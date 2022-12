Persze a cégautó-vásárlók is sokfélék, már a vállalkozás tevékenységi körétől is nagyon sok minden függ. Vezetői szinten természetesen a felsőbb kategóriás megoldások is szóba jönnek, de nagy általánosságban egészen a közelmúltig leginkább a takarékos dízel kombik fogytak jobban, jellemzően a középkategóriából – ki ne ismerné a leggyakoribb választásokat. Csakhogy időközben igen nagyot fordult az autóipar, a dízelek visszább szorultak, és már a kombi sem feltétlenül akkora sláger.

Kicsit más, mint a magánvásárlás

Ha valaki céges beszerzésre készül, nagyon sok szempontot mérlegel, ezek egy része egybevág a magánvásárlók igényeivel, másik részük azonban más megközelítést jelent.

Az autóiparban is gyakran találkozhatunk 3 betűs rövidítésekkel, most tanulhatunk egy újabbat – TCO, azaz Teljes Üzemeltetési Költség. Ez talán a legfontosabb vásárlási szempont egy flottabeszerzés esetén, ami egyben több dolgot is magába foglal, melyekre külön is kitérünk. Ebbe beleértendő egy gépjármű teljes tényleges költsége, vagyis a vásárlási ár, a karbantartás költsége és az autó használt autóként történő eladási ára. A TCO legnagyobb része az értékcsökkenés, mely akár a 40%-át is kiteheti a teljes üzemeltetési költségeknek. De kezdjük az elején, a vásárlásnál. Kimondottan lényeges a bekerülési költség, magyarul főként a vételár, amely bár flottaszinten kedvezőbb lehet, mint amikor egy privát vevő sétál be a szalonba, de több is múlik rajta: 5-10 autónál már jóval nagyobb léptékűek a különbségek, mint egyetlen kocsinál.

Sok kicsi sokra megy

Aztán persze további költségekkel is illik kalkulálnia egy felelős vevőnek, kiváltképp, ha több autóról kell döntést hoznia – itt egy jó ötlet ugyanúgy sokszorosan hajt hasznot, mint a vételárnál, de a rossz választást is többszörösen nyögi majd a vállalat. Miről is van szó?

A cégautóadó mértéke legutóbb júliusban emelkedett, a teljesítménytől függ, több lépcsőben növekszik, és bár 120 kilowattig nincsenek nagy eltérések, ott hirtelen duplájára nő a havi sarc, erre sem árt figyelni, és inkább két lábbal a földön állni. Aztán a fogyasztás: minél többet mennek az autót használó kollégák, annál jobban számít, mennyit eszik az autó. A biztosítás ugyancsak nagyban függ a teljesítménytől, és ha a dolgozók – legyen szó üzletkötőről, területi képviselőről, bármilyen szintű vezetőről – sokat járják az országot, parkolási díjból is összegyűlhet jócskán, de még ezen is lehet enyhíteni, erről kicsit később. És a karbantartásról nem is beszéltünk.

Bár céges autóval elvileg nem nagyon kell követni a divatot, tehát továbbra is vehetünk kombit, közvetve mégis figyelni kell a trendekre. Nem mindegy ugyanis, mennyire lesz eladható néhány év múlva, a következő flottafrissítés idején a járműparkunk egyik-másik darabja. És mivel most a crossover és az SUV számít a legnagyobb slágernek, bőven felfutóban van ezek divatja, aligha lő nagyon mellé az, aki ilyesmit választ. Természetesen nehéz megjósolni, mi lesz kelendő a használtpiacon akár csak 2-3, de főleg 5-10 év múlva, az aktuális tendenciákra érdemes hallgatni.

Zöldebben és takarékosabban

A másik tényező, amiben érdemes lehet a trendeket követni, egyértelműen a hajtásmód, méghozzá többszörösen. Egyfelől az Európai Unióban egyértelmű a szándék a hagyományos hajtású autók fokozatos kivezetésére, ebből kifolyólag a benzinesek és dízelek a megjelölt határidőkhöz közeledve jó eséllyel nehezebben eladhatók lesznek. Másfelől, ha a vállalat profiljához tartozik a környezettudatosság, netán az üzemanyagköltségeken szeretne spórolni a cég, már most is nyithat a hibridek vagy elektromos hálózatról tölthető (plug-in) hibridek felé. Utóbbiak az érvényben lévő szabályozás szerint jogosultak zöld rendszámra, amellyel az ország számos városában, így – néhány kivételt képező területtől eltekintve – Budapesten is ingyen parkolhatnak. Mondhatjuk persze, hogy a cég költségvetésében nem túl nagy tételről van szó, de sok kicsi sokra megy. Számoljunk csak utána, ha csak 8-10 kollégánk járja az országot, és a több órás megbeszélések alatt ketyeg az parkolóóra, mennyit lehet így megspórolni például ingyenes parkolással?

Összességében tehát egy hibrid autónak és/vagy SUV-nak várhatóan nagyobb lesz a maradványértéke, vagy ha úgy tetszik, eladási ára, mire oda jutunk, hogy újabb flottafrissítésre lesz szükségünk. Kedvezőbben szállhatunk ki belőle, és ülhetünk át másba.

Ha ezen érvek mentén gondolkodunk, azt látjuk, nem véletlen, hogy például a Suzuki is igen erős pozíciót szerzett magának mind a versenyszektorban, mind pedig az állami beszerzésekben. Ma már minden modelljük legalább lágy hibrid, de van a kínálatban teljes és elektromos hálózatról tölthető hibrid is, az S-Cross és a Vitara pedig rendszeresen az eladási listák élén található, vagyis még az eleve keresett SUV-szegmensen belül is népszerűnek számít.

Biztos háttérrel

Ugyancsak a hazánkban gyártó japán márka mellett szólhat a kiterjedt márkakereskedői és szervizhálózat, gyakorlatilag az ország minden pontján elérhetőek a partnerek. És az sem mellékes, hogy 3+7 év garanciával kínálják az autóikat. Ennek csak az egyik haszna az, hogy ha meghibásodás merül fel, akkor nyugodtabban futhatunk neki a javításnak, és nem kell mélyen meglékelni a céges kasszát a költségesebb fő alkatrészek miatt sem.

Másfelől ugyanis ez a garancia elég hosszú ahhoz, hogy esetleg végig kitartson, amíg a cégnél van az autó, sőt attól függően, milyen gyakran cserélődik a gépkocsipark, még az eladásnál is nyomhat a latban, ha érvényes garanciával kerülnek az autók a használtpiacra.

Összegzés

A céges flotta felépítésekor vagy cseréjekor felmerülő szempontok részben fedik azokat a kívánalmakat, amelyekhez a magánvásárlók is ragaszkodnak. De vannak azért jelentős különbségek. A színt tekintve a vállalatok sokszor az egyszerűségre törekednek, a felszereltségben talán könnyebben kötnek kompromisszumot. A költségek viszont még nagyobb súllyal eshetnek latba. A kedvező bekerülési költség könnyen dönthet egy-egy márka mellett, és lényeges az is, hogy értéktartó legyen a választott autó, így később használtan könnyebben és magasabb áron értékesíthető.

De nemcsak a vétel és az eladás, hanem a közte eltelt évek is fontosak. Ezért a szervizellátottság, a tervezhető – és lehetőleg alacsony – fix költségek (mint a karbantartás, a biztosítás, a cégautóadó) mellett olyan tényezőknek is szerepet kell játszaniuk a felelős döntésben, mint a megbízhatóság és a garancia kérdése.

