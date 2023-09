Lassú az otthoni internet? – Mutatjuk hogy gyorsítson!

Amikor egy szolgáltatással elégedettek vagyunk, nem is foglalkozunk vele, így van ez az internet esetében is, amire csak akkor csodálkozunk rá, hogy ha lassú, szakadozik, vagy gyakran kimarad. Felhasználóként tehetünk ez ellen, nézzük milyen beállításokat érdemes megvizsgálnunk, hogy kihozzuk otthoni hozzáférésünkből a maximumot!

Mára jelentősen nőtt az internethasználat és a sávszélességgel kapcsolatos igény Magyarországon, egyre több lett a távmunka, több streamingszolgáltató is belépett a hazai kínálatba, egyre több lett az okosotthon és az ehhez kapcsolódó eszközök száma. Természetesen a szolgáltatások és eszközök mindegyike egyenként igényt tart az otthonunkba érkező internet egy részére, sokszor a család minden tagja egyénenként több ilyen netfoglaló eszközzel is rendelkezik - Netflixezik és chatel, Youtube-ozik, online játszik, zoom meetingen vesz részt, webshopból vásáról, sőt, az okosotthonok terjedésével már akár a háztartási eszközök is foglalhatják a netet.

A szolgáltatók folyamatosan növelik az internetes hálózat kapacitását, ezért a sávszélesség elméletben egyre csak nő. Ma már nem is igazán lehet 100 Mbit/s-nál „lassabb” csomagot választani otthoni vezetékes internet esetén, mégis létezik a lassú net intézménye, vagy épp a stabil netünk ellenére ledobál minket az otthoni Wi-Fi. Hogy lehet ez?

Nem csak a sebesség, a technológia és a hardver is számít

A kábelen érkező internet esetében is van néhány buktató, amitől lassul, szakadozik a szolgáltatás, de ezek egy részét könnyen felderíthetjük.

Fotó: Shutterstock

Ahogy a telefonok esetében sem mindegy, hogy alkalmas-e az 5G hálózatra, úgy a hardverek esetében is léteznek ilyen protokollok, illetve a saját laptopunknak, telefonunknak is meg kell felelniük ezeknek.

A legújabb protokollokkal és technológiai fejlesztéssel rendelkező routerek és modemek képesek kihasználni a szolgáltató által nyújtott sávszélesség teljes spektrumát. Mihályi Gábor, a DIGI Műszaki szolgáltatások terület vezetője segítségével mélyebben beleástuk magunkat ebbe a témába.

„Az IPv4 és az IPv6 egy internet protokoll, ami többek között a szűkös IP cím tartomány kibővítésére ad megoldást. Ahogy az internetezők és az általuk használt eszközök száma egyre bővül, a kiadható IP-címek száma egyre csökkenő tendenciát mutat” – magyarázza. A váltásra tehát alapvetően szükségünk volt, az új generáció az IPv6-os verziószámot viseli, és lényegi változásokat tartalmaz.

Mihályi Gábor, a DIGI Műszaki szolgáltatások terület vezetője

„Az IPv6 amellett, hogy a jelenlegi dinamikus IP-cím kiosztás helyett minden végfelhasználó kaphat egy fix IP-címet, a biztonság terén is hoz újításokat a jelenleg használt IPv4-hez képest” – mondta Mihályi Gábor. „A 128 bites címtartomány több ezer milliárd eszköz számára biztosíthat IP-címet, így gyakorlatilag kimeríthetetlen a kapacitása. Lefordítva ezt a háztartásokra, az otthonokban minden internetképes eszköz önálló IP-címet kaphat, így azok zavar nélkül kommunikálhatnak egymással. Ha az eszközök az internethez kapcsolódnak, akár a fűtőberendezéseket vagy a mosógépet is bekapcsolhatjuk mobiltelefonunkon keresztül.”

A kevésbé friss operációs rendszerek, régebbi számítógép processzorok nem lesznek képesek kezelni, így nem tudják elérni a maximálisan nyújtott szolgáltatás sebességét. Ha megnézzük a router és a modem leírását, illetve az eszközünk technikai jellemzőit, ezeket megtaláljuk. Ha a szolgáltatótól egyben kaptunk egy router képes modemet, akkor azt.

