Azt tudjuk, hogy Magyarország nincs az élmezőnyben a lakosság pénzügyi tudatossága területén, de bizony olyan országokban is van még bőven fejlődési lehetőség, mint Németország vagy Svájc. Az Allianz Biztosító egy átfogó kutatásából az derült ki, hogy a magyarnál fejlettebb gazdasági helyzetű országokban is nagy szükség lenne az öngondoskodás fontosságának tudatosítására. Az Oscar-díjas színésszel forgatott humoros és egyben edukatív sorozattal ezt a hiányt pótolják. De mégis, mit tanulhatunk Christoph Waltztól?

Az Allianz „Start making Cents” magyarul „Öngondoskodó” című kampány reklámfilmsorozatában a kétszeres Oscar-, Golden Globe- és BAFTA-díjas színész, Christoph Waltz (Becstelen brigantik, Django elszabadul) játssza a főszerepet, és olyan tippeket ad, minthogy járjuk körbe, mibe fektetünk, vagy hogy milyen az észszerű kockázat, és legyen változatos a portfóliónk. Elegáns humorral és frappáns csattanókkal ellátott kisfilmekben rendezték össze, hogyan is érdemes tudatosabban kezelni pénzügyeinket, és egyfajta tippgyűjteményként is kezelhetjük.

Pénzügyi analfabéták vagyunk?

Az Allianz, a világ meghatározó biztosítási és befektetési intézménye 2020-ban, a COVID-19 járvány idején indított egy pénzügyi kutatást, hogy kiderítse, mennyire viselte meg a válság a háztartásokat és azok megtakarításait.

A felmérés főként az EU-ban - Németországban, Ausztriában, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban -, Svájcban és az Egyesült Államokban zajlott. Az adatok alapján kiderült, hogy az összes válaszadó 30 százaléka számolt be arról, hogy a válság miatt csökkent a jövedelmük (Németországban ez a szám csak 20% volt), de ennél is nagyobb mértékben érintette a millenniumi generáció tagjait (37,8%) és a nőket (32,7%).

Az eredmények lesújtóak voltak azokban a kérdésekben, amikor a válaszadók pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos kérdéseket kaptak: számolási, kamat-, számviteli és inflációs ismeretek témájában kérdezték őket. Összesen csak 28,5 százalékuk válaszolt helyesen mind a négy kérdésre. A megkérdezett férfiak 36,4 százaléka volt pénzügyi tekintetben „írástudó”, míg a mintában szereplő nőknek csak 20,7 százaléka. A tájékozottabb válaszadók inkább az értékpapírokat (35%) választották a bankbetétek (22%) helyett, míg a tájékozatlanabbak inkább a kriptovalutát (12%) ikszelték a megtakarítási célú biztosítással (9%) szemben. Azonban mindkét táborban jellemző volt a kockázati idegenkedés és a bizonytalanság.

A felmérés végkövetkeztetése, hogy megalapozott pénzügyi ismeretek nélkül a háztartások rossz döntéseket hoznak, melyből a kilábalást az hozhatná meg, ha az oktatás részévé tennék az alapvető pénzügyi ismeretek elsajátítását, valamint az ágazat résztvevői közérthetőbb termékkel jelennének meg. Így született meg a „Start making Cents” vagyis „Öngondoskodó” kampány is.

Kezdjük az alapoknál és legyünk türelmesek

Az Allianz a kampányoldalon a videókhoz kötődő kérdőívet is közzé tett, amivel felmérték, hogy a pénzügyi tudatosság milyen szintjén állunk. Az oldal alapvetően azoknak szól, akik nyitottak arra, hogy a rendelkezésre álló tőkéjüket befektessék és megsokszorozzák ahelyett, hogy a vánkosban vagy egy szimpla bankszámlán tartanák a pénzüket, esetleg jövedelmezőbb portfóliót szeretnének összeállítani, vagy a havi jövedelmükből hajlandóak bizonyos összeget rendszeresen megtakarítani a jövőbeni védelmük érdekében.

Természetesen a kampányoldal kitér arra is, hogy mérlegelni kell, a piac mely szegmensébe érdemes befektetni, milyen hozamot, milyen kockázatot érdemes vállalni, vagy mennyi rizikót látunk elfogadhatónak a pénzügyeink terén.

Az oldal kiemelt figyelmet szentel a kockázatvállalás mellett a változatosság témájának is, mivel a jelenlegi bizonytalan befektetési környezetben a már jól bevált stratégiák mellett érdemes nyitottan figyelni az új lehetőségeket is a részvénypiacon. Például az energiaválság margójára érdemes felírni azt is, hogy felértékelődik az alternatív- és zöldenergia szegmense. Viszont nem árt, ha több vasat tart az ember a tűzben (változatosság) és rugalmasan áll a témához (kockázatvállalás). Hogy kinek mennyi kockázatvállalás elfogadható, az persze egyéni mérlegelés kérdése.

A türelem a hozam esetében nem csak filozófiai kérdés, hiszen az időben befektetett alacsonyabb összeg az évtizedek során hozhat annyi nyereséget, mint egy rövidtávú, de kockázatos üzlet. A változatosság elvét követve mind a kettő megfér egymás mellett, a fő üzenet az, hogy minél előbb kezdjük elültetni a megtakarítás magvait, hiszen sok kicsi sokra megy. Például pályakezdőként egy alacsony összegű megtakarítási életbiztosítással 40 év után már számottevő összeggel a zsebünkben élvezhetjük a nyugdíjas éveket – persze csak akkor, ha elég türelmesek vagyunk.

A befektetés terén is lehet fenntarthatóan választani. Érdekes, hogy a fenntarthatósághoz alapvetően a zöld jelzőket társítjuk, pedig észszerűbb lenne az előre gondolkodást használni, tehát ebben az összefüggésben olyan szegmenseket előnyben részesíteni, amelyek a későbbiek során inkább megerősödnek, támogatják a globális vagy lokális fejlődést.

Végül, de nem utolsó sorban mindenkinek ajánljuk, hogy bátran induljon el a pénzügyi tudatosság felé vezető ösvényen, akár kicsiben ízleljen bele a befektetés szerteágazó és potenciálisan jövedelmező világába, melyhez az „Öngondoskodó” kampány rengeteg segítséget adhat játékos formában.

Ehhez nem szükséges olyan pénzügyi cápának lenni, aki minden szabad percében a tőzsdék között kattintgat, elég néhány alapvető ismeretre szert tenni, és időben tudatos döntést hozni. Hiszen azt már megtanultuk, hogy a jól megválasztott pénzügyi eszközzel a legkisebb összeg is hosszú távon szép kamatot érhet el, fő a türelem, a változatosság és kockázatvállalási hajlam.

