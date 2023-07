Itt a nyár, az ország egy jelentős része – mint sok éve mindig – elindul a Balaton felé. A magyar tengernek becézett tóról mindenkinek van legalább egy kellemes emléke, kötődjön az a zánkai úttörőtáborhoz vagy a Balaton Soundhoz. Idén is több tízezer ember tölti a szabadságát a tó partján, de a jelenlegi gazdasági helyzetben sokaknak nagyon tudatosan kell beosztaniuk a nyaralásra szánt összeget. A Tesco nemcsak az árait igazította a nyaralók igényeihez, hanem nyitvatartási idejét és kínálatát is, sőt az áruház hangulatos mozizásra is hívja azokat, akik a Balatonon pihennek.

A különböző boldogságkutatások során fel szokott merülni a kérdés, hogy a pénz valóban boldogít-e. A válaszok tükrében a kijelentés igaz is, meg nem is. A nagyon rossz anyagi helyzetben lévő emberek boldogtalanok, és minél több pénzük van, annál jobban érzik magukat. Viszont egy viszonylag szerény jövedelem után ez a korreláció megszűnik, a pénz és a boldogság teljesen független lesz egymástól. A kutatások igazságtartalmát könnyű belátni, ha visszagondolunk életünk legszebb nyaraira és arra, hogy miért szerettük őket annyira. Ilyenkor a jó társaságot, a természeti csodákat vagy a meseszép városkákat szoktuk emlegetni, ahol az utcákat sokszor csak pár szendviccsel a táskánkban róttuk. Olyan ritkán kerül említésre életünk legemlékezetesebb nyaralásával kapcsolatban, hogy azért volt olyan csodálatos, mert minden este étterembe mentünk.

A jelenlegi gazdasági helyzetben különösen fontos, hogy a pihenésre, feltöltődésre szánt idő ne észszerűtlen pénzköltés legyen. Egy felmérés szerint tavaly a nyaralást tervezők közel kétharmadánál szempont az, hogy a költségek „ne szálljanak el”. Ha előre átgondoljuk, mit és hol vásároljunk, ha számba vesszük a különböző kedvezményeket akciókat, ráadásul még hűségkártyával is rendelkezünk, akkor rengeteget spórolhatunk. Szintén költséghatékony megoldás, ha saját magunknak főzünk. A munkás hétköznapokon erre sokszor nincs idő, de egy nyaralás alkalmával átélhetjük, milyen különlegessé teszi az étkezést az, ha a család vagy a baráti társaság minden sietség nélkül közösen készíti el azt, ami az asztalra kerül.

9 Galéria: Tesco a Balaton Soundon Fotó: Tesco

Megnövekedett forgalom, hosszabb nyitva tartás

A belföldi turizmusnak hosszú évek óta létezik egy favorit célpontja, ez pedig nyilvánvaló módon a Balaton. Amikor beköszönt a nyár, akkor turisták tömege indul el a partok felé, az ősztől tavaszig lehúzott redőnyű nyaralókat használatba veszik, és megtelnek a szállodák, kempingek. A kék hullámok éppúgy vonzzák a turistákat, mint a szőlőkkel borított tanúhegyek, a Kis-Balaton mocsárvilága vagy a Festetics-kastély barokk tornyai. A turisztikai szakemberek úgy gondolják, a Balaton idén is remek szezont fog zárni, többek között a kitűnő vízminőségnek köszönhetően. A nagyszámú turista jelenlétére azonban a boltoknak és a szolgáltatóknak is fel kell készülniük. Júniustól augusztusig a Tesco Balaton-parti áruházaiban jelentősen megnő a vásárlók száma. Szemléletes példa, hogy a tavalyi nyáron a siófoki egységben fordult meg az összes vásárló két százaléka, illetve a kollégák több mint 3000 online leadott rendelést vittek házhoz ebben az időszakban.

Míg mi szállásfoglalással és utazási oldalak böngészésével készülünk a nyárra, a kék-piros logós áruházlánc is azon dolgozik, hogy jól sikerüljön a szezon. A balatoni régióban található Tesco üzletek a nyári hónapokban több dologban alkalmazkodnak a megnövekedett forgalomhoz és a nyaralásukat töltő vásárlók igényeihez. Több egység hosszabbított nyitva tartással üzemel, ami elsősorban a zárás időpontjára vonatkozik. Hétköznaponként egy órával tovább tartanak nyitva, hétvégén pedig még hosszabb ideig várnak minden vásárlót. Négy kiemelt helyen, Balatonfüreden, Veszprémben, Tapolcán és Siófokon található üzletükben, így hétfőtől vasárnapig este tizenegyig lehet megvásárolni például azt a minőségi bort, amit elfogyasztunk a balatoni ezüsthíd megcsodálása mellett.

