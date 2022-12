Családi közös mozi ízlés szerint

A karácsonyi időszaktól függetlenül is gyakori konfliktus lehet a családoknál, hogy milyen filmet, sorozatot nézzenek közösen, ha éppen együtt van mindenki. Az ünnepek alatt ez a kérdéskör hatványozottan nehéz lehet, hiszen ilyenkor nem ritkán a családi kör kiegészül a nagyszülőkkel, esetleg távolabbi rokonokkal is, és akkor még nem is említettük a barátokat, barátnőket, akik szintén gyakori vendégek az ünnepek táján.

Bár nehéz feladatnak tűnhet, a filmek, sorozatok mégis kiválóan alkalmasak arra, hogy a különböző generációkat összekössük. Általuk új beszélgetések indulhatnak, kedvenc filmjeink pedig saját személyiségünkről, érdeklődésünkről árulkodnak. Az ünnepek és a téli szünet pedig remek lehetőséget kínál arra, hogy a közös filmélmények segítségével egy kicsit jobban megismerjük egymást! A következőkben a Disney+ kínálatából válogatva adunk tippeket arra, hogyan tudjuk a teljes család számára élménnyé varázsolni a közös házimozizást, sorozatnézést.

Akkor és most

A különböző generációk leültetéséhez jó taktika lehet, ha olyan filmeket, filmsorozatokat választunk, amelyhez a nézők minden tagja kortól függetlenül tud valahogyan kapcsolódni. Ha szeretnénk a tematikában megtartani a karácsonyi hangulatot, kiváló felütés lehet az eredeti 1994-es Télapu és két folytatása. A mára klasszikusnak számító filmek vissza-visszatérő darabjai ennek az időszaknak, ez pedig nem véletlen, hiszen sokan ezeken a filmeken nőttek fel és mélyen összekapcsolódik az ünnepi időszakkal Tim Allen Mikulássá válásának vicces története.

A klasszikus filmek felidézése után pedig kedvezhetünk a fiatalabbaknak is, hiszen a Disney+-on már elérhető a folytatás sorozat formájában, amelyben Tim Allen újra Mikulás-kabátot ölt, hogy megmentse a karácsony varázsát.

Nem kell szigorúan ragaszkodnunk az ünnepi tematikához, ha régebbi és újabb alkotásokat szeretnénk nézni! Kiváló beszélgetési alapot teremthet a Star Wars filmes univerzum, hiszen az immár kilenc epizódot számláló Skywalker-saga három generációt is összeköt a klasszikus filmekkel, az előzménytrilógiával és a legújabb három egész estés mozival (a kiegészítő történetekről nem is szólva).

Ilyen sok film esetében érdemes körültekintően eljárnunk, hiszen egy filmtrilógia megnézése is komoly kihívás lehet; egy nap haladjunk csak egy filmhármassal! Izgalmas színezetet adhat a beszélgetéseknek, ha trilógiák sorrendjét is meghatározzuk, hiszen a Star Wars esetében logikus lehet, ha kronologikusan haladva az I. epizódtól a IX.-ig haladva járjuk végig a történetet, ugyanakkor a filmek elkészülési sorrendje is kiváló rendezőelv lehet.

Remek remake-ek

A filmklasszikusokkal gyakran újrázunk, de lássuk be, néha azért vágyunk az újdonságra is. A családi filmnézéshez is jó taktika lehet, ha egy régi közös kedvenc újraindítása helyett ezúttal ugyanazon film remake-jét vagy rebootját tekintjük meg. Jó példa lehet erre a Reszkessetek, betörők!, amelynek új feldolgozása, a Reszkessetek, betörők! – Otton, édes otthon már elérhető a Disney+-on.

Fotó: Disney+ Reszkessetek, betörők! - Otthon, édes otthon jelenete

De ha már a remake-eknél tartunk, nem mehetünk el a klasszikus Disney mesék élőszereplős feldolgozásai mellett sem: Hamupipőke, A szépség és a szörnyeteg, Aladdin vagy akár Az oroszlánkirály feldolgozásai újfajta nézőpontból mutatják be a klasszikus történeteket, amely akkor is képes az újdonság erejével hatni, ha az eredetieket már kívülről fújjuk.

Az ilyen filmek esetében is kísérletezhetünk azzal, hogy páros vetítéseket tartunk: egymás után megnézhetjük az eredeti és új változatokat, a filmezés után pedig alkalmunk nyílik beszélgetni arról, hogy ki melyik változatot szereti jobban, melyeknek mik voltak az erősségeik.

Csak természet(film)esen!

Néha hajlamosak vagyunk túl nagy hangsúlyt fektetni a különböző fikciós művekre. Szeretjük a fantázia alkotta meséket, de néha a legjobb történeteket a valóságban találjuk meg. Ha ezt észben tartjuk, csavarhatunk egy nagyot az idei karácsonyi tévézési szokásokon, hiszen a Disney+-on a National Geographic legkiválóbb természetfilmjei is elérhetőek: az egész család számára izgalmas lehet, ahogy a Thor-filmek sztárja a hosszú élet titkát kutatja a Határtalanul Chris Hemsworth-szel című dokumentumfilm-sorozatban, de a Lecsapolni a Bermuda-háromszöget is izgalmas órákat ígér azok számára, akik kíváncsiak a föld talán legtitokzatosabb területére.

Szintén igazi csemege lehet a természetbúvároknak a TERMÉSZET/FELETTI, amelyben a Föld legkülönlegesebb állatfajtáinak életébe nyerhetünk betekintést úgy, ahogy eddig még sosem, vagy akár képzeletbeli utazást tehetünk Kínába a Kína rejtett csodái című dokumentumfilm segítségével.

Ünnepi különkiadások

Ha mégis ragaszkodunk az ünnepi hangulathoz a filmes élmények tekintetében, de nem feltétlenül az ismétlésekre szeretnénk fektetni a hangsúlyt, a karácsonyi különkiadások kiváló szórakozást nyújthatnak az egész család számára.

Fotó: Disney+/Eric McCandless Jelenet a Szerelmes hangjegyek ünnepi kiadásából

Ha a családban sok Marvel-rajongó van, A galaxis őrzői - ünnepi különkiadással nem lehet mellélőni, de ha az Erő van inkább a családdal, akkor sem kell sokáig keresgélni, hiszen a Disney+-on a LEGO: Star Wars ünnepi különkiadás is elérhető.

A Marvel filmes univerzum és a Star Wars mellett azonban leszállhatunk a Földre is, hogy a Szerelmes hangjegyek: A musical: Ünnepi kiadásával kapcsolódjunk

