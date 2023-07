A CU.BE-ban megismerhetjük az AR-szemüveg működését is. AR-szemüveges megoldások lényege, hogy a gépek karbantartása és felügyelete távolról is lehetővé válik. A szervizutasításokat egy távol lévő kolléga átadhatja a gépkezelőnek vizuálisan, akár az AR-térben magára a fizikai gépre rajzolva az utasításokat. A térben emellett kiterjesztett valóság segítségével mutatják be a teljes gyártási folyamatot, ugyanazt, mint ami a bemutatóteremben fizikálisan is zajlik. (Fotó: Zsigmond László)