A Wi-Fi esetében is léteznek ilyen szabványok.

„A Wi-Fi 6 egy vezeték nélküli hálózati szabvány, amely a Wi-Fi hálózatok teljesítményét és hatékonyságát javítja. A Wi-Fi 6 a 802.11ax szabványon alapul, és a korábbi Wi-Fi szabványokhoz képest gyorsabb adatátvitelt és jobb teljesítményt biztosít. Az új szabvány több eszköz számára biztosít nagyobb sávszélességet, ami különösen akkor fontos, amikor egy helyiségben vagy hálózatban sok eszköz csatlakozik egyszerre. A Wi-Fi 6 elősegíti a hálózati stabilitást és megbízhatóságot, különösen zsúfolt környezetekben” – magyarázza Mihályi Gábor.

Fotó: Shutterstock

Összefoglalva a legújabb protokoll és a legújabb Wi-Fi szabvány lényegi elemeit: a különbség lényegében az, hogy az IPv6 a címzési rendszerre és az internetes kommunikáció alapjaira vonatkozik, míg a Wi-Fi 6 a vezeték nélküli hálózatok teljesítményére és kapacitására fókuszál. Ezek a technológiák kiegészítik egymást, és mindkettő fontos szerepet játszik a modern internetes és vezeték nélküli hálózatokban, illetve abban is, hogy milyennek érezzük az interneten böngészést, a játékot, kommunikációt, menyire gyors, komfortos.

Hogyan szűrjük ki, mi a gond?

A legegyszerűbb, ha felhívjuk az ügyfélszolgálatot és egyeztetünk velük a problémánkról, például, hogy milyen technológiát használnak, mire elég az előfizetésünk. Sokszor banális a megoldás: a modemet vagy a routert újra kell indítani, esetleg magasabb csomagra váltani. Rosszabb esetben az eszközeinket kell fejleszteni, vagy olyan szolgáltatót keresni, amelyik jobb hálózatot épített fel.

Van elég internet, de lomha a Wi-Fi, szaggat a streaming

Amennyiben minden lehetőséget kizártunk, minden rendben van elméletben, de gyakorlatban a TV-n sem remekel az adás, lassan nyílnak meg a weboldalak, akadozik a játék, még az e-mailek is kínlódva mennek el, akkor az alábbiakat ellenőrizzük, gondoljuk át:

Jó helyen van-e a Wi-Fi routerünk? Ha túl zegzugos a lakásunk, akkor hiába elég nagy a sávszélesség, nem mindenhova fog „elérni”. Plusz jeladóval, áthelyezéssel orvosolható ez a probléma. Gyakori hiba, hogy négy-öt eszközt képes jól kiszolgálni a sávszélességünk, de többet már nem, így a TV-re már nem elég, az okosotthonhoz pedig egyenesen kevés. Ekkor nincs más lehetőség, nagyobb csomagot kell vásárolni, és ha eddig nem volt, beújítani Wi-Fi 6-os szabványt kezelni képes eszközöket. Böngészés közben rengeteg adatot cserélünk weboldalakkal, például sütiket, ideiglenes fájlokat, ezeket rendszeresen törölni kell. Ha túl sok adatot tárolunk a meghajtón - 70 százaléknál érdemes meghúzni a határt -, akkor vagy fejlesztjük a gépet, vagy használjunk külső meghajtót, felhőszolgálttást a maradék tárolására. A hagyományos HDD meghajtókat rendszeresen töredezettség mentesíteni kell. Elképzelhető, hogy valamilyen vírust, vagy maleware-t szedett össze a rendszerünk, ami hihetetlenül képes lassítani és összeakasztani a működését. Az internetbiztonságunk szempontjából fontos, hogy rendszeresen átnézzük az eszközeinket, erős jelszóval lássuk el és cseréljük a router jelszavát is, nehogy illetéktelenek használják.

Persze előfordulhatnak még ezeken kívül is hibák, most csak a leggyakoribb eseteket szedtük össze.

