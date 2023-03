A kérdésekre adott válaszok ugyanazok, mint amik száz vagy ezer éve lehettek volna: az anyáké, nagymamáké, feleségeké és barátnőké a főszerep nőnapon. Ők azok, akiket bármikor felhívhatunk, ha tanácsra lenne szükségünk, akiknek a gondoskodásukra mindig, minden körülmények között számíthatunk. A válaszokban markánsan előkerül az a gondolat is, hogy a nőnapnak nem egy gáláns mozdulattal átadott rózsáról kell szólnia, hanem sokkal többről.

Az utcákat járva éppen forgatás közben csíptük el a Follow The Flow Szakács Gergőjét, nyakában gitárral. Arról mesélt, hogy minden reggel ugyanott vásárolja meg a kiflit és a kenyeret Marika nénitől, ezért nőnapon mindig neki is vesz egy szál virágot. Ebből és ehhez hasonló történetekből, apró mozzanatokból látszik, hogy a nőnap korántsem ment ki a divatból, bár az is igaz, hogy némiképp átalakult. Nőnap közeledtével a főváros utcáin kérdeztük a járókelőket a nőnapról és arról, kik a fontos nők az életükben. Még Papp Gergelyt, a televízióból ismert Pimasz urat is mikrofonvégre kaptuk, aki mesélt nekünk arról, hogy számára férfiként miért fontos ez az ünnep!

Mit gondolnak a budapestiek a nőnapról?

BRAND & CONTENT