasonló tranzakció előkészítés alatt?

Természetesen folyamatosan monitorozzuk a befektetési és üzletfejlesztési lehetőségeket.

(Borítókép: Fotex székház. Fotó: Nagy Mihály/magyarepitok.hu)

