A lakossági igény is visszaigazolta: az egyszerű és átlátható befektetéseket keressük

Az utóbbi időszak nehezen kiszámítható gazdasági helyzetében a megtakarítások szerepe tovább erősödött, ez is azt mutatja, hogy a lakosság egyre tudatosabban keresi az egyszerű, átlátható befektetési lehetőségeket. Ezt igazolják az OTP Bank idei első féléves tapasztalatai is, melyről a hitelintézet sajtó-háttérbeszélgetés keretében számolt be. Szó volt a Persely funkcióval kapcsolatos tapasztalatokról, valamint a Tartós Befektetési Számla növekvő népszerűségéről és annak hátteréről is.