A digitalizáció és a folyamatos fejlődés korában sokszor találkozhatunk azokkal az elméleti lehetőségekkel, amelyek egy nap mindenestül átalakítják az életünket. Néha azonban az elmélet mellett a gyakorlatban is megtapasztalhatjuk, hogy a nem is olyan távoli jövőben milyen technológiák fogják könnyebbé és biztonságosabbá tenni az életünket. Az idei Internet Hungary konferencián pontosan egy ilyen demonstrációnak lehettünk szemtanúi.

Amikor William Gibson, a neves sci-fi író egyszer úgy fogalmazott, hogy

„a jövő már megérkezett, csak nem egyenletesen oszlik el a világban”,

egy olyan igazságra mutatott rá, amely frappánsan világít rá a tudományok alapvető törvényszerűségére, valamint arra az izgalmas helyzetre, hogy mindennemű fejlődés a mindenkori jelen megoldásaiból táplálkozik, a jelenben fellelhető technológiákon alapul. Ha innen közelítünk, rendkívül szerencsések vagyunk, hiszen a teljes életünket végigkíséri az innováció, ahogy a jövő ígéretes megoldásai is.

Természetesen lehet vitatkozni a gibsoni állítással, az azonban egészen biztos, hogy az idei Internet Hungary konferencián nagyobb sűrűséggel volt jelen az a bizonyos Jövő. A 4iG csoport leányvállalatai – a Vodafone Magyarország, valamint a távolról vezérelhető légi járművek fejlesztésére specializálódott Rotors & Cams – október 3-án a Balatonon adott ízelítőt abból, hogy az 5G technológia és a drónok használata milyen módon tehetik könnyebbé és biztonságosabbá az életünket.

Mi az ott az égen?

Az 4iG csoport munkatársai egy drón segítségével végrehajtott vízimentés szimulációján keresztül mutatták be, hogyan állhat a legkorszerűbb mobilhálózati és távirányítási technológia a közjó szolgálatába. Itt érdemes megjegyezni, hogy a drónok és általában a fedélzeti pilóta nélküli repülő járművek ugyan egyre elterjedtebbnek számítanak az iparban, felhasználásukat tekintve számos egyelőre kiaknázatlan területet határozhatunk meg, amelyek között ott van a logisztika, a környezetvédelem, az építési munkálatok segítése, a katasztrófaelhárítás és – ahogy a konferencián láthattuk is – az életmentés.

Drónos életmentés

A robosztus gépezetet körbe járva még az avatatlan szem számára is világosan látszik, hogy nem hétköznapi drónról van szó. Az alapvetően ipari felhasználásra szánt szerkezet láthatóan nagyobb súlyok megmozgatására készült, amely érzeten a hat karon nyugvó méretes rotorok csak erősítenek. A mentési szimuláció során egy ilyen drón kapta a főszerepet; a légi jármű egy mentőmellényt szállított, amit a vészhelyzet felé közeledve leoldott magáról, így juttatva el azt a Balaton vizén bajba került embernek. Ennek a technológiai és távirányítás-technikai szempontból önmagában is izgalmas akciónak volt azonban még egy rétege; a mellény kioldásának pillanatában az abba épített IoT-szenzor vészjelzést küldött egy motorcsónakos mentőcsapatnak, a mentőmellény pontos lokációját is továbbítva, hogy a csapat azonnal a bajbajutott mentésére indulhasson.

Bár tagadhatatlan, hogy a mentőshow sztárjai egyértelműen a Rotors & Cams által készített drón, illetve az egység pilótái, kezelői voltak, az akció közelében telepített mobilbázis, az úgynevezett Coverage-on-Wheels (COW) állomás mind a közvetítés, mind pedig az operáció szempontjából megkerülhetetlen „szereplője” volt a demonstrációnak, hiszen ez biztosította az 5G lefedettséget, ráadásul a jövő igazi ígérete is ebben rejlik, hiszen mint megtudtuk, a jövőben akár a drón kommunikációja is futhat a hálózaton.

De mit értünk Coverage-On-Wheels alatt?

A kifejezést talán „közvetítés négy keréken”-re lehetne lefordítani, lényegét tekintve egy olyan hálózattechnológiai megoldást takar, amelynek célja a mobilkommunikáció biztosítása olyan eseményeknél vagy helyeken, ahol a hálózat meghaladhatja a terhelést vagy ahol az infrastruktúra hiányos, esetleg nem megfelelő.

A "Coverage on Wheels" segítségével tehát a szolgáltató olyan ideiglenes infrastruktúrát telepít, amely segítségével növelhetik, stabilizálhatják és biztosíthatják a mobilkommunikációs lefedettséget. Ezek a megoldások – ahogy az elnevezés is utal rá – lehetnek teherautókra vagy más járművekre szerelve és jellemzően gyorsan telepíthetők, általában sporteseményeken, koncerteken, fesztiválokon találkozhatunk ilyen állomásokkal.

Ez még csak a kezdet

A demonstráció során nemcsak az derült ki, hogy a rendelkezésre álló technológia milyen módon állítható szolgálatba a jelen körülmények között, hanem az is, hogy a jövőben hogyan fejleszthető ez tovább. Napjaink talán legizgalmasabb témája és technológiai vívmánya a mesterséges intelligencia erre a területre is óhatatlanul beszivárog, hiszen mint kiderült, a rendezvényen bemutatott, vízi mentésre használt technológia a jövőben kiegészülhet MI-alapú alkalmazásokkal, amelyek a hétköznapi mentés és vízi ügyelet során képesek kiszűrni a vélt veszélyhelyzetekből a valós, cselekvést igénylő szituációkat, ezt követően pedig riasztani az illetékeseket, jelentősen megkönnyítve ezzel az életmentők dolgát.

Az idei Internet Hungary konferencián természetesen más előadásokban és kerekasztal-beszélgetésekben is feszegették a jövő technologiáinak felhasználási lehetőségeit, továbbá, azt, hogyan képesek a különböző fejlesztések és vívmányok napjaink legnagyobb társadalmi kihívásaira és gazdasági kérdéseire megoldást nyújtani.

Bányai Tamás, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója előadásában a társadalmi és gazdasági jelenségekre adott távközlési lehetőségekről is beszélt.

„A távközlés folyamatosan keresi a választ a makrotrendek kérdéseire, mint például a munkaerőhiány, fenntarthatóság, energiabiztonság, öregedő társadalom és az internetbiztonság.

A megoldások fókuszában pedig hiszem, hogy a technológia, valamint az infrastruktúrát biztosító konvergens hálózatok állnak. A hálózatok legfontosabb tesztelői a lakossági ügyfelek mellett a vállalkozások, akik ezeket a hétköznapokban rendszeresen használják – a futároktól kezdve, az utasszállításon át, az ipari és mezőgazdasági alkalmazásokig bezárólag. A 4iG Csoport a kiemelkedő technológiai képességeire építve a vállalati felhasználás mellett komplex fejlesztésekkel a közjót is szolgálja – ilyen a ma bemutatott, a vízi életmentést megkönnyítő drón is”– mondta el Bányai Tamás.

Hogy mikor jön el az idő, amikor drónok vigyázzák balatoni vitorláskalandjainkat, egyelőre még nem tudjuk, az viszont egészen biztos, hogy ez a bizonyos Jövő október 3-án Siofókon járt. Elnézve a technológia és a tudomány fejlődését, nem lepődnénk meg, ha 2024-ben már a teljes nyarat ott töltené.

