Karácsonyi csoda - kisfilm akaraterőről, kitartásról és segítségről

A legelszántabb felnőttek is példát vehetnének Kittiről: az ötéves mozgáskorlátozott kislány elképesztő kitartással tanul járni és beszélni a különböző terápiák segítségével. Egy kisfilmben bemutatjuk, milyen odaadással támogatják a fejlődésben sérült gyermeküket a szülők, akik megoldandó feladatként, nem pedig legyőzhetetlen akadályként fogják fel a helyzetet.

Különböző mozgásfejlesztések sokasága: TSMT torna, Dévény torna, lovaglás, neuro-hidro terápia, logopédia, tomatis-tréning, gyógytorna, robotterápia – az ötéves Kittinek minden napja lelkes küzdelem egy teljesebb életért.

A mozgássérült kislány egy ismeretlen betegségben szenved. Agya jelentősen károsodott, egyes agyi funkciói nem működnek, így nem tud járni, sem beszélni, pedig oly sok minden szeretne elmondani...

Feltehetően genetikai rendellenesség áll a háttérben, de az európai vizsgálatok nem tudták felállítani a pontos diagnózist.

Egyelőre annyit tudni, amit Kitti néhány hónapos korában kimutatott az MRI: az agyban mikrovérzések keletkeztek, a fehérállomány elhalt, a kisagy sorvadt, a corpus callosum elvékonyodott. Az orvosok szerint Kittinek élethosszig tartó terápiára van szüksége.

Édesanyja, Judit, aki 20 éve hivatásszerűen sérült gyermekekkel foglalkozik, most anyaként is megkapta ezt az elmondhatatlanul nehéz feladatot, amit férjével, Imrével a legnagyobb alázattal és türelemmel teljesítenek. Mint kisfilmünkben is elmondják: ehhez Kitti adja nekik az erőt. A kislány elszántsága, kitartása és életöröme vezeti őket ezen az úton, ő ugyanis mosolyogva, fáradhatatlanul végzi el a sokszor többórás, megterhelő mozgásterápiákat.

A SWIETELSKY Magyarország Kft. évek óta támogatja a családot abban, hogy Kittinek a legteljesebb módon megadhassák szülei a szükséges terápiákat.

Két éve a TV2 Tények Plusz című műsorában mutatták be a kis Kittit, családjának támogatására az egész ország összefogott és műanyag kupakot gyűjtött. Mostani kisfilmünkben felcsendül a dal, amelyet az édesapa írt a kislányáról, az angyali tekintetéről.

A többféle, folyamatosan végzett terápia együttes hatására úgy tűnik, Kitti agya regenerálódni kezdett. Mozgása fejlődött: már elkezdett mászni, dupla V ülésben közlekedni és megtanult néhány szót kimondani.

A források előteremtése komoly erőfeszítést igényel a családtól, hiszen a kislány mindennapos kezelései miatt Juditnak fel kellett adnia a munkáját, hogy Kittit el tudja vinni a kezelésekre. De mint mondják: megoldandó feladatként, nem pedig legyőzhetetlen akadályként fogják fel ezt a rendkívül nehéz helyzetet.

A K.I.T.T.I Alapítvány azért jött létre, mert az édesapa keresetéből a család nem tudná előteremteni a kislány számára szükséges kezeléseket. Minden apró segítség egy újabb lépéssel viszi közelebb Kittit a fejlődéséhez.