A hosszú nyitvatartási idő miatt több tescós kollégára van szükség az üzletekben. Az áruházlánc munkatársai számára ezért adott a lehetőség, hogy a nyári hónapokban kéthetes turnusokban a Balaton környéki boltokban támogassák a helyi kollégák munkáját. Erre az időszakra nem csupán szállást biztosítanak számukra, hanem utazási költségeiket is térítik. 2023-ban több, mint nyolcvan munkatárs jelentkezett a „Vár a Balaton!” programra, ami kiegészül további közel ötven fővel, akik belső ajánlás útján csatlakoznak a tóparti csapatokhoz.

Kevesebbe kerül a lecsó, slágertermék a dinnye

A nyári hónapokban a legnépszerűbb termékek listája is módosul. A Tesco tapasztalatai szerint rendkívül keresett a paprika és a paradicsom, hiszen ebben az időszakban sokan készítik el a gyors, egyszerű, de annál ízletesebb lecsót. A kerti grillezéshez is ekkor van elég idő és napsütés, így a remek családi-baráti programhoz nélkülözhetetlen csirkemell, cukkini és burgonya iránt is megnő a kereslet. A siófoki Tesco adatai azt mutatják, hogy a nyarak mézédes kísérőjét, a dinnyét is sokan választják, amely éppenhogy csak kiszorult a top tízes listáról.

9 Galéria: Tesco a Balaton Soundon Fotó: Tesco

Az áruházlánc ügyel arra is, hogy vevői minél kedvezőbb áron vásárolhassanak be. A Tesco május-júniusban több mint 2000 termékének árát csökkentette. A bő egy éve tartó Árgarancia programban mintegy 600 alapvető élelmiszer és háztartási cikk árát tartja tartósan alacsonyan a Tesco, és folyamatosan ellenőrzi azokat, így az ezeket tartalmazó vásárlói kosár náluk kerül a legkevesebbe.

Még jobban járnak azok, akiknek van hűségkártyájuk: ők minden héten más és más, körülbelül húsz közkedvelt termékhez juthatnak hozzá a Tescóban (online vásárlásnál is) akár ötven százalék kedvezménnyel, továbbá több mint 1000 jelentős árkedvezménnyel kapható termék közül válogathatnak a „Clubcarddal olcsóbb” program keretében. A nyugdíjasok pedig minden kedden öt százalék engedményt kapnak a vásárlásuk végösszegéből, ha rendelkeznek Clubcarddal.

A Tesco digitális katalógusába hetente kerülnek fel az új akciók. Az oldal böngészése sokat segít, ha tudatosan, előre átgondoltan szeretnénk megtervezni a bevásárlásokat a nyaralás ideje alatt vagy akár azon túl is.

Mozi a csillagos ég alatt

A Tescónál a bevásárlás az online térben is megoldható, nyaralás alatt pedig különösen kényelmes, ha könnyen és gyorsan elintézhetjük az élelmiszerek és egyéb szükséges termékek beszerzését. Az áruházlánc a nyaralókra gondolva tavaly a balatoni régióban is bővítette Tesco Otthonról online szolgáltatása lefedettségi területét, így már hetvenhárom település 70 ezer címére megy ki a Tesco jól ismert autója a siófoki, a tapolcai vagy a veszprémi üzletből. Ezzel pedig a Balaton-part jelentős részéről lehetőség nyílik az online vásárlásra.

9 Galéria: Tesco a Balaton Soundon Fotó: Nemeth_Levente / Tesco

Szintén a szabadságukat, pihenésüket töltőknek kedveznek azok a sátrak, amelyeket a régióhoz tartozó hat Tesco áruház mellett állítottak fel. Itt olyan termékek szerezhetőek be, amik jól jönnek a nyaralás alatt a strandokon, kempingekben vagy az üdülők kertjeiben. Az árucikkek között kerti bútor, hűtőtáska, napszemüveg, gumimatrac, grillsütő, strandernyő és vízipisztoly is található. A sátrak legkésőbb augusztus 20-ig lesznek nyitva.

Ezeken felül a Tesco idén is megismétli tavalyi nagy sikerét. Néhány balatoni áruház parkolójában kertmozikat alakít ki, így július 15-én Balatonbogláron, július 22-én Keszthelyen, július 30-án Veszprémben, augusztus 6-án újra Balatonbogláron, augusztus 12-én pedig Keszthelyen élvezhetjük a mozizás élményét a csillagok alatt, nem messze a Balaton hullámaitól.

BRAND & CONTENT