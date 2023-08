Bár még csak péntek délelőtt volt, találtunk horgászokat is a tavon. Meg is invitáltak a stégükre, így a csónakból kiszállva, a saját bőrünkön is tapasztalhattuk, milyen egy ilyen „lebegő” horgászházban várni a nagy fogásra. A ház mögötti stég körül igazán intim a hangulat: a tó mögötti nádas csendes romantikája minket is maradásra késztetett volna. Ebben a melegben óvni kell a nádast, hiszen akár egy égő gyufa, akár egy el nem oltott cigicsikk pillanatok alatt lángra lobbanthat nagy területet is, főleg a nyári szárazabb időszakban. De nemcsak a tűz, hanem az égéssel járó füst is nagyon veszélyes. Az emberi szervezetre és a környezetre is ártalmas, hiszen tele van káros anyagokkal. A cigaretta égése során keletkező füstben közel 7 ezer vegyi anyag található, amelyek közül 93-ról megállapította az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala (FDA), hogy káros vagy potenciálisan káros az egészségre. (Fotó: Tuba Zoltán / kepszerk.hu)