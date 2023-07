A slow life ma nagyon divatos kifejezés, amely igazából nem szól másról, mint arról, hogy lassuljunk le, élvezzük és éljük át a pillanatokat. A mindennapi rohanásban néha észre sem vesszük és úgy telnek el a hónapok, hogy teljesen felőrlődtünk a mókuskerékben. Pedig a pihenésre mindenképpen időt kell fordítanunk. Az, hogy ezt ki hogyan teszi, egyénenként változó. Van, aki sportol, más olvas, van, aki a barátokkal szeret beülni beszélgetni, mások pedig a természetbe vágynak. Egy biztos: érdemes időt hagyni magunknak arra, hogy olyat csináljunk, ami feltölt és ellazít. Cikkünk szereplői más-más karakterek, más helyen dolgoznak, más korcsoportba tartoznak, ezért mindegyikük eltérő módon tud kikapcsolódni. Nézzük, számukra mi nyújt feltöltődést!

A Kopaszi-gát és a naplemente

Laura social media managerként dolgozik egy reklámügynökségnél. A munkája sok aktivitással és pörgéssel jár, így nem éppen stresszmentesek a napjai. Éppen ezért nagyon fontos számára, hogy a szellemi munkát fizikai aktivitással egészítse ki. Egy-egy húzósabb nap végén az edzőteremben engedi ki a gőzt. A crossfit az a mozgásforma, amely segít neki mind az alakformálásban, mind pedig a feszültség levezetésében. Az edzés számára nem csak hobbi, hanem életforma is, hiszen átszövi és meghatározza a mindennapjait. A tudatos testmozgásra egy személyi edző is a segítségére van. Emellett odafigyel a táplálkozására is, meghatározott étrend szerint étkezik, amely nemcsak az alakformálásban támogatja, de az egészségére is jó hatással van. Az edzést és az étkezést jógával egészíti ki. A jóga számára nemcsak mozgásról, hanem a gondolatok lecsendesítéséről is szól. Segít neki ellazulni, és az egész testét átmozgatni.

Persze azért Laura számára is vannak olyan pillanatok, amelyek teljes mértékben a semmittevésről és lazításról szólnak. Férjével közös relax-programjuk, hogy elsétálnak az otthonukhoz közeli Kopaszi-gátra, és megisznak egy-egy pohár sört, miközben beszélgetnek és élvezik a naplemente látványát.

Modellezés és sörözés a gangon

Attila egy kompresszorokkal foglalkozó cégnél dolgozik mint szervizvezető. Szereti a munkáját, amely sok szervezéssel és logisztikai feladatok megoldásával jár, de saját bevallása szerint a vezetői feladatok teljesítése mellett hiányzik neki a gépekkel való folyamatos munka, azok javítása, bütykölése, hiszen mindig is szeretett elmerülni a működésükben, problémáik javításában. Ehhez képest a vezetői megpróbáltatások más jellegűek, így a korábbi javítási folyamatokhoz köthető, már-már meditatív élményt jellemzően a munka után szokta megélni. Amikor jó idő van, ki szokott ülni a társasház gangjára, ahol komótosan elfogyaszt egy jéghideg sört. A sörfogyasztásra egyfajta szertartásként tekint, amikor csak a pillanatra és az ízélményre koncentrál.

A sörivást szereti kiegészíteni egyéb hobbikkal és elfoglaltságokkal is; amikor kevésbé jó az időjárás, másik szenvedélyének, a zenének és a zenegyűjtésnek hódol. Az analóg hangzásra esküszik, kedvenc albumait és előadóit kizárólag bakeliten hajlandó hallgatni nagy műgonddal összeállított hangrendszerén. Amikor a lassan ezer példányt számláló zenegyűjteményéből sikerül kiválasztania, hogy melyiket teszi fel a lemezjátszóra, szívesen iszik mellé egy korsó sört is. A javítás és a bütykölés továbbra is része az életének, hiszen amikor ideje engedi, távirányítós autókat és hajókat épít, amelyeket időről időre ki is próbál terepen, illetve vízen.

Énidő a barátnőkkel, lazítás a Dunaparton

Ági nem unatkozik se a magánéletében, se a munkahelyén. Egy kislány anyukája és egy női magazin marketing vezetője, így napi szintű kihívást jelent számára összehangolni a munkáját a családdal. Ráadásul nem is olyan régen újabb családtaggal bővültek: egy kutyussal, ami a sok öröm mellett kötelezettségekkel is jár. Nagyon szeret biciklizni, jó időben az egész családdal kimennek kétkeréken a természetbe. A sport mellett az is sokat segít neki a feltöltődésben, amikor a nagyszülők elvállalják a kislánya felügyeletét, ilyen alkalmakkor szívesen találkozik a barátnőivel egy kis beszélgetésre pár frissítő, ellazulást segítő ital társaságában.

A Dunaparton különösen kellemes számára tartózkodni a forró nyári napokon, ahol el lehet nyúlni a fűben, élvezni a napsütést és töltődni a természetből. Ilyenkor jólesik megenni egy finom hekket, meginni hozzá egy pohár hideg ízesített radlert és csak megállni kicsit és élvezni a pillanatot.

Kéktúra és sörszeánsz

Saci újságírással foglalkozik, így munkaidejének egy jelentős részét a laptop előtt tölti. Bár nagyon szereti a szakmáját, és sok örömet leli benne, nagyon nincs kibékülve napi hét-nyolc óra kvázi irodai munkával. Saci fiatalkora óta rendszeresen sportol, fut és túrázni jár, aktív mozgással tölti fel magát egy-egy ledolgozott nap vagy hét után.

A hétvégi túrákat, kirándulásokat azért is nagyon szereti, mert az erdőben, a természet közelségében tud igazán kikapcsolni, kiszakadni a mindennapok stresszes világából. Egy-két évvel ezelőtt elhatározta, hogy végigjárja az Országos Kéktúrát, a Magyarország északi felén, Írott-kőtől Hollóházáig haladó mintegy 1200 kilométeres túrát. Ha a hétvégi programok, a munka és a család engedi, akkor ezzel tölti a szabadidejét. Sok esetben negyven-ötven kilométereket gyalogol egy alkalommal. A megerőltető túranap végén pedig mindig beül a helyi vendéglőbe és megiszik egy hideg, gyöngyöző sört. Szereti a sör ízét, de tudatosan és nagyon ritkán fogyaszt alkoholt. Viszont úgy érzi, a megerőltető nap lezárásaként megérdemel egy korsóval ebből a jóízű és hűsítő italból.

